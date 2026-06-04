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શું છે ભૂતડો માટી, ગર્ભવતી મહિલાઓને કેમ થાય છે આ માટી ખાવાની ઈચ્છા ? જાણો શું કહે છે જુનાગઢના આરોગ્ય નિષ્ણાંતો

ભૂતડો માટી શું છે અને તેના સેવનથી કેવા પ્રકારનું નુકસાન થઈ શકે ? તે વિશે જણાવી રહ્યાં છે, જુનાગઢના આરોગ્ય નિષ્ણાંતો,

ભૂતડો માટીથી થતાં નુકસાન
ભૂતડો માટીથી થતાં નુકસાન (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 4, 2026 at 6:18 PM IST

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જુનાગઢ: ભૂતડો આ એક એવા પ્રકારની માટી છે કે, જેને મહિલાઓ અને ખાસ કરીને ગર્ભવતી મહિલાઓ ખૂબ જ ખાતી હોય છે. સામાન્ય માટી કરતા અલગ પ્રકારે દેખાતી આ માટી લાકડામાં શેકીને બનાવવામાં આવે છે. તેની ખાસ અને વિશેષ પ્રકારની સુગંધ એવી મહિલાઓને આકર્ષિત કરે છે કે, જેના શરીરમાં લોહતત્વ કેલ્શિયમ અને આયર્નની અછત હોય.

આવી સ્થિતિમાં આ માટી જોઈને કોઈ પણ મહિલા તેને ખાવા સુધી પ્રેરાઈ જાય છે, પરંતુ આ પ્રકારની માટી ખાવી અને તેમાં પણ ગર્ભવતી મહિલાઓએ તેનું સેવન કરવું ખૂબ જ ગંભીર માનવામાં આવ્યું છે. એલોપેથી, આયુર્વેદિક અને ડાયાબિશન પણ આ પ્રકારના માટીના સેવન કરવાથી કોઈ પણ વ્યક્તિ એ અને ખાસ કરીને ગર્ભવતી મહિલાઓએ ખૂબ જ બચવું જોઈએ જુઓ શું છે ભૂતડો અને તેને ખાવાથી કેવા પ્રકાર નું નુકસાન થઈ શકે તેના પર વિશેષ અહેવાલ.

જુનાગઢના આરોગ્ય નિષ્ણાંતો જણાવે છે ભૂતડો માટીના સેવનથી થતાં નુકસાન વિશે (Etv Bharat Gujarat)

ભૂતડો માટી નોતરી શકે છે અનેક પ્રકારની સમસ્યા

ભૂતડો આ એક એવી માટીનું નામ છે જેને મહિલાઓ અને ખાસ કરીને ગર્ભવતી મહિલાઓ ખાવાનું ખૂબ જ પસંદ કરતી હોય છે. ગર્ભાવસ્થા અને સામાન્ય દિવસો દરમિયાન એવી મહિલા કે જેના શરીરમાં લોહ તત્વ કેલ્શિયમ અને અન્ય પોષક તત્વોની ઉણપ હોય અથવા તો તેની ઓછી હાજરી હોય આવી મહિલા આ પ્રકારના કાળા રંગની ભૂતડો માટી ખાવા પ્રત્યે પ્રેરાતી હોય છે.

એક ખાસ પ્રકારથી બનાવવામાં આવે છે ભૂતડો માટી
એક ખાસ પ્રકારથી બનાવવામાં આવે છે ભૂતડો માટી (Etv Bharat Gujarat)

જે મહિલાના શરીરમાં આયરન, કેલ્શિયમ અને કેટલાક પોષક તત્વોની ઉણપને કારણે મગજ આ પ્રકારની માટી ખાવા માટે મહિલા અને ખાસ કરીને ગર્ભવતી મહિલાઓને ઉત્તેજિત કરતું હોય છે. જેથી ન ખાવાની ચીજ હોવા છતાં પણ મોટાભાગની મહિલાઓ અને ખાસ કરીને ગર્ભવતી મહિલાઓ ભૂતડો માટે ખાવા પ્રત્યે પ્રેરાય છે, જેને કારણે આજે મોટા ભાગના સૌરાષ્ટ્રના જિલ્લાઓમાં કરિયાણાની દુકાનમાં ઘઉં, ચોખા, બાજરી, મરી, મસાલા, સુકામેવાની સાથે ભુતડો માટીનું વેચાણ પણ થઈ રહ્યું છે.

