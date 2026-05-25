ગુજરાતમાં ગરમીનો કહેર: સાત શહેરોનું તાપમાન 41 ડિગ્રીને પાર, અમદાવાદમાં સૌથી વધુ 42.2 ડિગ્રી તાપમાન
આગામી સાત દિવસ સુધી શુષ્ક વાતાવરણ, કોઈ ચેતવણી નહીં, ગરમીથી રાહતના કોઈ સંકેત નહીં
Published : May 25, 2026 at 1:33 PM IST
અમદાવાદ : રાજ્યમાં ગરમીનો પ્રકોપ સતત જોવા મળી રહ્યો છે. રવિવારે સાત શહેરોનું મહત્તમ તાપમાન 41 ડિગ્રીથી વધુ નોંધાયું છે. અમદાવાદમાં સૌથી વધુ 42.2 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું છે. ગરમીના કારણે લોકો બપોરના સમયે બહાર નીકળવાનું ટાળી રહ્યા છે.
હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર, સમગ્ર ગુજરાત રાજ્ય, સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ તેમજ દીવ, દમણ અને દાદરા નગર હવેલીમાં આગામી 7 દિવસ સુધી હવામાન સંપૂર્ણપણે સૂકું રહેવાની સંભાવના છે. આ સાથે રાજ્યના જુદા-જુદા ભાગોમાં મહત્તમ તાપમાન 40 ડિગ્રી સેલ્સિયસથી વધુ નોંધાઈ શકે છે. આગામી 7 દિવસ દરમિયાન તાપમાનમાં કોઈ મોટો ફેરફાર થવાની શક્યતા નથી.
ક્યાં કેટલું તાપમાન?
|શહેર
|તાપમાન (°C)
|અમદાવાદ
|42.2
|ગાંધીનગર
|42
|સુરેન્દ્રનગર
|41.8
|રાજકોટ
|41.5
|અમરેલી
|41.3
|કંડલા પોર્ટ
|41
|ભાવનગર
|41
|વડોદરા
|40.2
|ડિસા
|39.8
|ભુજ
|39.4
|કંડલા
|39
|સુરત
|36.6
|પોરબંદર
|35.8
|નલિયા
|35.6
|ઓખા
|35.6
|દમણ
|35.4
|વેરાવાળ
|35.2
|દીવ
|34
|દ્વારકા
|33.8
ગઈકાલે ઉત્તર પશ્ચિમ ભારત, મધ્ય ભારત, ઉત્તર પ્રદેશ, પૂર્વ અને ઉત્તર દ્વીપકલ્પ ભારતના કેટલાક ભાગોમાં મહત્તમ તાપમાન 43 થી 47 ડિગ્રી સેલ્સિયસની રેન્જમાં હતું. ઉત્તરપૂર્વ ભારત, પશ્ચિમ હિમાલય ક્ષેત્ર અને પશ્ચિમ દક્ષિણ દ્વીપકલ્પ ભારતના કેટલાક ભાગો સિવાય દેશના બાકીના ભાગોમાં 40 થી 43 ડિગ્રી સેલ્સિયસની રેન્જમાં તાપમાન હતું. ગઈકાલે બ્રહ્મપુરી (વિદરભા) ખાતે 47.2 ડિગ્રી સેલ્સિયસનું મહત્તમ તાપમાન નોંધાયું હતું.
Maximum Temperatures (as on 24-05-2026): Yesterday, Maximum temperatures were— India Meteorological Department (@Indiametdept) May 25, 2026
in the range of 43-47°C over parts of Northwest India, central India, adjoining Uttar Pradesh, east
and north Peninsular India and 40-43°C over rest parts of the country except parts of Northeast
India,… pic.twitter.com/DZX3rNhM69
મહારાષ્ટ્રનું બ્રહ્મપુરી 47.2 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સાથે દેશમાં સૌથી ગરમ શહેર રહ્યું છે. મધ્યપ્રદેશ-ઉત્તરપ્રદેશના 8 શહેરોમાં ગરમીનો પારો 45 ડિગ્રી સેલ્સિયસ પાર પહોંચી ગયો છે.
હવામાન વિભાગના અહેવાલ મુજબ, આગામી સાત દિવસ એટલે કે તારીખ 31 મે, 2026 સુધી રાજ્યના કોઈપણ જિલ્લા માટે ભારે પવન, હીટવેવ કે વરસાદની કોઈ જ ચેતવણી જાહેર કરવામાં આવી નથી. તમામ વિસ્તારોમાં શુષ્ક વાતાવરણ યથાવત્ રહેશે.
બીજી તરફ, દક્ષિણ-પશ્ચિમ ચોમાસું આગામી બે થી ત્રણ દિવસમાં અરબી સમુદ્ર અને બંગાળની ખાડીના કેટલાક વધુ ભાગોમાં આગળ વધવા માટે સાનુકૂળ પરિસ્થિતિઓ સર્જાઈ રહી છે. તારીખ 28 મે, 2026 થી ઉત્તર-પશ્ચિમ ભારતને એક નવું વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ અસર કરે તેવી સંભાવના સેવાઈ રહી છે.
આ પણ વાંચો...