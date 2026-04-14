રાજ્યમાં હિટવેવને લઈને હવામાન વિભાગની મોટી આગાહી, રાજકોટ, સુરેન્દ્રનગર, અમદાવાદ સૌથી ગરમ શહેર
હવામાન વિભાગના અનુમાન મુજબ મહત્તમ તાપમાન આશરે 41 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધી પહોંચી શકે છે. જોકે, 19 એપ્રિલથી મોસમનો મિજાજ બદલાઈ શકે છે.
Published : April 14, 2026 at 1:36 PM IST|
Updated : April 14, 2026 at 2:12 PM IST
અમદાવાદ: રાજ્યમાં ગરમીનો પ્રકોપ હજી પણ વધી શકે છે, ત્યારે છેલ્લાં 24 કલાકમાં રાજકોટ, સુરેન્દ્રનગર, અમદાવાદ અને વડોદરા સૌથી વધુ ગરમ શહેર રહ્યાં છે. રાજકોટમાં 42.4 ડિગ્રી તાપમાન, સુરેન્દ્રનગર 41.5 ડિગ્રી તાપમાન, અમદાવાદ અને વડોદરામાં 41 ડિગ્રી તાપમાન, ડીસા 40.2 ડિગ્રી તાપમાન, ગાંધીનગર 40.6 ડિગ્રી તાપમાન, કંડલા 40.6 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું છે.
અમદાવાદ શહેરમાં આગામી સાત દિવસ દરમિયાન ગરમીનો પ્રકોપ વધવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. હવામાન વિભાગના અનુમાન મુજબ મહત્તમ તાપમાન આશરે 41 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધી પહોંચી શકે છે, જેને કારણે નાગરિકોના સ્વાસ્થ્ય પર પ્રતિકૂળ અસર થવાની શક્યતા વધી રહી છે. ખાસ કરીને વૃદ્ધો, બાળકો અને લાંબા સમય સુધી બહાર કામ કરતા લોકો માટે વધુ સાવચેતી જરૂરી છે. નાગરિકોને અનુરોધ કરવામાં આવે છે કે તેઓ પૂરતું પાણી પીવે, તાપમાં બહાર જવાનું ટાળે અને શરીરને ઠંડુ રાખવા માટે જરૂરી પગલાં લે.
ગરમીમાં નાનકડી બેદરકારી પણ ગંભીર બની શકે છે.— Amdavad Municipal Corporation (@AmdavadAMC) April 13, 2026
તેથી તડકામાં બહાર નીકળતા પહેલાં પૂરતી તૈયારી રાખો.
પુષ્કળ પાણી પીતા રહો, હળવા અને ઢીલાં કપડાં પહેરો અને બપોરના કડકડતા તડકાથી દૂર રહો.
સાવચેતી રાખો, જાગૃત રહો#HeatAwareness #SummerSafety #AMCUrges #StayProtected #beattheheatwithAMC pic.twitter.com/RWUzmK46AX
આ પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા હીટ-વેવ હોટસ્પોટ્સ પર નજર રાખવા અને શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં મહત્તમ અંદાજિત તાપમાન વિશે તાજી માહિતી ઉપલબ્ધ કરાવવા માટે ખાસ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. AMC દ્વારા એક QR કોડ સિસ્ટમ પણ શરૂ કરવામાં આવી છે, જેના માધ્યમથી નાગરિકો સરળતાથી તેમના વિસ્તારનું મહત્તમ તાપમાન અને હોટસ્પોટ્સ અંગેની સંબંધિત માહિતી મેળવી શકે છે. આ પહેલનો મુખ્ય હેતુ નાગરિકોને સમયસર માહિતી આપીને તેમને ગરમીથી સુરક્ષિત રાખવાનો છે.
હવામાન વિજ્ઞાન વિભાગે (IMD) દેશમાં આ વર્ષે ચોમાસા દરમિયાન ઓછો વરસાદ પડવાનું પૂર્વાનુમાન વ્યક્ત કર્યુ છે. તે અનુસાર દક્ષિણ- પશ્ચિમમાં ચોમાસાની સીઝન (જૂનથી સપ્ટેમ્બર)માં દેશભરમાં 92% વરસાદ (સામાન્યથી ઓછો) રહી શકે છે.
જોકે, હવામાન વિભાગે 19 એપ્રિલના રોજ મોસમનો મિજાજ બદલાવવાની આગાહી પણ વ્યક્ત છે. હવામાન વિભાગે સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, મહીસાગર, દાહોદ અને અમરેલી અને ભાવનગરમાં વાદળછાયા વાતાવરણની સાથે હળવા ઝાપટાની આગાહી વ્યક્ત કરી છે.
