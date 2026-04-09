ઐતિહાસિક કામગીરી, અમદાવાદ-વડોદરા રેલવે લાઇન ઉપર આશરે 1360 મેટ્રિક ટન વજનનું ગર્ડર મુકાયું
Published : April 9, 2026 at 1:40 PM IST
અમદાવાદ: મુંબઈ–અમદાવાદ બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ માટે મણિનગર ખાતે અમદાવાદ–વડોદરા રેલવે લાઇન ઉપર આશરે 1360 મેટ્રિક ટન વજનનું સૌથી ભારે પ્રીકાસ્ટ-પ્રેસ્ટ્રેસ્ડ પોર્ટલ બીમ (ગર્ડર) સફળતાપૂર્વક લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે.
આ પોર્ટલ બીમ એક પ્રીકાસ્ટ કોંક્રિટ રચના છે, જેની લંબાઈ 34 મીટર છે અને તેનું ક્રોસ-સેક્શન 5.5 મીટર x 4.5 મીટર છે. મણિનગર રેલવે સ્ટેશન નજીક આવા કુલ પાંચ બીમ સ્થાપિત કરવાની યોજના છે. આ બીમ્સનું નિર્માણ સાઇટ પર જ પ્રીકાસ્ટ સ્વરૂપમાં કરવામાં આવી રહ્યું છે, અને તેને એકીકૃત ભારે એકમો તરીકે સ્થાપિત કરવામાં આવી રહ્યા છે.
One of the heaviest portal beams for the Mumbai–Ahmedabad Bullet Train project was launched near Maninagar, Ahmedabad. The 34-metre long precast-prestressed beam, weighing about 1360 metric tonnes, was lifted and installed over active railway lines within a 3.5-hour railway block… pic.twitter.com/1azk0buXXI— NHSRCL (@nhsrcl) April 8, 2026
સમગ્ર લોન્ચિંગ પ્રક્રિયા કડક સુરક્ષા ધોરણો હેઠળ આશરે 3.5 કલાક જેવી નોંધપાત્ર રીતે ઓછા સમયમાં પૂર્ણ કરવામાં આવી. આ કામગીરી ભારતીય રેલવે સાથે સંકલનમાં સંપૂર્ણ ટ્રાફિક અને પાવર બ્લોક દરમિયાન કરવામાં આવી હતી. અગાઉ આ જ કામ માટે લગભગ 6 મહિના સુધી લાંબા કૉશન ઓર્ડર અને લગભગ 9 કલાકના બ્લોકની યોજના બનાવવામાં આવી હતી. સુક્ષ્મ આયોજન અને ઑપ્ટિમાઇઝેશન દ્વારા આ સમયને ઘટાડીને અમદાવાદ–વડોદરા વિભાગની બંને લાઇનો માટે માત્ર 3.5 કલાકમાં પૂર્ણ કરવામાં આવ્યું.
લિફ્ટિંગ ઓપરેશન 2200 મેટ્રિક ટન ક્ષમતા ધરાવતા ક્રોલર ક્રેન દ્વારા કરવામાં આવ્યું, જેમાં 260 ટનનો સ્ટેન્ડબાય ક્રેન, 80 ટનનો ક્રેન, મેન લિફ્ટર અને એન્કરિંગ ફ્રેમ સાથે લિફ્ટર બીમ સિસ્ટમ જેવા સહાયક સાધનોનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો. આ લિફ્ટિંગ વ્યવસ્થામાં 75 મિમી વ્યાસના પ્રેસ્ટ્રેસ્ડ મેકએલોય બાર, લિફ્ટિંગ બીમ અને હેવી-ડ્યુટી સ્લિંગ્સનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો, જેથી આ વિશાળ ભારને સલામત રીતે સંભાળી શકાય.
આ ઓપરેશન અનેક એન્જિનિયરિંગ પડકારોને દર્શાવે છે, જેમાં આશરે 1360 મેટ્રિક ટનના અલ્ટ્રા-હેવી લિફ્ટનું સંચાલન સામેલ છે, જે ભારતીય રેલવે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પર કરવામાં આવેલા સૌથી ભારે લિફ્ટ્સમાંનું એક છે—સાથે જ સમગ્ર કાર્યને મર્યાદિત સમયગાળામાં પૂર્ણ કરવાની આવશ્યકતા પણ સામેલ છે.
આ ઉપરાંત, મર્યાદિત કાર્યક્ષેત્ર, ઓવરહેડ ઇક્વિપમેન્ટ (OHE) અને અનેક સક્રિય રેલવે લાઇનોને કારણે જટિલતા વધે છે. આવી પરિસ્થિતિમાં આશરે 15 મીટર ઊંચાઈએ ચોક્કસ સ્થાપન માટે ઊંચી સ્તરની સચોટતા જરૂરી બને છે। આ માટે રેલવે અધિકારીઓ સાથે રિયલ-ટાઇમ સંકલન, બેકઅપ લિફ્ટિંગ સિસ્ટમની વ્યવસ્થા, કડક રિગિંગ નિરીક્ષણ, બીમના વિશાળ ખુલ્લા સપાટી વિસ્તારને કારણે પવનની ગતિ પર સતત નજર, તેમજ સલામત અને ચોક્કસ સ્થાપન સુનિશ્ચિત કરવા માટે સચોટ સર્વે અને એલાઇનમેન્ટ નિયંત્રણ કરવામાં આવ્યું.