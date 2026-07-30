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જામનગર જિલ્લામાં ભારે વરસાદની આગાહી: કલેક્ટરે સમીક્ષા બેઠક યોજી, મનપાએ લોકોને એલર્ટ રહેવા અને જરૂરી સૂચનાઓ આપી

બેઠક દરમિયાન કલેક્ટરે તમામ વિભાગોને પરસ્પર સંકલન જાળવીને કાર્ય કરવા અને જનજીવન પર ન્યૂનતમ અસર પડે તે સુનિશ્ચિત કરવા સૂચના આપી હતી.

જામનગર જિલ્લામાં ભારે વરસાદની આગાહી: કલેક્ટરે સમીક્ષા બેઠક યોજી, મનપાએ લોકોને એલર્ટ રહેવા અને જરૂરી સૂચનાઓ આપી
જામનગર જિલ્લામાં ભારે વરસાદની આગાહી: કલેક્ટરે સમીક્ષા બેઠક યોજી, મનપાએ લોકોને એલર્ટ રહેવા અને જરૂરી સૂચનાઓ આપી (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 30, 2026 at 5:41 PM IST

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જામનગર: ભારતીય હવામાન વિભાગ દ્વારા સમગ્ર રાજ્ય સહિત જામનગર જિલ્લામાં આગામી તા. 6 ઓગસ્ટ સુધી ભારે વરસાદની તીવ્ર આગાહી કરવામાં આવી છે. આ સંભવિત પરિસ્થિતિ સામે પૂર્વતૈયારીના ભાગરૂપે જામનગર જિલ્લા કલેક્ટર પી.બી. પંડ્યાની અધ્યક્ષતામાં એક ઉચ્ચસ્તરીય સમીક્ષા બેઠક યોજાઈ હતી. આ બેઠકમાં જામનગર મહાનગરપાલિકા સહિત વિવિધ સરકારી વિભાગોના અધિકારીઓ ઓનલાઈન માધ્યમથી જોડાયા હતા અને નાગરિકોને પણ સતર્ક રહેવા અપીલ કરવામાં આવી છે.

સંકલન અને આપત્તિ વ્યવસ્થાપન

બેઠક દરમિયાન કલેક્ટરે તમામ વિભાગોને પરસ્પર સંકલન જાળવીને કાર્ય કરવા અને જનજીવન પર ન્યૂનતમ અસર પડે તે સુનિશ્ચિત કરવા સૂચના આપી હતી. પૂર અને પાણી ભરાવાની સ્થિતિને પહોંચી વળવા માટે SDRF (રાજ્ય આપત્તિ પ્રતિસાદ દળ)ની એક ટીમ જિલ્લામાં સ્ટેન્ડબાય રાખવામાં આવી છે. નીચાણવાળા અને સંવેદનશીલ વિસ્તારો પર સતત નજર રાખવા અને જરૂર પડ્યે તાત્કાલિક રાહત-બચાવ કામગીરી હાથ ધરવા જણાવવામાં આવ્યું છે.

જામનગર જિલ્લામાં ભારે વરસાદની આગાહી: કલેક્ટરે સમીક્ષા બેઠક યોજી, મનપાએ લોકોને એલર્ટ રહેવા અને જરૂરી સૂચનાઓ આપી
જામનગર જિલ્લામાં ભારે વરસાદની આગાહી: કલેક્ટરે સમીક્ષા બેઠક યોજી, મનપાએ લોકોને એલર્ટ રહેવા અને જરૂરી સૂચનાઓ આપી (ETV Bharat Gujarat)

વિવિધ વિભાગોને અપાયેલી મુખ્ય સૂચનાઓ:

શિક્ષણ વિભાગ: બાળકોની સુરક્ષાને પ્રાધાન્ય આપતાં શુક્રવાર અને શનિવારના રોજ જિલ્લાની તમામ શાળાઓ તેમજ આંગણવાડી કેન્દ્રોમાં રજા જાહેર કરવા અંગે જરૂરી કાર્યવાહી કરવા જણાવાયું છે.

સિંચાઈ અને માર્ગ-મકાન વિભાગ: ડેમ અને જળાશયોના જળસ્તર પર સતત નજર રાખવા તેમજ પાણી છોડતા પહેલાં નીચાણવાળા વિસ્તારોને પૂર્વચેતવણી આપવા નિર્દેશ અપાયો છે. આ ઉપરાંત, ધરાશાયી થયેલાં વૃક્ષો કે રસ્તાના નુકસાનને દૂર કરી વાહનવ્યવહાર ઝડપથી પૂર્વવત કરવા ટીમો તૈનાત રખાશે.

આરોગ્ય અને રાહત વિભાગ: પાણીજન્ય કે ચેપી રોગચાળો ન ફેલાય તે માટે આરોગ્ય કેન્દ્રો પર દવાઓ અને મેડિકલ સ્ટાફ સજ્જ રાખવા સૂચના અપાઈ છે. અસરગ્રસ્તો માટે ફૂડ પેકેટ્સ, પીવાનું શુદ્ધ પાણી અને સુરક્ષિત આશ્રયસ્થાનોની પૂરતી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે.

કૃષિ અને પશુપાલન વિભાગ: ખેડૂતોને પાક રક્ષણ અને વીજળીના કડાકા સમયે સલામતી જાળવવા માર્ગદર્શન અપાશે. પશુઓ માટે સુરક્ષિત જગ્યા, ચારા અને તબીબી સારવારની વ્યવસ્થા સુનિશ્ચિત કરવામાં આવી છે.

તંત્રની નાગરિકોને અપીલ

જિલ્લા કલેક્ટરેએ નાગરિકોને સોશિયલ મીડિયા પર ફેલાતી અફવાઓથી દૂર રહેવા, માત્ર અધિકૃત સ્ત્રોતોની માહિતી પર વિશ્વાસ રાખવા અને બિનજરૂરી ઘરની બહાર ન નીકળવા વિનંતી કરી છે. આ બેઠકમાં જામનગર મ્યુનિસિપલ કમિશનર દિપેશ કેડિયા, જિલ્લા વિકાસ અધિકારી નિશા, નિવાસી અધિક કલેક્ટર વિમલ ચૌધરી સહિતના ઉચ્ચ અધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

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