ગર્ભવતી મહિલાઓ માટે માટીનું સેવન કરવું હાનિકારક
ગર્ભવતી મહિલાઓ માટે માટીનું સેવન કરવું હાનિકારક (Etv Bharat Gujarat)

કેવી રીતે બને છે ભૂતડો

ભૂતડો માટી કોઈ ખાસ અને અલગ પ્રકારે ખાવાની માટી તરીકે સીધી ઉત્પાદિત થતી નથી, પરંતુ સામાન્ય માટીને એકદમ બારીક ચાળીને તેને લાકડા પર ગરમ તપાવીને બનાવવામાં આવતી હોય છે. લાકડા પર તપાવવાથી તેમાં લાકડાના ધુમાડાની સુગંધ અલગ રીતે માટીમાં ભળી જાય છે, જેને કારણે મોટાભાગની મહિલાઓ તેને ખાવાનું પસંદ કરતી હોય છે. આ માટી દેખાવે મુલતાની માટી જેવી જ પથ્થર સ્વરૂપે હોય છે, પરંતુ તેનો રંગ મુલતાની માટીની વિરુદ્ધ પ્રકારનો એટલે કે કાળો અથવા તો ભૂખરો હોય છે, જે આ માટીને અન્ય માટી થી અલગ બનાવે છે. જેને સોરઠ પ્રદેશમાં ભુતડા માટી તરીકે પણ ખૂબ જ પ્રસિદ્ધિ મળી છે.

ડો. કે.પી. ગઢવી, ગાયનેકોલોજિસ્ટ
ડો. કે.પી. ગઢવી, ગાયનેકોલોજિસ્ટ (Etv Bharat Gujarat)

જુનાગઢમાં પાછલા 25 વર્ષથી ગાયનેકોલોજિસ્ટ તરીકે પ્રેક્ટિસ કરતા ડોક્ટર કે.પી ગઢવી એ ભૂતડો માટીને લઈને તેમનો અભિપ્રાય આપતા જણાવ્યું હતું કે, 'કોઈ પણ મહિલાના શરીરમાં એનીમિયા એટલે કે ફોલિક એસિડ બી-12, લોહીના ટકા, અને કેલ્શિયમની ઘટ હોય છે, જેને કારણે મહિલાઓને વિશેષ કરીને ગર્ભવતી મહિલાઓ તેને ખાવા પ્રત્યે ખૂબ જ સરળતાથી પ્રેરાઈ જતી હોય છે'.

ડૉ. શ્રેયા કોરડીયા, એમ.ડી મેડિસિન
ડૉ. શ્રેયા કોરડીયા, એમ.ડી મેડિસિન (Etv Bharat Gujarat)

એમ.ડી મેડિસિન તરીકે સેવા આપતા ડૉ. શ્રેયા કોરડીયા એ ભુતડો માટી ખાવાને એકદમ સામાન્ય બાબત ગણી નથી, જેને આધુનિક તબીબી વિજ્ઞાનમાં જીઓફેઝિયા નામના રોગ તરીકે ગણાવ્યું છે. આ પ્રકારની અસર થી કોઈ પણ વ્યક્તિને માટી ચોક કે ચૂનો ખાવાની પ્રબળ ઈચ્છાઓ ઉભી થાય છે, જે લોહ તત્વની ઉણપ અને અન્ય મિનરલની સાથે પોષક તત્વોની ઉણપને દર્શાવે છે. ખાસ કરીને ગર્ભવતી મહિલાઓ આ પ્રકારની માટી ખાવાથી તેમાં રહેલા શિશુ અને આર્સેનિક શરીરમાં ઝેરીલા તત્વોની અસર ઊભી કરે છે, જેને કારણે આંતરડા બ્લોક થવા અને બેક્ટેરિયાની સાથે પરોપજીવી ઇન્ફેક્શન શરીરમાં ઊભુ કરે છે. જેથી કોઈ પણ વ્યક્તિએ ભૂતડો કે અન્ય માટી ખાવાથી બચવું જોઈએ.

