ગુજરાતમાં આગામી બે દિવસ ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી, હવામાન વિભાગ દ્વારા ઓરેન્જ અને યલો એલર્ટ જાહેર
ગુજરાતમાં ચોમાસું ફરી એકવાર સક્રિય બન્યું છે. રાજ્યના હવામાન વિભાગ દ્વારા આગામી બે દિવસ ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે.
Published : July 30, 2026 at 10:16 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાતમાં ચોમાસું ફરી એકવાર સક્રિય બન્યું છે. રાજ્યના હવામાન વિભાગ દ્વારા આગામી બે દિવસ ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. રાજ્યના અનેક જિલ્લાઓમાં મેઘરાજા ધમાકેદાર બેટિંગ કરી શકે છે જેને લઇને તંત્ર દ્વારા પણ સાવચેતીના પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે.
આ જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદનું રેડ એલર્ટ
દક્ષિણ ગુજરાતના નર્મદામાં અત્યંત ભારે વરસાદની પ્રબળ શક્યતા છે.
અમદાવાદ, આણંદ, વડોદરા, છોટા ઉદેપુર, ભરૂચ, સુરત, તાપી, ડાંગ, નવસારી, વલસાડ, દમણ, દાદરા અને નગર હવેલી જિલ્લાઓમાં કેટલાક સ્થળોએ ખૂબ ભારે વરસાદની પ્રબળ સંભાવના છે.
આ જિલ્લાઓમાં યેલો એલર્ટ
ગાંધીનગર, ખેડા, પંચમહાલ, દાહોદ; સૌરાષ્ટ્રના જિલ્લાઓમાં સુરેન્દ્રનગર, રાજકોટ, અમરેલી અને કેટલાક સ્થળોએ ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની પ્રબળ શક્યતા છે.
બનાસકાંઠા, વાવ-થરાદ, વાટણ, મહેસાણા, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, મહિસાગર, સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છના તમામ જિલ્લાઓમાં એટલે કે જામનગર, પોરબંદર, જૂનાગઢ, મોરબી, દ્વારકા, ગીર સોમનાથ, કચ્છ, દીવ કેટલાક સ્થળોએ ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની પ્રબળ શક્યતા છે.
તંત્ર એલર્ટ મોડ પર
ભારે વરસાદની ચેતવણીને પગલે રાજ્યના રાહત અને બચાવ દળોને એલર્ટ રહેવા સૂચના આપવામાં આવી છે. સંભવિત નીચાણવાળા વિસ્તારોમાંથી પાણી ભરાવાની સમસ્યા નિવારવા માટે સ્થાનિક વહીવટી તંત્ર દ્વારા તૈયારીઓ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે.
નાગરિકોને પણ અપીલ કરવામાં આવી છે કે તેઓ બિનજરૂરી મુસાફરી ટાળે અને નદી-નાળા કે સુરક્ષિત ન હોય તેવા વિસ્તારોથી દૂર રહે. ખેડૂતોમાં પણ સારો વરસાદ પડવાથી પાકને નવું જીવન મળશે તેવી આશા સાથે ખુશીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે.
રાજ્યમાં ભારે વરસાદની આગાહીને પગલે પોલીસ તંત્ર સજ્જ
રાજ્યમાં ભારે વરસાદની આગાહીને પગલે નાગરિકોના જાનમાલના રક્ષણ માટે ગુજરાત પોલીસ દ્વારા વ્યાપક અને આયોજનબદ્ધ પૂર્વ તૈયારીઓ હાથ ધરવામાં આવી છે. રાજ્યના પોલીસ વડા જ્ઞાનેન્દ્રસિંહ મલિકના અધ્યક્ષસ્થાને ઉચ્ચ સ્તરીય વિડિયો કોન્ફરન્સ યોજાઈ હતી જેમાં રાજ્યના તમામ શહેર, જિલ્લા અને રેન્જ વડાઓને સતર્ક રહેવા કડક સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે.
