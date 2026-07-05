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અમરેલીમાં જળબંબાકાર બાદ 5 સ્ટેટ હાઈવે બંધ: રાજુલામાં 8 ઈંચ વરસાદ, ભેરાઈ ગામના લોકોનું શાળામાં સ્થળાંતર

ભારે વરસાદના પગલે અમરેલી જિલ્લાના નદી-નાળાઓ ઉભરાતા અને માર્ગો પર પાણી ફરી વળતા વાહન વ્યવહારને વ્યાપક અસર થઈ છે.

અમરેલીમાં ભારે વરસાદથી જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત
અમરેલીમાં ભારે વરસાદથી જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 5, 2026 at 10:36 PM IST

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અમરેલી: અમરેલી જિલ્લામાં છેલ્લા 24 કલાકથી શરૂ થયેલા ભારે વરસાદે સમગ્ર જિલ્લાને ધમરોળી નાખ્યો છે. મુશળધાર વરસાદના કારણે સામાન્ય જનજીવન સંપૂર્ણપણે પ્રભાવિત થયું છે. જિલ્લાના રાજુલા પંથકમાં આભ ફાટવા જેવી સ્થિતિ સર્જાતા માત્ર ગણતરીના કલાકોમાં જ કુલ 8 ઇંચ જેટલો ભારે વરસાદ ખાબક્યો છે, જેને પગલે ઠેર-ઠેર પાણી ભરાઈ ગયા છે અને પૂર જેવી સ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે.

5 મુખ્ય સ્ટેટ હાઈવે બંધ: વાહન વ્યવહાર ખોરવાયો
ભારે વરસાદના પગલે જિલ્લાના નદી-નાળાઓ ઉભરાતા અને માર્ગો પર પાણી ફરી વળતા વાહન વ્યવહારને વ્યાપક અસર થઈ છે. જિલ્લાના અત્યંત મહત્વના એવા 5 સ્ટેટ હાઈવે હાલ વાહન વ્યવહાર માટે બંધ કરી દેવામાં આવ્યા છે, જેમાં સાવરકુંડલા – અમરેલી, સાવરકુંડલા – વીજપડી, વીજપડી –રાજુલા –ખાંભા, રાજુલા – અમરેલી સહિતના મુખ્ય માર્ગોનો સમાવેશ થાય છે. આ રસ્તાઓ બંધ થવાના કારણે અનેક સ્થળોએ ચક્કાજામ જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે અને સેંકડો મુસાફરો તથા વાહનચાલકો રસ્તામાં જ અટવાઈ પડ્યા છે.

અમરેલીમાં જળબંબાકાર બાદ 5 સ્ટેટ હાઈવે બંધ (ETV Bharat Gujarat)

ભેરાઈ ગામમાં પાણી ભરાયા: શાળામાં કરાયું સ્થળાંતર
રાજુલાના નીચાણવાળા એવા ભેરાઈ વિસ્તારમાં વરસાદી પાણી ઘરોમાં ઘૂસી જતાં સ્થાનિક લોકો મુશ્કેલીમાં મુકાયા હતા. તંત્ર દ્વારા તાત્કાલિક એક્શન લઈ, સલામતીના ભાગરૂપે અસરગ્રસ્ત લોકોને નજીકની સરકારી શાળામાં સુરક્ષિત રીતે સ્થળાંતરિત કરવામાં આવ્યા છે અને તેમના રહેવા-જમવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી રહી છે.

વહીવટી તંત્ર એલર્ટ: ધારાસભ્ય હીરા સોલંકી અને ડેપ્યુટી કલેક્ટરે લીધી મુલાકાત
પરિસ્થિતિની ગંભીરતાને જોતા સ્થાનિક ધારાસભ્ય અને ડેપ્યુટી કલેક્ટર સહિતના ઉચ્ચ અધિકારીઓનો કાફલો તાબડતોબ ગ્રાઉન્ડ ઝીરો પર પહોંચ્યો હતો. તેમણે પૂરગ્રસ્ત અને અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોની રૂબરૂ મુલાકાત લઈને પરિસ્થિતિની સમીક્ષા કરી હતી તેમજ સ્થાનિકોને જરૂરી તમામ મદદ પહોંચાડવા માટે તંત્રને આદેશો આપ્યા છે. રાહત અને બચાવ કામગીરીને વધુ વેગ આપવા માટે અમરેલીથી ફાયર વિભાગની ખાસ ટીમ પણ રાજુલા પહોંચી રહી હોવાની માહિતી મળી છે.

