રાજકોટમાં હીટવેવનો કહેર: હીટસ્ટ્રોકથી અબોલ જીવોના મૃત્યુદરમાં 20% જેટલો વધારો

સખત ગરમીને કારણે દર વર્ષની સરખામણીએ આ વર્ષે પશુ-પંખીઓમાં હીટસ્ટ્રોક અને તેનાથી મૃત્યુમાં મોટો વધારો જોવા મળ્યો છે (પ્રતિકાત્મક તસવીર)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 8, 2026 at 6:20 PM IST

રાજકોટ: રાજ્યભરમાં ગરમીનો પારો દિવસેને દિવસે ઉપર ચડી રહ્યો છે ત્યારે ગુજરાત ભરમાં ગરમીથી લોકો ત્રાહિમામ પોકારી ગયા છે. વધતા જતા તાપના કારણે લોકો બપોરના સમયે ઘરની બહાર નીકળવાનું પણ ટાળતા હોય છે. મનુષ્યો પાસે ગરમીથી રાહત મેળવવા માટે ઉપાયો કરે છે પરંતુ આ આકરા તાપ વચ્ચે અબોલ જીવો પોતાની વ્યથા કોને કહે. તેવામાં રાજકોટમાં સતત વધતી ગરમી હવે અબોલ પશુ-પક્ષીઓ માટે જીવલેણ સાબિત થઈ રહી છે. છેલ્લા એક અઠવાડિયાથી તાપમાન 42 ડિગ્રીને પાર પહોંચતા પશુ-પક્ષીઓના મૃત્યુદરમાં અંદાજે 20 થી 25 ટકાનો ચિંતાજનક વધારો થયો છે.

રોજ 70-80 હીટસ્ટ્રોકના કેસ

શહેરની એનિમલ હોસ્પિટલમાં દરરોજ હીટસ્ટ્રોકના 70 થી 80 કેસ નોંધાઈ રહ્યા છે, જેમાં પક્ષીઓના શરીરનું તાપમાન 108 ડિગ્રી સુધી પહોંચી જાય છે, જેના કારણે પશુ પક્ષીઓ બેભાન હાલતમાં પણ જોવા મળતા હોય છે અને આ બેભાન હાલતમાં પશુ-પક્ષીઓ પહોંચતા તેમનું મૃત્યુદર પણ વધી રહ્યો છે. મૃત્યુદર વધતાની સાથે જ જીવદયા પ્રેમીઓમાં ભારે ચિંતા જોવા મળી રહી છે. જોકે પશુ પક્ષીઓના મોતના આંકડા વધતાની સાથે જ જીવદયા પ્રેમીઓ દ્વારા પશુ પક્ષીઓ માટે અનેક નુસ્ખા અજમાવવાની શરૂઆત કરવામાં આવી છે પરંતુ રાજકોટમાં રાજ્યના સૌથી ગરમ શહેરો પૈકીનું એક છે ત્યારે રાજકોટમાં અબોલ જીવના મૃત્યુનો આંક દિવસેને દિવસે વધી રહ્યો છે જે ભારે ચિંતાજનક છે.

વેટેનરી ઑફિસર તરીકે ફરજ બજાવતા દીપ સોજીત્રાએ જણાવ્યું કે, છેલ્લા થોડા દિવસોમાં રાજકોટમાં ગરમીમાં સખત વધારો થયો છે. બપોરના સમયે ઘણીવાર પારો 43-44 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધી પહોંચી જાય છે. આવામાં પશુ-પક્ષીઓને હીટસ્ટ્રોક થવાના કિસ્સામાં વધારો થયો છે. ખાસ કરીને નાના પક્ષીઓ કબૂતર, પોપટ, ચકલી વગેરે તેનાથી વધારે પ્રભાવિત થઈ રહ્યા છે. દર વર્ષે જે કેસ આવતા હતા તેની સરખામણીએ આ વર્ષે 30-40 ટકાનો વધારો થયો છે અને સખત હીટને લીધે મૃત્યુદરમાં પણ 20-25% ટકાનો વધારો જોવા મળ્યો છે.

આ અબોલ જીવોના મૃત્યુ પાછળ નિષ્ણાતોએ નાગરિકોને અપીલ કરી છે કે પક્ષીઓ માટે અગાશી પર પાણીના કુંડા રાખવા અને પશુઓને છાંયડામાં રાખવા. જો કોઈ પ્રાણી બેભાન અવસ્થામાં જણાય તો તુરંત હેલ્પલાઇનનો સંપર્ક કરવો છે.

