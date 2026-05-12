ગરમી રેકોર્ડ તોડશે, આગામી 4 દિવસ કામ વિના ઘરની બહાર નીકળવાનું ટાળજો
અમદાવાદ સહિત 12 જિલ્લાઓમાં યલો જ્યારે 2 જિલ્લાઓમાં ઑરેન્જ એલર્ટ, કંડલામાં સૌથી વધુ 45.2 ડિગ્રી તાપમાન
Published : May 12, 2026 at 12:36 PM IST
અમદાવાદ: બે દિવસ કમોસમી વરસાદ પછી રાજ્યમાં ગરમીનો પારો સતત વધી રહ્યો છે. રાજ્યના મોટાભાગના જિલ્લાઓમાં તાપમાન 42થી 44 ડિગ્રી સેલ્સિયસ પહોંચી ગયું છે અને તેમાં હજુ પણ વધારો થવાની શક્યતા છે. આના પગલે રાજ્યના 2 જિલ્લાઓમાં કચ્છ અને સુરેન્દ્રનગરમાં ઑરેન્જ એલર્ટ જાહેર કરાયું છે, જ્યારે અમદાવાદ સહિત 12 જિલ્લાઓમાં યલો એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. ગરમી વધવાને કારણે હીટવેવના કેસોમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે. આવામાં તંત્ર દ્વારા નાગરિકોને જરૂરી કામકાજ વિના ઘર બહાર ન નીકળવા માટે અપીલ કરવામાં આવી છે.
હવામાન ખાતાની આગાહી અનુસાર હીટવેવના કારણે તાપમાન 44 ડિગ્રી સેલ્સિયસ અને તેથી પણ વધુ થઈ શકે છે. આગામી એક-બે દિવસમાં ગરમી ગયા વર્ષના રેકોર્ડ તોડી શકે છે.
કંડલા સૌથી ગરમ, સુરેન્દ્રનગરમાં 45 ડિગ્રી
45.2 ડિગ્રી સેલ્સિયલ તાપમાન સાથે કંડલા રાજ્યનું સૌથી ગરમ શહેર બની ગયું છે. બીજી તરફ સુરેન્દ્રનગરમાં પણ પારો 45 ડિગ્રી પહોંચી ગયો છે. સુરત, પોરબંદર, કેશોદ અને કંડલામાં હીટવેવની સ્થિતિ યથાવત છે. 12 મેના રોજ અમદાવાદ, ભુજ, ગાંધીનગરમાં તાપમાન 43 ડિગ્રીની આસપાસ રહેવાની શક્યતા છે. અમરેલી, વડોદરા અને રાજકોટમાં સ્થિતિ વધુ ગંભીર લાગી રહી છે અને ત્યાં તાપમાન 44 ડિગ્રીએ પહોંચી શકે છે.
11થી 14 મે સુધી ખાસ ચેતવણી
ગરમીના પ્રકોપને ધ્યાનમાં રાખીને તંત્ર દ્વારા 11થી 14 મે દરમિયાન કચ્છ અને સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં ઑરેન્જ એલર્ટ જાહેર કરાયું છે. દ્વારકા, રાજકોટ, બોટાદ, જુનાગઢ, અમરેલી, બનાસકાંઠા, પાટણ, ગાંધીનગર, આણંદ, સુરત અને અમદાવાદ એમ કુલ 12 જિલ્લામાં યલો એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે.
ચાર દિવસ કોઈ રાહત નહીં
હવામાન ખાતા અનુસાર આગામી ચાર દિવસ તાપમાન ઘટાડો થવાની શક્યતા નહીંવત છે. ત્યારબાદ 2થી 3 ડિગ્રીનો ઘટાડો નોંધાઈ શકે છે. તંત્ર દ્વારા નાગરિકોને બપોરના સમયે. ખાસ કરીને 12થી 4 દરમિયાન કામકાજ વિના ઘરની બહાર ન નીકળવા, વધુ પાણી પીવા, છત્રી-ટોપીનો ઉપયોગ કરવા, હલકાં અને સુતરાઉ કાપડ પહેરવા માટે અપીલ કરવામાં આવી છે. હાલના સમયમાં નાના બાળકો, સગર્ભા સ્ત્રી અને વૃદ્ધોએ બહાર નીકળવાનું ટાળવું જોઈએ.