આપત્તિ સામે લડવા માટે પૂર-રાહત અને બચાવ કામગીરીના યાંત્રિક સાધનો તથા બોટને વાપરવા લાયક સજ્જ રાખવા સૂચના અપાઈ છે. NDRF અને SDRFની ટીમો સાથે સંકલન સાધીને સ્થાનિક પોલીસને પણ કામગીરીમાં જોડવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત નીચાણવાળા અને સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાંથી નાગરિકોની સાથે પશુધનને પણ સુરક્ષિત સ્થળે ખસેડવા માટે જિલ્લા વહીવટી તંત્ર, મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન, વન વિભાગ, માર્ગ-મકાન વિભાગ અને વીજ કંપનીઓ સાથે મળીને સંયુક્ત 'ઇવેક્યુએશન પ્લાન' પણ અમલમાં મૂકવામાં આવ્યો છે.
આ ઉપરાંત રાજ્યમાં વાહનવ્યવહાર સુચારૂ રીતે ચાલે તે માટે રાષ્ટ્રીય અને રાજ્ય ધોરીમાર્ગો પર ટ્રાફિક નિયમન માટે પોલીસ જવાનો તૈનાત કરાયા છે. બંધ પડેલા વાહનોને ખસેડવા ક્રેનની સુવિધાઓ અને જરૂર પડ્યે વૈકલ્પિક રસ્તાઓની વ્યવસ્થા પણ રાખવામાં આવી છે.
જનજાગૃતિ માટે પબ્લિક એડ્રેસ સિસ્ટમ, સોશિયલ મીડિયા અને લોકલ નેટવર્ક દ્વારા નાગરિકોને જર્જરીત મકાનો, વીજળીના થાંભલા કે નદી-નાળાથી દૂર રહેવા સતત ચેતવણી આપવામાં આવી રહી છે. સ્થળાંતરિત કરાયેલા નાગરિકો માટે બનાવેલા રાહત કેન્દ્રો પર ખોરાક, શુદ્ધ પીવાનું પાણી, વીજળી અને ખાસ કરીને મહિલાઓ, બાળકો તથા વરિષ્ઠ નાગરિકો માટે સુરક્ષિત આશ્રયસ્થાનો સુનિશ્ચિત કરવામાં આવ્યા છે. સમગ્ર પરિસ્થિતિ પર 24 કલાક નજર રાખવા માટે જિલ્લા કંટ્રોલ રૂમ સક્રિય કરાયા છે જે ગાંધીનગર સ્થિત સ્ટેટ કંટ્રોલ રૂમ સાથે સતત સંપર્કમાં રહેશે.
વિકટ પરિસ્થિતિમાં પણ સંદેશાવ્યવહાર ખોરવાય નહીં તે માટે VHF, HF અને ROIP સિસ્ટમનો ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે. સંવેદનશીલ સ્થળો પર પોલીસ, હોમગાર્ડ્સ, GRD, TRB અને ફાયર સર્વિસના જવાનોને અગાઉથી જ ખડેપગે કરી દેવાયા છે. આગામી 24 થી 48 કલાક દરમિયાન તમામ અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓને અત્યંત સજાગ રહી માનવજીવન તેમજ પશુઓની સુરક્ષા માટે ઝડપી અને નિવારક પગલાં લેવા આદેશ આપવામાં આવ્યા છે.
અમદાવાદમાં નાગરિકોને બિન જરૂર ઘરની બહાર ન નીકળવા અપીલ
હવામાન વિભાગ દ્વારા અમદાવાદ સહિત સમગ્ર રાજ્યમાં 31 જુલાઇ અને 1 ઓગસ્ટના રોજ ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. નાગરિકોને ઘરમાં જ રહેવા અને બિનજરૂરી બહાર ના નીકળવા કલેક્ટર અને જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ દ્વારા અપીલ કરવામાં આવી છે. NDRFની એક અને SDRFની બે ટીમ ધોળકા, બાવળા અને સાણંદ ખાતે તહેનાત કરવામાં આવી છે.
અમદાવાદમાં લેક-ગાર્ડનમાં બે દિવસ પ્રવેશ પર પ્રતિબંધ
અમદાવાદમાં ભારે વરસાદની પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખી શહેરના તમામ લેક - ગાર્ડનમાં આગામી બે દિવસ સુધી પ્રવેશ પ્રતિબંધ મુકવામાં આવ્યો છે.
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