અમદાવાદમાં ગરમીને કારણે લૂ લાગવાના કેસમાં વધારો, 5 દિવસમાં 70 જેટલા કેસ નોંધાયા

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 30, 2026 at 4:10 PM IST

અમદાવાદ: અમદાવાદમાં કાળઝાળ ગરમીને કારણે લૂ લાગવાના કેસમાં મોટો વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. ગરમીની ગંભીર અસરને કારણે આરોગ્ય સેવાઓ પર ભાર વધી ગયો છે. અમદાવાદમાં છેલ્લા 5 દિવસમાં જ લૂ લાગવાના 70 જેટલા કેસ નોંધાયા છે.

ભારતીય હવામાન વિભાગ અનુસાર, અમદાવાદમાં આગામી ચાર દિવસ માટે યલો એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. આગામી ચાર દિવસ મહત્તમ તાપમાન 42 ડિગ્રી સેલ્સિયસની આસપાસ રહી શકે છે. અમદાવાદના ડેપ્યુટી હેલ્થ અધિકારી તેજસ શાહે જણાવ્યું હતું કે, અમદાવાદમાં ગરમીમાંથી કેટલીક રાહત મળશે. 3 દિવસ ઓરેન્જ એલર્ટ બાદ હવે યલો એલર્ટ રહેશે.

ડેપ્યુટી હેલ્થ અધિકારી તેજસ શાહે જણાવ્યું કે, અમદાવાદમાં લૂ લાગવાના દરરોજ 15-16 કેસ નોંધાયા છે. પાંચ દિવસમાં 70 કેસ લૂ લાગવાના નોંધાયા છે. તમામ કેસમાં રિકવરી જોવા મળી છે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, અમદાવાદમાં રોજના 15 જેટલા કેસ 108 ઇમરજન્સીમાં નોંધાયા હતા. આ સાથે જ તેમણે સૂચના આપી છે કે ગરમીમાં બપોરે 12થી 4ના સમય દરમિયાન મેક્સિમમ ગરમી રહેતી હોય છે જેને કારણે શક્ય હોય તો કામ વગર બહાર ના નીકળવું જોઇએ.

આ સાથે જ તેમણે જણાવ્યું કે, જે લોકો કન્ટ્રક્શન, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ વર્કર છે તેમને પોતાના એમ્પ્લોયનું ખાસ ધ્યાન રાખવું જોઇએ અને તેમના માટે ઉનાળાની ગરમી દરમિયાન છાસ, પાણી જેવી વ્યવસ્થા કરવી જોઇએ.

અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા 'સેટેલિયો લેબ્સ' સંસ્થાના સહયોગથી સેટેલાઈટ દ્વારા પ્રાપ્ત થતા લેન્ડ સફેસ ટેમ્પરેચર (LST) ડેટાના આધારે હોટસ્પોટ ફોરકાસ્ટિંગ કરવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (AI) અને મશીન લર્નિંગ (ML) આધારિત એલ્ગોરિધમ દ્વારા 30×30 મીટર પિક્સલ સ્તરે એર ટેમ્પરેચર ડેટાનું વિશ્વેષણ કરવામાં આવે છે. જે વિસ્તારોમાં ઊંચું તાપમાન નોંધાવાની શક્યતા હોય તેને હોટસ્પોટ વિસ્તાર તરીકે નિર્ધારિત કરવામાં આવે છે. આ પૂર્વાનુમાન 3 દિવસ અગાઉ ઉપલબ્ધ થાય છે તથા તેમાં આશરે 2 થી 3 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધીનો ફેરફાર શક્ય છે. તેથી દર ત્રણ દિવસે આ માહિતી અપડેટ કરવામાં આવશે.