5 મુખ્ય સ્ટેટ હાઈવે બંધ: વાહન વ્યવહાર ખોરવાયો
5 મુખ્ય સ્ટેટ હાઈવે બંધ: વાહન વ્યવહાર ખોરવાયો (ETV Bharat Gujarat)

જિલ્લામાં હજુ પણ વરસાદી માહોલ યથાવત છે, ત્યારે કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના ન બને તે માટે વહીવટી તંત્ર દ્વારા નાગરિકોને ભારે વરસાદની સ્થિતિમાં બિનજરૂરી ઘરની બહાર ન નીકળવા અને નદી, નાળા કે કોઝવે ઓળંગવાનું સાહસ ન કરવા કડક અપીલ કરવામાં આવી છે.

અમરેલી જિલ્લાના સૌથી મોટા ખોડિયાર ડેમના કુલ 9 દરવાજા 1.52 મીટર સુધી ખોલવામાં આવ્યા છે. હાલમાં ડેમમાં આશરે 31,950 ક્યુસેક પાણીની આવક થઈ રહી છે અને તેટલી જ માત્રામાં એટલે કે 31,950 ક્યુસેક પાણીની જાવક પણ કરવામાં આવી રહી છે. એકસાથે 9 દરવાજા ખોલાતા ડેમમાંથી મોટા પ્રમાણમાં પાણી છોડવામાં આવી રહ્યું છે.

અમરેલી જિલ્લાના સૌથી મોટા ખોડિયાર ડેમના કુલ 9 દરવાજા 1.52 મીટર સુધી ખોલવામાં આવ્યા
અમરેલી જિલ્લાના સૌથી મોટા ખોડિયાર ડેમના કુલ 9 દરવાજા 1.52 મીટર સુધી ખોલવામાં આવ્યા (ETV Bharat Gujarat)

ડેમમાંથી પાણી છોડાતા અમરેલી અને ભાવનગર જિલ્લાના 40થી વધુ ગામોને એલર્ટ કરવામાં આવ્યા છે. નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં રહેતા લોકોને સાવચેત રહેવા સૂચના આપવામાં આવી છે તેમજ નદીના પટ વિસ્તારમાં અવરજવર નહીં કરવા માટે તંત્ર દ્વારા જાહેર અપીલ કરવામાં આવી છે.

બીજી તરફ સતત વરસાદને પગલે જિલ્લાના અન્ય ડેમોમાં પણ પાણીની સારી આવક નોંધાઈ રહી છે. સાવરકુંડલાનો સુરજવડી ડેમ તેમજ કૃષ્ણગઢ ડેમ પણ છલકાઈ ગયા છે. જિલ્લામાં ખોડિયાર ડેમ ઉપરાંત કૃષ્ણગઢ, સુરજવડી, ધાતરવડી-1, ધાતરવડી-2 અને રાયડી ડેમ સહિતના જળાશયો ઓવરફ્લો થવાની સ્થિતિમાં પહોંચી ગયા છે અથવા ઓવરફ્લો થયા હોવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે.

ભેરાઈ ગામમાં પાણી ભરાયા: શાળામાં કરાયું સ્થળાંતર
ભેરાઈ ગામમાં પાણી ભરાયા: શાળામાં કરાયું સ્થળાંતર (ETV Bharat Gujarat)

ડેપ્યુટી કલેક્ટર જીલ પટેલે માહિતી આપતા જણાવ્યું કે, "અમરેલી જિલ્લામાં, ખાસ કરીને રાજુલા પંથકમાં 8 ઇંચ જેટલો ભારે વરસાદ નોંધાયો છે. જેના કારણે 5 જેટલા મુખ્ય સ્ટેટ હાઈવે સુરક્ષાના કારણોસર બંધ કરવામાં આવ્યા છે. ભેરાઈ વિસ્તારના લોકોને સલામત સ્થળે ખસેડવામાં આવ્યા છે. અમરેલીથી ફાયર બ્રિગેડની રેસ્ક્યૂ ટીમ પણ રાજુલા માટે રવાના કરી દેવાઈ છે. વહીવટી તંત્ર તમામ પરિસ્થિતિ પર સતત નજર રાખી રહ્યું છે. નાગરિકોને નમ્ર વિનંતી છે કે તંત્રની સૂચનાઓનું પાલન કરે અને ભારે વરસાદમાં બિનજરૂરી બહાર જવાનું ટાળે."

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TAGGED:

AMRELI RAINFALL
8 INCH RAIN IN RAJULA
AMRELI HEAVY RAINFALL
અમરેલીમાં ભારે વરસાદ
AMRELI RAINFALL

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