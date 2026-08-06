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વલસાડ: ભારે વરસાદથી આંબાવાડીઓને ફટકો, કલમો બચાવવા ખેડૂતોને પ્રત્યક્ષ તાલીમ આપવાનો કાર્યક્રમ યોજાયો

ચણવાઈના સેન્ટર ફોર એક્સિલન્સ ફાર્મ ખાતે 200થી વધુ ખેડૂતોને આંબાની કલમો પુનર્જીવનની વિશેષ તાલીમ આપી, વલસાડમાં 35 હજાર હેક્ટરથી વધુ આંબાવાડીઓને નુકશાન.

કલમો બચાવવા ખેડૂતોને પ્રત્યક્ષ તાલીમ આપવાનો કાર્યક્રમ યોજાયો
કલમો બચાવવા ખેડૂતોને પ્રત્યક્ષ તાલીમ આપવાનો કાર્યક્રમ યોજાયો (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 6, 2026 at 11:12 AM IST

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વલસાડ: જિલ્લામાં 23 અને 24 જુલાઈના રોજ પડેલા અતિભારે વરસાદ અને પૂર જેવી પરિસ્થિતિએ કૃષિ ક્ષેત્રને મોટું નુકસાન પહોંચાડ્યું છે. વિશ્વભરમાં કેરી માટે ઓળખ ધરાવતા વલસાડના આંબાવાડીઓમાં પૂરનું પાણી ફરી વળતાં અનેક આંબાના વૃક્ષો ધરાશાયી થયા હતા, જ્યારે હજારો નાની-મોટી કલમો જમીનદોસ્ત થતાં ખેડૂતોને ભારે આર્થિક નુકસાન વેઠવું પડ્યું છે. આવી સ્થિતિમાં નુકસાનગ્રસ્ત આંબાની કલમોને ફરીથી જીવંત કરી શકાય તે માટે બાગાયત વિભાગ અને ખેતીવાડી વિભાગ દ્વારા વિશેષ પ્રત્યક્ષ તાલીમ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.

ચણવાઈના સેન્ટર ફોર એક્સિલન્સ ફાર્મ ખાતે યોજાયો વિશેષ તાલીમ કાર્યક્રમ

વલસાડ જિલ્લાના ચણવાઈ ખાતે આવેલા ખેતીવાડી વિભાગના સેન્ટર ફોર એક્સિલન્સ ફાર્મ ખાતે યોજાયેલા આ કાર્યક્રમમાં જિલ્લાના વિવિધ તાલુકાઓમાંથી 200થી વધુ ખેડૂતો જોડાયા હતા. કાર્યક્રમનો મુખ્ય હેતુ ભારે વરસાદમાં પડી ગયેલી અને મૂળ સહિત ઊખડી ગયેલી આંબાની કલમોને વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિથી ફરી ઉભી કરી તેનું પુનર્જીવન કેવી રીતે કરવું તે અંગે ખેડૂતોને વ્યવહારુ માર્ગદર્શન આપવાનો હતો.

ભારે વરસાદથી આંબાવાડીઓને ફટકો (Etv Bharat Gujarat)

વૈજ્ઞાનિકો અને કૃષિ તજજ્ઞોએ આપી પ્રેક્ટિકલ તાલીમ

કાર્યક્રમ દરમિયાન વાડી તાલુકાના પરિયા ગામે આવેલા સંશોધન કેન્દ્રના વૈજ્ઞાનિકો તેમજ કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્રના ખેતીવાડી તજજ્ઞોએ ખેડૂતોને પ્રત્યક્ષ રીતે તાલીમ આપી હતી. નિષ્ણાતોએ સમજાવ્યું કે પૂરના કારણે પડી ગયેલી આંબાની કલમોને યોગ્ય સમયે સીધી કરી ટેકો આપવો, મૂળની યોગ્ય માવજત કરવી, જરૂરી કાપછાંટ કરવી તેમજ વૈજ્ઞાનિક રીતે દવા અને ખાતરનો ઉપયોગ કરવાથી ઘણી કલમોને ફરી જીવંત બનાવી શકાય છે. ખેડૂતોને ખેતરમાં જ પ્રેક્ટિકલ ડેમો આપી સમગ્ર પ્રક્રિયા સમજાવવામાં આવી હતી.

