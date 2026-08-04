રખડતા શ્વાન મામલે હાઇકોર્ટની કડક ટકોર: 44 હજારનું રસીકરણ છતાં બાકીના શ્વાનનો આંકડો ક્યાં?
રાજ્ય સરકારના જણાવ્યા મુજબ રાજ્યના 34 જિલ્લાઓમાં પ્રાણીઓની દેખરેખ માટે કુલ 33 વિશેષ કેન્દ્રો તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે.
Published : August 4, 2026 at 3:55 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાતમાં રખડતા શ્વાનના મુદ્દે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં ચાલી રહેલી સુઓમોટો અરજી પર આજે મહત્વપૂર્ણ સુનાવણી હાથ ધરાઈ હતી. સુનાવણી દરમિયાન રાજ્ય સરકારે રખડતા શ્વાનના ખસીકરણ, રસીકરણ, પ્રાણીઓની દેખરેખ અને ભવિષ્યના આયોજન અંગે કોર્ટ સમક્ષ વિગતવાર જવાબ રજૂ કર્યો હતો. રાજ્ય સરકાર તરફથી મુખ્ય સરકારી વકીલ જી. એચ. વિર્કે સરકાર દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલી કામગીરી અને આગામી આયોજન અંગે કોર્ટને માહિતી આપી હતી.
રાજ્ય સરકારના જણાવ્યા મુજબ રાજ્યના ૩૪ જિલ્લાઓમાં પ્રાણીઓની દેખરેખ માટે કુલ ૩૩ વિશેષ કેન્દ્રો તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે. આ ઉપરાંત રાજ્યના દરેક જિલ્લામાં એનિમલ બર્થ કંટ્રોલ સેન્ટર શરૂ કરવાની દિશામાં પણ સરકાર દ્વારા કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. સરકારે હાઇકોર્ટને જણાવ્યું હતું કે છેલ્લા ૧૮૦ દિવસમાં રાજ્યમાં કુલ ૩૬,૧૩૨ પ્રાણીઓનું ખસીકરણ કરવામાં આવ્યું છે. આ ઉપરાંત ૪૪,૪૮૩ રખડતા શ્વાનનું રસીકરણ કરવામાં આવ્યું હોવાનું પણ સરકાર દ્વારા કોર્ટ સમક્ષ જણાવાયું હતું.
જોકે, આ આંકડા સામે હાઇકોર્ટે મહત્વપૂર્ણ સવાલ ઉઠાવ્યો હતો. કોર્ટે પૂછ્યું હતું કે રાજ્યમાં હજુ કેટલા રખડતા શ્વાન એવા છે કે જેમનું રસીકરણ બાકી છે? આ સવાલના જવાબમાં રાજ્ય સરકાર ચોક્કસ આંકડો રજૂ કરી શકી નહોતી. આ મુદ્દે હાઇકોર્ટે જિલ્લા કક્ષાએ રખડતા શ્વાનની વિસ્તારવાર અને પ્રદેશવાર ચોક્કસ માહિતી એકત્રિત કરીને તેનું મોનિટરિંગ કરવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો હતો.
હાઇકોર્ટે સૂચન કર્યું હતું કે માત્ર કેટલા શ્વાનનું રસીકરણ અથવા ખસીકરણ થયું તેના આંકડા પૂરતા નથી. રાજ્યમાં કુલ કેટલા રખડતા શ્વાન છે, કયા વિસ્તારમાં કેટલા શ્વાન છે, કેટલાનું રસીકરણ થયું છે અને કેટલા હજુ બાકી છે તેની ચોક્કસ માહિતી ઉપલબ્ધ હોવી જરૂરી છે.
કોર્ટે રખડતા શ્વાનના સ્વભાવ અંગે પણ મહત્વપૂર્ણ સૂચન કર્યું હતું. ટેક્નોલોજીની મદદથી કયા શ્વાનનો સ્વભાવ શાંત છે અને કયા શ્વાન આક્રમક અથવા જોખમી સ્વભાવના છે તેની ઓળખ અને મોનિટરિંગ કરી શકાય કે કેમ તે અંગે પણ વિચાર કરવા હાઇકોર્ટે સૂચન કર્યું હતું.
આ મામલે અમદાવાદમાં પાયલોટ પ્રોજેક્ટ તરીકે ટેક્નોલોજી આધારિત કામગીરી શરૂ કરવાની રાજ્ય સરકારે કોર્ટ સમક્ષ ખાતરી આપી છે. આ પ્રોજેક્ટના પરિણામોના આધારે આવી વ્યવસ્થા અન્ય વિસ્તારોમાં પણ અમલમાં મૂકી શકાય છે.
સુનાવણી દરમિયાન હાઇકોર્ટે ખસીકરણ અને રસીકરણ બાદ રખડતા શ્વાનને ક્યાં પરત મૂકવા તે અંગે પણ મહત્વપૂર્ણ સૂચન કર્યું હતું. જે વિસ્તારમાંથી રખડતા શ્વાનને પકડવામાં આવે અને તેનું ખસીકરણ તથા રસીકરણ કરવામાં આવે, ત્યારબાદ તેને તે જ વિસ્તારમાં પરત મૂકવાની વ્યવસ્થા અંગે યોગ્ય આયોજન કરવા કોર્ટે સૂચન કર્યું હતું.
