કોડીનાર-ઉના હાઈવે પર મહાકાય મગરનું દિલધડક રેસ્ક્યુ: એક કલાકની ભારે જહેમત બાદ વન વિભાગે મગરને પાંજરે પૂર્યો
દેવળી ગામે ખેતરમાં મગર દેખાતા વન વિભાગને કરાઈ જાણ, હાઈવેના પાણીના નિકાલના નાળામાં ઘૂસી જતાં રેસ્ક્યુ કામગીરી બની પડકારજનક
Published : November 28, 2026 at 9:08 PM IST
ગીર-સોમનાથ: જિલ્લાના કોડીનાર-ઉના હાઈવે પર દેવળી ગામ નજીક મહાકાય મગર દેખાતા સ્થાનિકોમાં કુતૂહલ સાથે ભયનો માહોલ સર્જાયો હતો. દેવળી ગામના દિનેશભાઈ મોરીના ખેતરમાં મહાકાય મગર નજરે પડતાં તાત્કાલિક જામવાળા વન વિભાગને જાણ કરવામાં આવી હતી. જાણ મળતાં જ વન વિભાગની ટીમે સ્થળ પર પહોંચી મગરને સુરક્ષિત રીતે પકડવા માટે રેસ્ક્યુ કામગીરી હાથ ધરી હતી.
જોકે, રેસ્ક્યુ દરમિયાન મગર હાઈવે પર વરસાદી પાણીના નિકાલ માટે બનાવવામાં આવેલા નાળામાં ઘૂસી જતાં વન વિભાગના કર્મચારીઓ માટે મગરને બહાર કાઢવો પડકારજનક બન્યો હતો. નાળામાં મગરની હાજરીને કારણે રેસ્ક્યુ કામગીરીમાં ભારે મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. તેમ છતાં વન વિભાગની ટીમે સાવચેતીપૂર્વક રેસ્ક્યુ કામગીરી આગળ ધપાવી હતી.
આખરે આશરે એક કલાક સુધી ચાલેલા દિલધડક રેસ્ક્યુ ઓપરેશન બાદ વન વિભાગની ટીમે મહાકાય મગરને સુરક્ષિત રીતે પાંજરે પૂરવામાં સફળતા મેળવી હતી. ત્યારબાદ મગરને વધુ દેખરેખ અને સંભાળ માટે જામવાળા એનિમલ કેર સેન્ટર ખાતે ખસેડવામાં આવ્યો હતો.
હાઈવે નજીક ખેતરમાં મહાકાય મગર દેખાવાની ઘટનાને પગલે આસપાસના વિસ્તારમાં પણ લોકોમાં ચર્ચા જાગી હતી. જોકે, વન વિભાગની સમયસૂચકતા અને કર્મચારીઓની ભારે જહેમતને કારણે મગરનું સફળતાપૂર્વક રેસ્ક્યુ કરવામાં આવ્યું હતું. આ સમગ્ર કામગીરી દરમિયાન વન વિભાગની ટીમે તકેદારી સાથે કામગીરી પૂર્ણ કરી હતી.
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