ડીડીઓ અતિ રાજ ચાપલોતે ખેડૂતોને આપ્યું આશ્વાસન

આ પ્રસંગે વલસાડ જિલ્લાના જિલ્લા વિકાસ અધિકારી અતિ રાજ ચાપલોતે ઉપસ્થિત રહી ખેડૂતોને સંબોધ્યા હતા. તેમણે જણાવ્યું કે ભારે વરસાદ બાદ બાગાયત વિભાગ દ્વારા સમગ્ર જિલ્લાના નુકસાનનો પ્રાથમિક સર્વે પૂર્ણ કરવામાં આવ્યો છે અને તેનો વિગતવાર અહેવાલ રાજ્ય સરકારને મોકલી આપવામાં આવ્યો છે. હવે સરકાર દ્વારા આ અહેવાલના આધારે નુકસાનગ્રસ્ત ખેડૂતોને યોગ્ય વળતર જાહેર કરવામાં આવશે તેવી આશા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.

કલમો બચાવવા ખેડૂતોને પ્રત્યક્ષ તાલીમ આપવાનો કાર્યક્રમ યોજાયો
કલમો બચાવવા ખેડૂતોને પ્રત્યક્ષ તાલીમ આપવાનો કાર્યક્રમ યોજાયો (Etv Bharat Gujarat)

35 હજાર હેક્ટરથી વધુ આંબાવાડીઓ પર અસર

ડીડીઓએ જણાવ્યું કે વલસાડ જિલ્લામાં અંદાજે 35 હજાર હેક્ટરથી વધુ વિસ્તારમાં આંબાવાડીઓ આવેલી છે. આ ઉપરાંત અન્ય બાગાયતી પાકો તેમજ શાકભાજીના પાકોને પણ ભારે વરસાદના કારણે નુકસાન પહોંચ્યું છે. અનેક વિસ્તારોમાં પાણી લાંબા સમય સુધી ભરાયેલા રહેતાં પાક અને બાગાયત બંનેને અસર પહોંચી છે. આવી સ્થિતિમાં જે આંબાની કલમો સંપૂર્ણપણે નાશ પામી નથી, તેને વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિથી બચાવવાનો પ્રયાસ ખેડૂતો માટે ખૂબ જ લાભદાયી સાબિત થઈ શકે છે.

વળતરની જાહેરાતની ખેડૂતો આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે

ભારે વરસાદ બાદ સરકાર દ્વારા પ્રાથમિક સર્વે તો કરવામાં આવ્યો છે, પરંતુ અત્યાર સુધીમાં નુકસાનગ્રસ્ત ખેડૂતો માટે વળતરની સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી નથી. જેના કારણે આંબા ઉત્પાદકો સહિત બાગાયત ક્ષેત્રના ખેડૂતો સરકારના નિર્ણયની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. ખેડૂતોનું માનવું છે કે કુદરતી આફતના કારણે થયેલા નુકસાનની ભરપાઈ માટે સરકાર તાત્કાલિક સહાય જાહેર કરે જેથી આગામી સિઝન માટે તેઓ ફરી ઉભા રહી શકે.

કલમો બચાવવા ખેડૂતોને પ્રત્યક્ષ તાલીમ આપવાનો કાર્યક્રમ યોજાયો
કલમો બચાવવા ખેડૂતોને પ્રત્યક્ષ તાલીમ આપવાનો કાર્યક્રમ યોજાયો (Etv Bharat Gujarat)

પુનર્જીવનની તાલીમ ખેડૂતો માટે બની આશાનું કિરણ

કાર્યક્રમમાં હાજર ખેડૂતોનું કહેવું હતું કે ભારે વરસાદ બાદ અનેક આંબાની કલમો પડી જતાં હવે તે બચી શકશે નહીં એવી ચિંતા હતી. પરંતુ નિષ્ણાતો દ્વારા આપવામાં આવેલી પ્રેક્ટિકલ તાલીમથી હવે ઘણી કલમોને ફરી જીવંત કરવાની આશા જાગી છે. બાગાયત વિભાગ અને ખેતીવાડી વિભાગની આ પહેલથી ખેડૂતોને વૈજ્ઞાનિક માર્ગદર્શન મળ્યું છે, જે ભવિષ્યમાં નુકસાન ઘટાડવામાં અને આંબાવાડીઓને ફરી હરિયાળી બનાવવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી શકે છે. વલસાડ જેવા કેરીપ્રધાન જિલ્લામાં આવી તાલીમ ખેડૂતો માટે સમયોચિત અને ઉપયોગી સાબિત થશે તેવી અપેક્ષા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.

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