રાજ્ય સરકારે કોર્ટને વધુમાં જણાવ્યું હતું કે પ્રાણીઓના સ્વાસ્થ્ય અને તેમની દેખરેખ સહિતની કામગીરી માટે સરકાર દ્વારા આશરે ૧૪૧ કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો છે. સાથે જ દરેક જિલ્લામાં એનિમલ બર્થ કંટ્રોલ સેન્ટર શરૂ કરવા માટે પણ સરકાર પ્રયાસ કરી રહી હોવાનું મુખ્ય સરકારી વકીલ જી. એચ. વિર્કે કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કર્યું હતું. રખડતા શ્વાનની સમસ્યામાં માત્ર ખસીકરણ અને રસીકરણ જ નહીં પરંતુ જાહેર સ્થળોએ પડેલા વધેલા ખોરાકનો પણ મહત્વનો ફાળો હોવાની બાબતને ધ્યાનમાં રાખીને હાઇકોર્ટે વધેલા ખોરાકના યોગ્ય નિકાલ અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી. જાહેર સ્થળોએ ખોરાકનો કચરો ખુલ્લો ન રહે અને તેના કારણે રખડતા શ્વાન એકત્રિત ન થાય તે માટે યોગ્ય વ્યવસ્થા જરૂરી હોવાનું કોર્ટે સૂચવ્યું હતું.
આ સમગ્ર સુનાવણી દરમિયાન રખડતા પશુઓ અને શ્વાનના કારણે હાઇવે પર ઊભી થતી સમસ્યાનો મુદ્દો પણ ચર્ચામાં આવ્યો હતો. નેશનલ હાઇવે ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા એટલે કે એનએચએઆઇની કામગીરી અંગે હાઇકોર્ટે નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી અને હાઇવેની સલામતી અંગે પણ કડક ટકોર કરી હતી.
હાઇકોર્ટે સૂચન કર્યું હતું કે નવા હાઇવેનું નિર્માણ કરવામાં આવે ત્યારે હાઇવેની બંને બાજુ યોગ્ય ફેન્સિંગ કરવામાં આવે. જેથી રખડતા પશુઓ અને શ્વાન હાઇવે પર ન આવી શકે અને તેના કારણે થતા અકસ્માતોને અટકાવી શકાય.
આ ઉપરાંત નવા હાઇવેના નિર્માણ સમયે ટ્રોમા સેન્ટર અને પ્રથમ સારવાર કેન્દ્ર અંગે પણ આયોજન કરવામાં આવે તે જરૂરી હોવાનું હાઇકોર્ટે જણાવ્યું હતું. અકસ્માતની સ્થિતિમાં ઇજાગ્રસ્તોને ઝડપથી સારવાર મળી રહે તે માટે હાઇવે પર પૂરતી આરોગ્ય સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ હોવી જરૂરી હોવાનું કોર્ટે નોંધ્યું હતું. હાઇકોર્ટે એ મુદ્દે પણ ટકોર કરી હતી કે દેશમાં અનેક હાઇવે પર ટ્રોમા સેન્ટર અને પ્રથમ સારવાર કેન્દ્રોની પૂરતી સુવિધા ઉપલબ્ધ નથી. આવી સ્થિતિમાં હાઇવેના નિર્માણ અને વિકાસ સાથે માર્ગ સલામતી તથા તાત્કાલિક સારવારની વ્યવસ્થાને પણ પ્રાથમિકતા આપવી જરૂરી છે.
હાઇકોર્ટે નેશનલ હાઇવે ઓથોરિટી દ્વારા વસૂલવામાં આવતા ટોલનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો હતો. હાઇવે પરથી મોટા પ્રમાણમાં ટોલ વસૂલવામાં આવે છે ત્યારે હાઇવેની સલામતી, યોગ્ય ફેન્સિંગ, અકસ્માત નિવારણ અને તાત્કાલિક સારવાર જેવી સુવિધાઓ અંગે પણ ગંભીરતાથી વિચાર કરવાની જરૂર હોવાનું કોર્ટે જણાવ્યું હતું.
મુખ્ય સરકારી વકીલ જી. એચ. વિર્કે કોર્ટ સમક્ષ રાજ્ય સરકારની કામગીરી અંગે રજૂઆત કરતાં જણાવ્યું હતું કે રખડતા શ્વાનના ખસીકરણ અને રસીકરણથી લઈને પ્રાણીઓની દેખરેખ માટે તૈયાર કરવામાં આવેલા કેન્દ્રો, દરેક જિલ્લામાં એનિમલ બર્થ કંટ્રોલ સેન્ટર ઊભાં કરવાની કામગીરી અને અમદાવાદમાં ટેક્નોલોજી આધારિત પાયલોટ પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવાની સરકારની તૈયારી અંગે માહિતી આપી હતી. સમગ્ર સુનાવણીમાં હાઇકોર્ટનો ભાર એ રહ્યો કે રખડતા શ્વાનની સમસ્યાનો ઉકેલ માત્ર ખસીકરણ અને રસીકરણના આંકડા પૂરતો ન રહે. રાજ્યમાં રખડતા શ્વાનની ચોક્કસ ગણતરી, વિસ્તારવાર મોનિટરિંગ, રસીકરણની સ્થિતિ, આક્રમક સ્વભાવ ધરાવતા શ્વાનની ઓળખ, વધેલા ખોરાકના યોગ્ય નિકાલ અને હાઇવે પર ફેન્સિંગ જેવી બાબતોને એકસાથે ધ્યાનમાં લેવાની જરૂર છે.
વધુ સુનાવણી આગામી દિવસોમાં હાથ ધરવામાં આવશે.