વૈધ ચેતનાબેન કોડીનારિયા, પ્રસૂતિ અને સ્ત્રી રોગ નિષ્ણાંત
વૈધ ચેતનાબેન કોડીનારિયા, પ્રસૂતિ અને સ્ત્રી રોગ નિષ્ણાંત (Etv Bharat Gujarat)

પાછલા ઘણા વર્ષથી જૂનાગઢમાં સરકારી આયુર્વેદિક કોલેજમાં તબીબ અને મહિલા રોગોના નિષ્ણાંત તરીકે સેવાઓ આપતા વૈદ ચેતનાબેન કોડીનારિયા એ પણ ભુતડો માટી ખાવાને લઈને તેમનો અભિપ્રાય આપ્યો હતો, તેઓ માને છે કે આ માટીની બનાવટ લાકડા પર શેકીને કરવામાં આવે છે. જેથી તેની વિશેષ પ્રકારની ગંધ કોઈ પણ મહિલા અને ખાસ ગર્ભવતી મહિલાઓને તેના પ્રત્યે આકર્ષિત કરે છે. જેને કારણે તેને ખાવા પ્રત્યે મહિલાઓ સૌથી વધારે પ્રેરાતી હોય છે, તે એકદમ ક્રિસ્પી ક્રંચી અને ચીકાશ પડતી હોવાથી વધુ ખાવાની ઈચ્છા પણ મહિલાઓને થાય છે.

ડો. નીતિ ગઢવી, ફૂડ ડાયટીશ્યન
ડો. નીતિ ગઢવી, ફૂડ ડાયટીશ્યન (Etv Bharat Gujarat)

'ભૂતડો માટી ખાવા પાછળ શરીર માં અને વિશેષ પ્રકારે ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન થતા હોર્મોનના ફેરફારને કારણે આવી ઈચ્છા એકદમ પ્રબળ થાય છે. જેથી કોઈ પણ મહિલા ગર્ભાવસ્થાના સમય દરમિયાન ભુતડો માટી ખાવા પ્રત્યે ખૂબ જ પ્રોત્સાહિત હોય છે, અને તે કોઈ પણ કાળે મેળવીને ખાતી હોય છે. પરંતુ આ પ્રકારની ઈચ્છા ને દૂર કરીને કોઈ પણ મહિલા કે જેને આ માટી ખાવાની ઈચ્છા થતી હોય તેમણે તેમ નજીકના ડોક્ટર અને ફૂડ ડાયટીશ્યન ને મળીને આ સમસ્યા માંથી બહાર નીકળવું જોઈએ' - ડો નીતિ ગઢવી, ફૂડ અને ડાયટીશિયન

ભૂતડો માટીના સેવનથી આરોગ્યને થતું નુકસાન
ભૂતડો માટીના સેવનથી આરોગ્યને થતું નુકસાન (Etv Bharat Graphics Team)

