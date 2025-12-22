અમદાવાદની સેવન્થ ડે સ્કૂલને લઈને આજે હાઇકોર્ટમાં સુનાવણી, સરકારના નિર્ણય પર સ્ટે લાવવા સંચાલકોની માંગ
સેવન્થ ડે સ્કૂલ રાજ્ય સરકાર હસ્તક કરવાના નિર્ણયને સ્કૂલ મેનેજમેન્ટે હાઇકોર્ટમાં પડકાર્યો
Published : December 22, 2025 at 9:35 AM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદના મણીનગર ખોખરા વિસ્તારમાં આવેલી સેવન્થ ડે સ્કૂલને રાજ્ય સરકારે પોતાના હસ્તક લઇ લીધી છે. આ ઘટનાને શાળા મેનેજમેન્ટ દ્વારા ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં પડકારવામાં આવી છે. સરકાર હસ્તગત સામે મેનેજમેન્ટ દ્વારા ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં અરજી દાખલ કરવામાં આવી હતી જેની સુનાવણી આજે હાથ ધરવામાં આવશે.
સેવન્થ ડે સ્કૂલને લઇને ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં આજે સુનાવણી
અમદાવાદના મણીનગર-ખોખરા વિસ્તારની સેવન્થ ડે સ્કૂલને સરકારે પોતાના હસ્તક લેતા સ્કૂલ મેનેજમેન્ટે ગુજરાત હાઇકોર્ટના દ્વાર ખખડાવ્યા છે. સરકારી હસ્તગત સામે મેનેજમેન્ટ દ્વારા ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં અરજી દાખલ કરવામાં આવી હતી. મેનેજમેન્ટનું કહેવું છે કે ડિસ્ટ્રિક્ટ એજ્યુકેશન ઓફિસરે એક તરફી અને શાળાની રજૂઆતને ધ્યાનમાં લીધા વગર આ નિર્ણય લીધો છે .ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં આ મામલે આજે સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવશે.
15 ડિસેમ્બરે રાજ્ય સરકારે સત્તાવાર ઠરાવો જાહેર કરતા કહ્યું હતું કે શાળામાં ગંભીર વહીવટી અનિયમિતતાઓ,માન્યતાઓનું ઉલ્લંઘન, બિલ્ડિંગની ખામીઓ અને લીઝની શરતોના ભંગના કારણે આખી શાળાનું વહીવટ સરકાર હસ્તગત કરવામાં આવ્યું છે. આ સાથે જ અમદાવાદ શહેરના ડીઇઓની વહીવટ કરતા તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવી છે. આ મુદ્દે શાળાના મેનેજમેન્ટે અરજીમાં જણાવ્યું હતું કે, ડીઈઓએ તેમનો પક્ષ સાંભળ્યા વગર અને રજૂઆતોને અવગણીને એક તરફી નિર્ણય કર્યો છે. શાળા સંચાલકોએ સેવન્થ ડે સ્કૂલને સરકાર હસ્તક કરવાના નિર્ણયને પડકાર્યો છે અને આક્ષેપ કર્યો છે કે તેમની રજૂઆત ધ્યાને લીધા વગર એક તરફી નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. શાળાના સંચાલકોનું કહેવું છે કે આ મુદ્દો ગેરકાયદેસર છે અને તેનાથી વિદ્યાર્થીઓના અભ્યાસને અસર થશે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, સેવન્થ ડે સ્કૂલમાં 10,000 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરે છે. આ તમામ વિદ્યાર્થીઓ વર્તમાન વ્યવસ્થા હેઠળ પોતાનો અભ્યાસ ચાલુ રાખી શકે તેના માટે સ્કૂલને સરકાર હસ્તક કરવામાં આવી છે.
મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે, અમદાવાદ શહેરના ખોખરા વિસ્તારમાં આવેલી સેવન્થ ડે સ્કૂલમાં 19 ઓગસ્ટના દિવસે એક વિદ્યાર્થી દ્વારા બીજા વિદ્યાર્થી પર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો જેના લીધે એક વિદ્યાર્થીનું મોત થયું હતું. સેવન્થ ડે સ્કૂલમાં વિદ્યાર્થી દ્વારા કરવામાં આવેલી હત્યાબાદ લોકોમાં રોષ જોવા મળ્યો હતો અને વાલીઓએ શાળા સામે વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું. વાલીઓએ સ્કૂલ સામે કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી હતી.
આ પણ વાંચો: