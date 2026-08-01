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છોટા ઉદેપુરમાં બે દિવસથી ભારે વરસાદ વરસતા નદીઓ બે કાંઠે થઈ, રબર ડેમ અને આડ બંધ છલકાયા

બોડેલીના ઝોઝવા ગામ પાસે ઓરસંગ નદીનો આડબંધ છલકાતા લોકો નજારો જોવા ઉમટ્યા છે અને નદી હાલ બે કાંઠે વહી રહી છે.

છોટા ઉદેપુર જિલ્લામાં અને ઉપરવાસમાં ભારે વરસાદને લઈ નદીઓ વહેતી થઇ
છોટા ઉદેપુર જિલ્લામાં અને ઉપરવાસમાં ભારે વરસાદને લઈ નદીઓ વહેતી થઇ (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 1, 2026 at 5:36 PM IST

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છોટા ઉદેપુર: જિલ્લામાં છેલ્લા બે દિવસથી સતત ભારે વરસાદ વરસી રહ્યો છે. આ વરસાદને કારણે જિલ્લાની તમામ નદીઓમાં નવા નીરની આવક થઈ છે. નદીઓ ફરી વહેતી થતાં ખેડૂતો અને ગામના લોકોમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે.

બોડેલીની નદીઓ છલકાઈ
બોડેલી તાલુકાના રાજવાસણા ગામ પાસે હેરણ નદી પર આવેલો રબર ડેમ ઓવરફ્લો થયો છે. ડેમમાંથી પાણી ધોધમાર વહી રહ્યું છે. તે જ રીતે ઝોઝવા ગામ પાસે ઓરસંગ નદી પર આવેલો આડ બંધ પણ છલકાઈ ગયો છે. આડ બંધમાંથી પાણી પડવાના મનમોહક દૃશ્યો જોવા માટે મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉમટી પડ્યા છે.

છોટા ઉદેપુર જિલ્લામાં અને ઉપરવાસમાં ભારે વરસાદને લઈ નદીઓ વહેતી થઇ (Etv Bharat Gujarat)

ઓરસંગ નદી બે કાંઠે વહેવા લાગી
બોડેલી તાલુકામાંથી પસાર થતી ઓરસંગ નદીમાં ભારે પાણીની આવક થઈ છે. જેના કારણે નદી હાલ બે કાંઠે વહી રહી છે. સતત વરસાદના કારણે નદીનું જળસ્તર વધ્યું છે અને સમગ્ર વિસ્તારમાં પાણીની સમૃદ્ધિ જોવા મળી રહી છે. વરસાદ પછી નદીઓમાં નવું પાણી આવતાં ખેતી માટેની સ્થિતિ પણ સારી બની છે.

છોટા ઉદેપુર જિલ્લામાં અને ઉપરવાસમાં ભારે વરસાદને લઈ નદીઓ વહેતી થઇ (Etv Bharat Gujarat)

ખેડૂતોને સિંચાઈ માટે ફાયદો
ઓરસંગ નદીમાં પાણી વધવાથી આડ બંધ ભરાઈ ગયો છે. આનાથી ખેડૂતોને સિંચાઈ માટે પૂરતું પાણી મળવાની આશા જાગી છે. ખાસ વાત એ છે કે આડ બંધનું પાણી વડોદરા જિલ્લાના વઢવાણા તળાવ સુધી પણ પહોંચે છે. તેથી વઢવાણા વિસ્તારના ખેડૂતોને પણ તેનો સીધો લાભ મળશે. એકંદરે વરસાદ અને નદીઓમાં આવેલા નવા નીરથી સમગ્ર વિસ્તારના ખેડૂતોમાં આનંદની લાગણી જોવા મળી રહી છે.

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TAGGED:

CHHOTAUDEPUR RAIN
CHHOTAUDEPUR HEAVY RAIN
ORSANG RIVER OVERFLOW
HIRAN DAM OVERFLOW
ORSANG RIVER WATER LEVEL

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