ભૂતડો માટી ખાવાના ખરાબ પરિણામો

તબીબી વિજ્ઞાન કે જેમાં એલોપેથી આયુર્વેદિક અને ફૂડ ડાયટીશ્યન નો સમાવેશ થાય છે. આ તમામ તબીબી સંશોધનોમાં પણ માટી ખાવાને લઈને કોઈ પણ પ્રકારના દિશા નિર્દેશ કે સૂચનો આપવામાં આવ્યા નથી. આ પ્રકારની માટીનું સેવન કરવાથી શરીરમાં ખૂબ જ ગંભીર પ્રકારની ખામી અને રોગો ઉત્પન્ન થાય છે. તમામ તબીબો ભૂતડો માટી ખાવાને લઈને પોતાનો અભિપ્રાય સ્પષ્ટ કરતા ડૉ. કે.પી ગઢવી જણાવે છે કે, આ માટી ખાવાથી શરીરમાં જંતુ રાસાયણિક તત્વો કેમિકલ કૃમિ અને બીમારી ઉત્પન્ન કરી શકે તેવા જંતુનાશક પદાર્થો માટીમાં ભળેલા હોવાથી તે શરીરમાં સીધા પહોંચી જાય છે. જેને કારણે તે અનેક બીમારી અને કેટલાક કિસ્સામાં ગંભીર બીમારીનું રૂપ પણ ધારણ કરી શકે છે.

'ભૂતડો માટી ખાવાથી શરીરમાં અને ખાસ કરીને ગર્ભવતી મહિલાઓમાં તે ખૂબ જ ગંભીર નુકસાન કરી શકે છે. માટીમાં રહેલું શિશુ અને આર્સેનિક શરીરમાં ઝેરીલા તત્વોની અસર ઊભી કરે છે, માટી ખાવાથી કબજિયાત અને આંતરડા બ્લોક થવા સુધીની સ્થિતિ પણ આવી શકે છે. આ સિવાય માટીમાં રહેલા અન્ય બેક્ટેરિયા અને પરોપજીવી પણ સીધા શરીરમાં માટી મારફતે પહોંચીને અનેક પ્રકારના ઇન્ફેક્શનો પણ ઊભા કરે છે. ભુતડો માટી હિમોગ્લોબીનને વધુ નુકસાનકારક બનાવે છે, અને હિમોગ્લોબિનની ઘટને ગંભીર પરિણામ સુધી આગળ લઈ જાય છે. જેથી શરીરમાં લોહ તત્વની વધારે ઉણપ ઊભી થાય છે'. - ડો શ્રેયા કોરડીયા, એમ.ડી મેડિસિન

'ભૂતડો માટી કબજિયાતનું કારક બને છે અને કેટલાક કિસ્સામાં તે કોઈપણ વ્યક્તિને ઓપરેશનની સ્થિતિ સુધી પણ ખેંચી જાય છે માટીમાં રહેલા બેક્ટેરિયાને કારણે શરીરમાં અન્ય સંક્રમણ થાય છે આયર્ન સાથે ભૂતડો માટી શરીરમાં જઈને તેની સાથે જોડાય છે જેથી શરીરમાં આયર્નની વધુ કમી ઊભી થાય છે જેને કારણે અનેક બીમારીઓ નું ઘર શરીર બનતુ હોય છે માટી ખાવાની ઈચ્છા કોઈ પણ વ્યક્તિ અને ગર્ભવતી મહિલાએ ઔષધ અને આહાર સાથે પૂર્ણ કરવી જોઈએ' - વૈદ્ય ચેતનાબેન કોડીનારિયા, મહિલા રોગોના નિષ્ણાંત,સરકારી આયુર્વેદિક હોસ્પિટલ, જુનાગઢ

જૂનાગઢમાં ઘણા સમયથી ફૂડ ડાયટીશ્યન તરીકે કામ કરતા ડૉ.નીતિ ગઢવી ભૂતડો માટી ખાવાને યોગ્ય ગણાવતા નથી, તેમની પાસે ઘણા ખરા દર્દીઓ જેમાં મહિલાનો સમાવેશ થાય છે તે આવે છે. મહિલાઓમાં આ પ્રકારની માટી ખાવાની એકમાત્ર ઈચ્છા શરીરમાં હોર્મોનલ ફેરફાર અને વિશેષ કરીને ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન થતા શારીરિક ફેરફારોને કારણે આવી ઈચ્છા મહિલાઓમાં થવી એકદમ સામાન્ય હોય છે. પરંતુ તમામ મહિલાઓએ આ પ્રકારની નિષ્કાળજી થી દુર રહેવું જોઈએ.

