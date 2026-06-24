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નર્મદાના સાગબારામાં ધોધમાર વરસાદ, સેલંબા સહિતના વિસ્તારોમાં પૂર જેવી સ્થિતિ

નર્મદા જિલ્લામાં ચોમાસાની ધમાકેદાર એન્ટ્રી, સાગબારા અને સેલંબા પંથકમાં ભારે વરસાદથી જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત.

નર્મદાના સાગબારામાં ધોધમાર વરસાદ
નર્મદાના સાગબારામાં ધોધમાર વરસાદ (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 24, 2026 at 3:39 PM IST

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નર્મદા : જિલ્લાના સાગબારા તાલુકામાં ચોમાસાની જોરદાર એન્ટ્રી થઈ છે. સાગબારાના સેલંબા પંથકમાં મંગળવારે મધરાતથી ધોધમાર વરસાદ વરસી રહ્યો છે. આ ભારે વરસાદને કારણે અનેક નાળા અને નદીઓ છલકાઈ ગયા છે. ચારે તરફ પાણી જ પાણી જોવા મળી રહ્યું છે, જેના પગલે નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પૂર જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે.

સેલંબા ગામ નજીક માત્ર એક મહિના પહેલાં જ એક નાળું બનાવવામાં આવ્યું હતું. પરંતુ આ પહેલા જ ભારે વરસાદમાં તે નાળું ધોવાઈ ગયું. આ ઘટનાએ વિકાસ કામોની ગુણવત્તાને લઈને મોટા સવાલ ઉભા કર્યા છે. સ્થાનિક લોકોમાં પણ નારાજગી જોવા મળી રહી છે.

સેલંબા સહિતના વિસ્તારોમાં પૂર જેવી સ્થિતિ (Etv Bharat Gujarat)

ભારે વરસાદના કારણે સેલંબાથી નવાપાડા થઈને મહારાષ્ટ્ર તરફ જતો મુખ્ય માર્ગ પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયો છે. આ માર્ગ પર વાહનવ્યવહાર સંપૂર્ણપણે બંધ કરી દેવામાં આવ્યો છે. આ ઉપરાંત અનેક આંતરિક રસ્તાઓ પર પાણી ફરી વળતાં અવર-જવર ઠપ થઈ ગઈ છે.

રસપ્રદ વાત એ છે કે, સાગબારા તાલુકામાં જ્યાં પૂર જેવી સ્થિતિ છે, ત્યાં નર્મદા જિલ્લાના બાકીના પાંચ તાલુકાઓમાં વરસાદનું એક ટીપું પણ પડ્યું નથી. તેમ છતાં, સમગ્ર જિલ્લામાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહેવાના કારણે છેલ્લા ઘણા દિવસથી અનુભવાતી અસહ્ય ગરમી અને બફારામાંથી લોકોને રાહત મળી છે.

હાલ સાગબારા અને સેલંબા પંથકમાં વહીવટી તંત્ર સતર્ક છે. નદીઓના જળસ્તર પર નજર રાખવામાં આવી રહી છે. હજુ પણ વરસાદ ચાલુ રહેવાની શક્યતાને ધ્યાનમાં રાખીને લોકોને સાવચેત રહેવા સૂચના આપવામાં આવી છે.

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NARMADA DISTRICT WEATHER
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