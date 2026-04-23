દક્ષિણ ગુજરાતમાં કાળઝાળ ગરમીનો પ્રકોપ: સુરત સિવિલ હોસ્પિટલ ‘એલર્ટ મોડ’ પર, 10 બેડનો સ્પેશિયલ હીટવેવ વોર્ડ શરૂ
સુરત સહિત દક્ષિણ ગુજરાતમાં ગરમીનો પારો વધ્યો, હવામાન ખાતાએ આપી હિટવેવની આગાહી
Published : April 23, 2026 at 8:11 PM IST
સુરત: સમગ્ર દક્ષિણ ગુજરાતમાં આગામી 4 થી 5 દિવસ સુધી હવામાન વિભાગ દ્વારા કાળઝાળ ગરમી અને હીટવેવની આગાહી કરવામાં આવી છે. છેલ્લા થોડા દિવસથી ગરમીનો પારો 40 ડિગ્રીની આસપાસ પહોંચી ગયો છે અને આગામી થોડા દિવસોમાં પ્રકોપ વધવાની શક્યતાઓ છે. આ ગંભીર પરિસ્થિતિને પહોંચી વળવા માટે સુરતની નવી સિવિલ હોસ્પિટલ તંત્ર સજ્જ બન્યું છે. હોસ્પિટલના કિડની બિલ્ડિંગમાં ખાસ 10 બેડનો 'હીટવેવ વોર્ડ' તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે, જ્યાં વેન્ટિલેટર સહિતની સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી છે.
સિવિલ હોસ્પિટલે તૈયારીના ભાગરૂપે કિડની હોસ્પિટલની બિલ્ડિંગના ચોથા માળે હિટવેવ માટેનો 10 બેડનો અલાયદો વોર્ડ કાર્યરત કર્યો છે. વોર્ડમાં કુલિંગ સુવિધા, OPD, ઇમરજન્સી અને ટ્રોમા સેન્ટર જેવી સુવિધાઓ ઊભી કરવામાં આવી છે. ડોક્ટરો અને નર્સિંગ સ્ટાફને હીટવેવના દર્દીઓની તાત્કાલિક સારવાર (Emergency Care) માટે ખાસ તાલીમ આપવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત હોસ્પિટલના ભીડભાડવાળા વિસ્તારોમાં 15થી વધુ નવા એર-કુલરો મૂકવામાં આવ્યા છે.
તબીબોની મહત્વની સલાહ
સિવિલ હોસ્પિટલના RMO ડોક્ટર કેતન નાયકે જણાવ્યું હતું કે, હવામાન વિભાગ દ્વારા હિટવેવની આગાહી આપવામાં આવી છે, જેના આગમચેતીના પગલા રૂપે સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે એક 10 બેડનો હિટવેવ માટેનો વોર્ડ બનાવવામાં આવ્યો છે, જેમાં વેન્ટિલેટરની પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. આના માટે ડૉક્ટરો અને નર્સિંગ સ્ટાફને પણ ટ્રેનિંગ આપવામાં આવી છે. બપોરે 12 થી 4 વાગ્યા દરમિયાન સૂર્યના કિરણો સીધા પડતા હોવાથી હીટવેવની શક્યતા વધુ રહે છે. ખાસ કરીને, વૃદ્ધો, બાળકો અને સગર્ભા મહિલાઓએ બપોરના સમયે બહાર નીકળવાનું ટાળવું. જરૂરી કામ હોય તો માથા પર ટોપી, છત્રી અથવા ભીનું કપડું રાખવું. શરીરમાં પાણીનું પ્રમાણ જાળવી રાખવા માટે પાણી, છાશ, લીંબુ શરબત, નારિયેળ પાણી અને ORSનો મહત્તમ ઉપયોગ કરવો. તંત્ર દ્વારા અપીલ કરવામાં આવી છે કે જો ડિહાઇડ્રેશન કે અશક્તિ જેવા લક્ષણો જણાય, તો વિલંબ કર્યા વિના નજીકના આરોગ્ય કેન્દ્ર અથવા સિવિલ હોસ્પિટલનો સંપર્ક કરવો.
આ પણ વાંચો: