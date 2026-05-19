સુરેન્દ્રનગરમાં ગરમીનો પ્રકોર: હીટસ્ટ્રોકથી 700થી વધુ ભૂંડના મોત, રોગચાળાનો ભય
છેલ્લા થોડા દિવસોમાં સુરેન્દ્રનગરમાં મોટી સંખ્યામાં ભૂંડના મૃત્યુ થવા પામ્યા છે
Published : May 19, 2026 at 9:10 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યમાં ગરમીનો પારો સતત પહોંચો જઈ રહ્યો છે અને સુરેન્દ્રનગર સૌથી ગરમ શહેર પૈકીનું એક બન્યું છે. ગરમીના કારણે જનજીવન ઉપર તો અસર જોવા મળી રહે છે, સાથે જ પશુ-પક્ષીઓમાં પણ તેની નોંધપાત્ર અસર જોવા મળી રહી છે. સુરેન્દ્રનગરમાં ગણતરીના દિવસોમાં 1 હજાર જેટલા પશુઓના મોત નીપજ્યા છે, જેના કારણે સુરેન્દ્રનગર પશુપાલન વિભાગ અને મહાનગરપાલિકામાં ચિંતા વ્યાપી ગઈ છે અને પશુઓના મોત મુદ્દે તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે
મૃત્યુ પામનારા પ્રાણીઓમાં ભૂંડની સંખ્યા ખૂબ વધુ છે. છેલ્લા થોડા દિવસોમાં શહેરી વિસ્તારમાં આશરે 700થી વધુ ભૂંડના મોત થયા છે. પ્રાથમિક તપાસમાં વધુ પડતી ગરમીને કારણે હીટસ્ટ્રોકને લીધે આ મોત થઈ રહ્યા હોવાનું લાગી રહ્યું છે. સુરેન્દ્રનગર પશુપાલન વિભાગની ટીમોને કામે લગાવવામાં આવી છે અને ગરમીના કારણે જે પશુઓના મૃત્યુ થઈ રહ્યા છે તેમના સાચુ કારણ બહાર આવે તે માટે મૃતક પશુઓના પોસ્ટમોર્ટમ પણ કરવામાં આવી રહ્યા છે અને પુને લેબોરેટરીમાં તેમના નમૂના મોકલી અને તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે.
આ ઉપરાંત ગામમાં રોગચાળો ફાટી ન નીકળે તે માટે મૃત પશુઓ માટે દફનવિધિ કરવામાં આવી રહી છે. તેની વ્યવસ્થા સુરેન્દ્રનગરના ડમ્પીંગ સ્ટેશન ખાતે મહાનગરપાલિકાની ટીમ દ્વારા ઉપલબ્ધ કરવામાં આવી છે.
આ અંગે ઈટીવી ભારત સાથે વાત કરતા પશુ ચિકિત્સક ડૉ. આશિષ રાઠોડે જણાવ્યું કે, 'છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં વધતી ગરમીને કારણે શહેરમાં ઘણા ઢોરના મોત નીપજ્યા છે, જેમાં ખાસ કરીને ભૂંડ પર તેની નોંધપાત્ર અસર જોવા મળી છે. ભૂંડને પરસેવો થતો નથી અને તેને શરીરને ઠંડુ રાખવા પાણી તથા કાદવવાળી જગ્યા જોઈએ છે. હાલના સમયે ગરમીને લીધે તેમને હીટસ્ટ્રોક લાગવાના કિસ્સા વધી રહ્યા છે અને પ્રાથમિક તપાસમાં તે જ મોતનું મુખ્ય કારણ હોવાનું જણાઈ રહ્યું છે, જોકે, અમે વધુ તપાસ માટે પોસ્ટમોર્ટમ કરી તેના સેમ્પલ આગળ મોકલાવ્યા છે અને તેના આવ્યા પછી વધુ વિગતો સામે આવશે.'
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, 'ભૂંડ પકડતા અથવા પાળતા લોકોએ તેમને ઠંડક મળી રહે તે માટે વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ. જો કોઈ ભૂંડ બીમાર જણાય તો તેને અન્યથી અલગ રાખી સારવાર માટે અહીં લાવવું જોઈએ.'
