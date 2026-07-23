ગુજરાતમાં અતિભારે વરસાદની આગાહી: અનેક જિલ્લાઓમાં શાળાઓમાં રજા, લાખો મોબાઈલ યુઝર્સને મેસેજ મારફતે સાવચેત રહેવા અપીલ
ગુજરાતમાં આગામી 24 કલાક દરમિયાન અતિભારે વરસાદની આગાહીને પગલે રાજ્યનું આપત્તિ વ્યવસ્થાપન તંત્ર હાઈ એલર્ટ પર મૂકવામાં આવ્યું છે.
Published : July 23, 2026 at 5:25 PM IST
વડોદરા: ગુજરાતમાં અતિભારે વરસાદની આગાહીને પગલે રાજ્ય સરકાર અને આપત્તિ વ્યવસ્થાપન તંત્ર સંપૂર્ણ એલર્ટ મોડમાં આવી ગયું છે. રાજ્યભરના લાખો મોબાઈલ યુઝર્સને 'Emergency Alert System' મારફતે "Extremely Severe Alert" મોકલીને નાગરિકોને સાવચેત રહેવા અપીલ કરવામાં આવી છે.
ભારે વરસાદની સંભાવનાને ધ્યાનમાં રાખીને 24 જુલાઈ, 2026ના રોજ વડોદરા શહેર અને જિલ્લાની તમામ સરકારી, ગ્રાન્ટેડ તેમજ ખાનગી શાળાઓમાં રજા જાહેર કરવામાં આવી છે.
ગુજરાતમાં આગામી 24 કલાક દરમિયાન અતિભારે વરસાદની આગાહીને પગલે રાજ્યનું આપત્તિ વ્યવસ્થાપન તંત્ર હાઈ એલર્ટ પર મૂકવામાં આવ્યું છે. ભારતીય હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર રાજ્યભરના લાખો મોબાઈલ ફોન પર 'Emergency Alert System' દ્વારા "Extremely Severe Alert" સંદેશ મોકલવામાં આવ્યો છે. આ સંદેશ દ્વારા નાગરિકોને ભારે વરસાદ અને તેની સંભવિત અસર અંગે સાવચેત રહેવા તેમજ તંત્ર દ્વારા જારી કરવામાં આવેલી માર્ગદર્શિકાનું પાલન કરવાની અપીલ કરવામાં આવી છે.
મળતી માહિતી અનુસાર આગામી 24 કલાક દરમિયાન ભરૂચ, છોટાઉદેપુર, દાહોદ, નર્મદા, નવસારી, પંચમહાલ, સુરત, તાપી, ડાંગ, વડોદરા અને વલસાડ જિલ્લામાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ પડવાની શક્યતા છે. આ પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને રાજ્ય આપત્તિ વ્યવસ્થાપન સત્તામંડળ (SDMA) એ નાગરિકોને ખાસ સતર્ક રહેવા સૂચના આપી છે. ખાસ કરીને નદીકાંઠા અને નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં રહેતા લોકોને બિનજરૂરી બહાર ન નીકળવા, સલામત સ્થળે રહેવા અને સ્થાનિક વહીવટી તંત્રની સૂચનાઓનું પાલન કરવા અપીલ કરવામાં આવી છે.
ભારે વરસાદની સંભાવનાને ધ્યાનમાં રાખીને સ્થાનિક વહીવટી તંત્ર, પોલીસ, ફાયર બ્રિગેડ, આરોગ્ય વિભાગ અને અન્ય ઇમરજન્સી સેવાઓને પણ એલર્ટ મોડ પર રાખવામાં આવી છે. સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં સતત દેખરેખ રાખવામાં આવી રહી છે અને કોઈપણ પ્રકારની આપત્તિજનક સ્થિતિ સર્જાય તો તાત્કાલિક રાહત અને બચાવ કાર્ય હાથ ધરી શકાય તે માટે તમામ તૈયારીઓ પૂર્ણ કરવામાં આવી છે.
વિદ્યાર્થીઓની સુરક્ષાને પ્રાથમિકતા આપતાં વડોદરા જિલ્લા વહીવટી તંત્રે મહત્વનો નિર્ણય લીધો છે. 24 જુલાઈ, 2026ના રોજ વડોદરા શહેર અને જિલ્લાની તમામ સરકારી, ગ્રાન્ટેડ તથા ખાનગી શાળાઓમાં રજા જાહેર કરવામાં આવી છે. જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીએ આ અંગે સત્તાવાર પરિપત્ર જારી કરીને તમામ શાળા સંચાલકોને આદેશનું કડક પાલન કરવા સૂચના આપી છે. વાલીઓને પણ બાળકોને ઘરની બહાર ન મોકલવા અપીલ કરવામાં આવી છે.
રાજ્ય સરકાર અને વહીવટી તંત્રે નાગરિકોને અફવાઓથી દૂર રહેવા, માત્ર સત્તાવાર માહિતી પર વિશ્વાસ રાખવા અને કોઈપણ ઇમરજન્સી પરિસ્થિતિમાં સ્થાનિક તંત્ર તથા કંટ્રોલ રૂમનો સંપર્ક કરવા અપીલ કરી છે.