ભૂતડો માટી
ભૂતડો માટી (Etv Bharat Gujarat)

ભૂતડો ખાવાથી થઈ શકે છે ગંભીર અસરો

ભૂતડો ખાવાને લઈને તમામ તબીબો પોતાનો સ્પષ્ટ અભિપ્રાય આપતા જણાવે છે કે, ભૂતડાનું સેવનથી ગંભીર પ્રકારની બીમારી અને ખાસ કરીને જે મહિલા ગર્ભવતી છે, જેના ગર્ભમાં તેનું શિશુ ઉછરી રહ્યું છે. આવી સ્થિતિમાં જો કોઈ પણ મહિલા ભૂતડો માટીનું સેવન કરે તો તેમાં રહેલું શિશુ (લેડ) અને અન્ય આર્સેનિક રાસાયણિક પદાર્થો ગર્ભમાં ઉછરી રહેલા બાળકના માનસિક વિકાસ પર ખૂબ જ નકારાત્મક અસરો ઊભી કરે છે. તો માટી દ્વારા શરીરમાં પહોંચેલા અન્ય પરોપજીવીઓ કોઈપણ વ્યક્તિ દ્વારા લેવામાં આવતા ખોરાકના પોષક તત્વોને સીધા જ ઉપયોગ કરી નાખે છે. જેથી માટીનું સેવન કરતાં વ્યક્તિના શરીરમાં પોષક તત્વોની ખૂબ ઉણપ ઊભી થાય છે, જેને કારણે શરીરમાં અનેક બીમારી જાણે કે અજાણે આવી જતી હોય છે. તો માટીમાં રહેલા બેક્ટેરિયાને કારણે આંતરિક અંગોમાં સંક્રમણ થવાની શક્યતા પણ આટલી જ વધારે જોવા મળે છે

આરોગ્ય નિષ્ણાંતોની સલાહ

ભૂતડો માટી ખાવાને કોઈ પણ તબીબ યોગ્ય માનતા નથી, ભૂતડો માટી ખાવાની ઈચ્છા ધરાવતી પ્રત્યેક વ્યક્તિને આવું ન કરવા અને તેની જગ્યા પર પ્રત્યેક વ્યક્તિએ તેમના હિમોગ્લોબિનનો રિપોર્ટ નિયમિત રીતે કરવો જોઈએ સાથે સાથે શરીરમાં કેલ્શિયમ આયર્ન ની જરૂરિયાત માટે ફોલિક એસિડ, આયર્ન અને કેલ્શિયમની ગોળી તબીબોની સલાહ અને તેની દેખરેખ નીચે લેવી જોઈએ. પૂરક અને પોષક આહારથી પણ આ પ્રકારની ઈચ્છા અને બીમારીથી બચી શકાય છે, જેના માટે કેલ્શિયમ અને આયર્ન યુક્ત ખોરાક જેમાં ફળ ફળાદી દૂધ કઠોળ અને ગોળ શેકેલા ચણા, શેકેલા મખાના, વરીયાળી અને શેકેલા શિંગોડા લેવાથી શરીરને બેલેન્સ ડાયટ મળી જશે, જેથી માટી ખાવાની ઈચ્છાને ઓછી અને થોડા સમયે સંપૂર્ણ પણે ઘટાડી શકવામાં મદદ મળી શકે છે.

(ડિસક્લેમર: અહીં આપેલી સલાહ, સૂચનો અને તબીબી માર્ગદર્શનલક્ષી માહિતી વ્યક્તિઓની અંગત હોય શકે, ઈટીવી ભારત તેમના દાવાઓને સમર્થન આપતું નથી.)

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