દક્ષિણ ગુજરાત-સૌરાષ્ટ્રના 6 જિલ્લામાં રેડ એલર્ટ, 9 તારીખ સુધી ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી
રાજ્યમાં હવામાન વિભાગે આજે દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના 6 જિલ્લામાં વરસાદનું રેડ એલર્ટ જાહેર કર્યું છે
Published : July 3, 2026 at 3:58 PM IST
ગાંધીનગર: રાજ્યમાં હવામાન વિભાગે આજે દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના 6 જિલ્લામાં વરસાદનું રેડ એલર્ટ જાહેર કર્યું છે. હવામાન વિભાગે સાત દિવસ માટે રાજ્યમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી કરી છે.
6 જિલ્લામાં વરસાદનું રેડ એલર્ટ
દક્ષિણ ગુજરાતના સુરત, નવસારી, વલસાડ,ડાંગ તેમજ કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ દમણ અને દાદરા નગર હવેલીમાં અને સૌરાષ્ટ્રમાં જૂનાગઢ, અમરેલી અને ભાવનગરમાં હવામાન વિભાગે રેડ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.
3 જુલાઇના રોજ રાજ્યમાં દક્ષિણ ગુજરાતના કેટલાંક જિલ્લાઓ તેમજ અમરેલી અને ભાવનગરમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ ભારે વરસાદની આગાહી કરી છે. હવામાન વિભાગ (IMD) દ્વારા આપવામાં આવેલી આગાહી મુજબ, 3 જુલાઇથી 9 જુલાઇ સુધી ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે.
દક્ષિણ ગુજરાત-સૌરાષ્ટ્રમાં વરસાદનું રેડ એલર્ટ
હવામાન વિભાગે સુરત, ડાંગ, નવસારી, વલસાડ, તાપી, દમણ અને દાદરા અને નગર હવેલીમાં રેડ એલર્ટ જાહેર કર્યું છે. આ જિલ્લાઓમાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ સાથે છૂટાછવાયા સ્થળોએ અત્યંત ભારે વરસાદની શક્યતા છે.
યેલો એલર્ટ: બનાસકાંઠા, પાટણ, મહેસાણા, સાબરકાંઠા, ગાંધીનગર, ખેડા, અમદાવાદ, આણંદ, પંચમહાલ, સુરેન્દ્રનગર, જામનગર, મોરબી, બોટાદ, કચ્છ.
માછીમારો માટે ચેતવણી
દરિયામાં પવનની ગતિ તેજ હોવાથી માછીમારોને આગામી થોડા દિવસો સુધી દરિયો ન ખેડવા સૂચના આપવામાં આવી છે. ભારે વરસાદને પગલે નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઇ શકે છે તેથી નદી-નાળા નજીક ન જવા અને સુરક્ષિત રહેવાની સલાહ આપવામાં આવી છે.
ડાંગના વઘઇમાં 12 ઇંચ વરસાદ
રાજ્યમાં ડાંગના વઘઇમાં સૌથી વધુ 12.48 ઇંચ વરસાદ વરસ્યો હતો. સુરતના અંબિકામાં 10.31 ઇંચ વરસાદ વરસ્યો હતો. તાપીના ડોલવણમાં 9.65, નવસારીના વાંસદામાં 8.94 ઇંચ, નવસારીના ચીખલીમાં 8.62 ઇંચ, વલસાડમાં 7.6 ઇંચ વરસાદ વરસ્યો હતો.
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