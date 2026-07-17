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'માત્ર નીતિઓ બનાવવાથી કામ નહીં ચાલે', રામસર સાઇટના સંરક્ષણ મુદ્દે હાઈકોર્ટની ગુજરાત સરકારને ટકોર

હાઈકોર્ટે રાજ્ય સરકારને થોળ, નળસરોવર, ખીજડિયા, વઢવાણ અને નડાબેટ સહિત તમામ રામસર સાઇટ્સના સંરક્ષણ માટે વ્યાપક યોજના રજૂ કરવા જણાવ્યું છે.

રામસર સાઈટ વડોદરાના વઢવાણા તળાવની ફાઈલ તસવીર
રામસર સાઈટ વડોદરાના વઢવાણા તળાવની ફાઈલ તસવીર (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 17, 2026 at 7:29 PM IST

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અમદાવાદ: ગુજરાત હાઈકોર્ટે થોળ વેટલેન્ડ અને રામસર સાઇટના સંરક્ષણ મામલે રાજ્ય સરકારને વધુ કડક પગલાં ભરવા સૂચવ્યા છે. સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્દેશોના આધારે ચાલી રહેલી સુઓ મોટો અરજીની સુનાવણી દરમિયાન ચીફ જસ્ટિસની ખંડપીઠે સ્પષ્ટ કહ્યું કે, માત્ર પ્લાસ્ટિક પર પ્રતિબંધ પૂરતો નથી, પરંતુ થોળમાં બોટિંગ દરમિયાન પ્રવાસીઓ ખાવાનું પણ સાથે લઈ જઈ ન શકે તેવી વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ. કોર્ટે ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે, રામસર સાઇટ પર્યટન સ્થળ નહીં પરંતુ અત્યંત સંવેદનશીલ પર્યાવરણીય વિસ્તાર છે અને તેનું સંરક્ષણ સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા હોવી જોઈએ.

સુનાવણી દરમિયાન રાજ્ય સરકાર તરફથી મુખ્ય સરકારી વકીલ જી. એચ. વિર્કે કોર્ટને જણાવ્યું કે, થોળ વેટલેન્ડ વિસ્તારમાં પ્લાસ્ટિકની બોટલ લઈ જવા પર પહેલેથી જ પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે. ઉપરાંત, સ્ટેટ લેવલ હાઈ પાવર કમિટીની રચના કરવામાં આવી છે અને વેટલેન્ડ સંરક્ષણ માટે વિવિધ વિભાગો વચ્ચે સંકલન શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. તેમણે કોર્ટને ખાતરી આપી કે સરકાર જરૂરી તમામ પગલાં લઈ રહી છે અને તેનું વિગતવાર એફિડેવિટ પણ રજૂ કરવામાં આવશે.

ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડે કોર્ટને જણાવ્યું કે, થોળ વેટલેન્ડ વિસ્તારમાં જરૂરી મંજૂરી વિના કાર્યરત બે ઔદ્યોગિક એકમોને બંધ કરાવવામાં આવ્યા છે. જોકે હાઈકોર્ટે આ અંગેની તમામ વિગતો એફિડેવિટમાં રજૂ કરવાનો આદેશ આપ્યો છે અને આગામી સપ્તાહે વધુ સુનાવણી નક્કી કરી છે.

કોર્ટે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું કે, થોળ અને અન્ય રામસર સાઇટ્સમાં ગિર નેશનલ પાર્ક જેવી કડક વ્યવસ્થા લાગુ થવી જોઈએ. પર્યટકોને પ્લાસ્ટિક, થર્મોકોલ, ડિસ્પોઝેબલ સામગ્રી અને ખાદ્યપદાર્થો સાથે પ્રવેશ ન આપવા માટે ચેકપોસ્ટ બનાવવાની જરૂર છે. નાસ્તા અને ભોજન માટે અલગ વિસ્તાર નક્કી કરવો જોઈએ, જ્યારે બોટિંગને પણ નિયમબદ્ધ બનાવવું જોઈએ. બોટચાલકોને લાયસન્સ અને યુનિફોર્મ આપવાની પણ કોર્ટે ભલામણ કરી.

સુનાવણી દરમિયાન ગેરકાયદે માછીમારી, શિકાર, તૂટેલી બાઉન્ડ્રી વોલ, કેમિકલ પ્રદૂષણ અને નર્મદા કેનાલના પાણીના પ્રવાહ જેવા મુદ્દાઓ પર પણ ગંભીર ચર્ચા થઈ હતી.

કોર્ટે જણાવ્યું કે, માત્ર નીતિઓ બનાવવાથી કામ નહીં ચાલે, પરંતુ અસરકારક અમલીકરણ જરૂરી છે. હાઈકોર્ટે રાજ્ય સરકારને થોળ, નળસરોવર, ખીજડિયા, વઢવાણ અને નડાબેટ સહિત તમામ રામસર સાઇટ્સના સંરક્ષણ માટે વ્યાપક યોજના રજૂ કરવા જણાવ્યું છે. સાથે જ ચીફ સેક્રેટરીના નેતૃત્વમાં ઉચ્ચસ્તરીય મોનિટરિંગ મિકેનિઝમ ઉભું કરવાની જરૂરિયાત પર પણ ભાર મૂક્યો છે. આ મામલે વધુ સુનાવણી આગામી સપ્તાહે હાથ ધરાશે, જેમાં રાજ્ય સરકાર અને સંબંધિત વિભાગો દ્વારા વિગતવાર એફિડેવિટ રજૂ કરવામાં આવશે.

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TAGGED:

રામસર સાઈટનું સંરક્ષણ
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