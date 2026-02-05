ETV Bharat / state

ચંડોળા–ઇસનપુર બાદ અસલાલી તળાવ વિવાદ હાઇકોર્ટમાં, દબાણ મામલે કલેક્ટરને કમિટી રચવાનો આદેશ

અમદાવાદમાં ચંડોળા-ઇસનપુર તળાવ વિવાદ બાદ હવે અસલાલી તળાવમાં થયેલા ગેરકાયદે દબાણ મામલે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં મહત્ત્વપૂર્ણ સુનાવણી હાથ ધરાઇ

અસલાલી તળાવમાં ગેરકાયદેસર દબાણને લઇને હાઇકોર્ટમાં સુનાવણી યોજાઇ
અસલાલી તળાવમાં ગેરકાયદેસર દબાણને લઇને હાઇકોર્ટમાં સુનાવણી યોજાઇ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 5, 2026 at 1:23 PM IST

અમદાવાદ: અમદાવાદમાં ચંડોળા-ઇસનપુર તળાવ વિવાદ બાદ હવે અસલાલી તળાવમાં થયેલા ગેરકાયદે દબાણ મામલે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં મહત્ત્વપૂર્ણ સુનાવણી હાથ ધરાઇ છે. અસલાલી તળાવ વિસ્તારમાં ગેરકાયદે વસવાટ કરતા લોકોને નોટિસ આપવામાં આવ્યા બાદ આ મામલો હાઇકોર્ટ સુધી પહોંચ્યો છે.

સુનાવણી દરમિયાન AUDA દ્વારા હાઇકોર્ટમાં સોગંદનામું રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં અસલાલી તળાવ વિસ્તારમાં અનેક પરિવારો દ્વારા દબાણ કરાયું હોવાનું સ્વીકારવામાં આવ્યું છે. AUDA તરફથી રજૂઆત કરવામાં આવી કે તળાવ વિસ્તારમાં છેલ્લા 20 થી 40 વર્ષથી અનેક પરિવારો વસતા હોવાની સ્થિતિ પણ સામે આવી છે.

અરજીની સુનાવણી દરમિયાન હાઇકોર્ટે આ મામલાને ગંભીર ગણાવતા અમદાવાદ કલેક્ટરને તાત્કાલિક કમિટીનું ગઠન કરવા આદેશ આપ્યો છે. હાઇકોર્ટના નિર્દેશ મુજબ એક સપ્તાહની અંદર મામલતદાર અને ડેપ્યુટી કલેક્ટરની ટીમ સાથે કમિટી બનાવી સર્વે હાથ ધરવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે.

હાઇકોર્ટે સ્પષ્ટ નિર્દેશ આપ્યો છે કે સર્વે દરમિયાન પુનર્વસન માટે યોગ્ય પરિવારોની રજૂઆત સાંભળવાની રહેશે અને તેમની બાબતે યોગ્ય અને વિગતવાર જવાબ કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરવાનો રહેશે. સુનાવણી દરમિયાન એવી પણ રજૂઆત કરવામાં આવી હતી કે અસલાલી તળાવમાં થયેલા દબાણના કારણે નેશનલ હાઇવે તેમજ તળાવના વિકાસ કામો પર ગંભીર અસર પડી છે અને વિકાસ પ્રક્રિયા લાંબા સમયથી અટવાઈ છે.

"હાઇકોર્ટે કમિટી રચી સરવે કરવાનો સ્પષ્ટ આદેશ આપ્યો છે. તમામ પક્ષોની રજૂઆત બાદ કોર્ટ આગળની કાર્યવાહી કરશે." મનોજ શ્રીમાળી, અરજદારના વકીલ

હાલ આ મામલે હાઇકોર્ટ દ્વારા એપ્રિલ માસમાં ફરીથી સુનાવણી હાથ ધરવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો છે.

