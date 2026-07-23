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અમદાવાદ વરસાદમાં પાણી-પાણી, સરખેજ-જોધપુરમાં સૌથી વધુ 5 ઇંચ વરસાદ

અમદાવાદમાં લાંબા સમય બાદ મેઘરાજાની એન્ટ્રી થઇ છે. અમદાવાદ શહેરમાં વહેલી સવારથી ધોધમાર વરસાદ વરસી રહ્યો છે.

અમદાવાદમાં ભારે વરસાદ
અમદાવાદમાં ભારે વરસાદ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 23, 2026 at 11:30 AM IST

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Updated : July 23, 2026 at 12:50 PM IST

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અમદાવાદ: અમદાવાદમાં વહેલી સવારથી ધોધમાર વરસાદ વરસી રહ્યો છે. અમદાવાદના સરખેજ-જોધપુર વોર્ડમાં સૌથી વધુ 5-5 ઇંચ વરસાદ વરસ્યો હતો. અમદાવાદ 5 ઇંચ વરસાદમાં જ પાણી પાણી થઇ ગયું હતું. અમદાવાદમાં લાંબા સમય બાદ મેઘરાજાની એન્ટ્રી થઇ છે. અમદાવાદ શહેરમાં વહેલી સવારથી ધોધમાર વરસાદ વરસી રહ્યો છે. ભારે વરસાદને પગલે શહેરના ત્રણ અંડરપાસને બંધ કરવામાં આવ્યા છે જ્યારે વાસણા બેરેજના છ દરવાજા ખોલવામાં આવ્યા છે.

અમદાવાદમાં ક્યા વિસ્તારમાં કેટલો વરસાદ

અમદાવાદના સરખેજ વોર્ડમાં સૌથી વધુ 115 મીમી, બોપલમાં 115.50, જોધપુરમાં 111.50 મીમી, થલતેજમાં 108 મીમી, બોડકદેવમાં 112 મીમી, નવરંગપુરામાં 77.50 મીમી, ઉસ્માનપુરામાં 68 મીમી, સાયન્સ સિટીમાં 100 મીમી વરસાદ વરસ્યો હતો.

અમદાવાદમાં ભારે વરસાદ (ETV Bharat Gujarat)

અમદાવાદમાં ભારે વરસાદ

અમદાવાદના પશ્ચિમ વિસ્તારમાં સોલા, ગોતા SG હાઇવે, બોડકદેવ, ચાંદલોડિયા, પકવાન ચાર રસ્તા, માનસી ચાર રસ્તા, વસ્ત્રાપુર, થલતેજ, જોધપુર સિંધુ ભવન જેવા વિસ્તારમાં સવારથી જ વરસાદ શરૂ થયો હતો.

અમદાવાદમાં ત્રણ અંડરપાસ બંધ

અમદાવાદમાં ભારે વરસાદને પગલે ત્રણ અંડરપાસને બંધ કરવામાં આવ્યા છે. અમદાવાદમાં મકરબા, અખબારનગર અને મીથાખળી અંડરપાસને બંધ કરવામાં આવ્યા છે. અમદાવાદના મકરબા પોલીસ હેડક્વાર્ટર પાસે કમર સુધી પાણી ભરાયા છે.

અમદાવાદમાં ભારે વરસાદને પગલે શાળાઓમાં સૂચના અપાઇ

અમદાવાદમાં ભારે વરસાદના પગલે શાળાઓમાં સૂચના આપવામાં આવી છે. વિવેક બુદ્ધિ અને સંજોગો અનુસાર શાળા બાબતે નિર્ણય લેવા સુચના આપવામાં આવી છે.

કર્ણાવતી ક્લબ સામેનો રોડ પાણીમાં ડૂબ્યો

કર્ણાવતી ક્લબ સામેનો રોડ પાણીમાં ડુબી ગયો છે. નવા ઓવરબ્રિજની બાજુમાં પાણી ભરાયા હતા. દોઢથી બે ફૂટ સુધીના પાણી ભરાતા વાહન ચાલકો મુશ્કેલીમાં મુકાયા હતા.

અમદાવાદમાં અનેક વિસ્તારમાં પાણી ભરાયા

અમદાવાદ શહેરના પોશ વિસ્તાર ગણાતા વસ્ત્રાપુર સહિતના વિસ્તારોમાં વરસાદી પાણી ભરાયા હતા. વસ્ત્રાપુર લેકથી આલ્ફાવન મોલ તરફ જતા રસ્તામાં પાણી ભરાયા હતા. ધોધમાર વરસાદને પગલે મુખ્ય માર્ગો પાણીમાં ગરકાવ થયા હતા. રસ્તા પર ઘૂંટણસમા પાણી ભરાતા વાહન ચાલકો મુશ્કેલીમાં મુકાયા હતા. અનેક બાઇક અને કાર ધીમી ગતિએ પસાર થવા મજબૂર બન્યા હતા.

મકરબા પોલીસ હેડક્વાર્ટર પાસે પણ ઘૂંટણસમા પાણી ભરાયા હતા. વરસાદી પાણીમાં નાના બાળકો મસ્તી કરતા જોવા મળ્યા હતા.

અમદાવાદમાં શહેરમાં ભારે વરસાદને કારણે સરખેજ, મકરબા, વસ્ત્રાપુર, બોડકદેવ, બોપલ, ઘુમા, પાલડી જેવા વિસ્તારમાં પાણી ભરાઇ ગયા હતા. એસ.જી.હાઇવે, શિવરંજની, નહેરૂનગર જેવા વિસ્તારમાં પણ પાણી ભરાતા લોકોએ હાલાકીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.

અમદાવાદમાં ઠેર ઠેર ટ્રાફિક જામના દ્રશ્ય

અમદાવાદમાં ભારે વરસાદને પગલે એસ જી હાઈવે પ્રભાવિત થયો છે. ઓવરબ્રિજના સર્વિસ રોડ પાણીમાં ડૂબ્યા છે. શહેરમાં વરસેલા વરસાદથી જનજીવન પ્રભાવિત થયું છે. વાહનચાલકોને હાલાકીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. ઠેર ઠેર ટ્રાફિક જામના દ્રશ્યો સર્જાયા હતા.

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