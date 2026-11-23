શિયાળામાં અમદાવાદમાં શ્વાસ અને હૃદયના કેસોમાં ભારે ઉછાળો, 108 ઇમરજન્સી કૉલ્સમાં 30થી 35 ટકાનો વધારો
દિવાળી પછી ઠંડી, ધૂળ અને પ્રદૂષણથી અસ્થમા-સીઓપીડીના દર્દીઓ તથા હાર્ટ એટેકના જોખમમાં રહેલા લોકો માટે ખાસ સાવચેતી જરૂરી છે, જાણો શું કહે છે નિષ્ણાતો ?
Published : November 23, 2026 at 9:31 AM IST
ભુમિકા પરમાર, અમદાવાદ: શિયાળાની શરૂઆત થતાં જ અમદાવાદમાં ઠંડીનો અહેસાસ વધવા લાગ્યો છે. સવારની ઠંડી હવા, રાત્રે ઘટતું તાપમાન અને બીજી તરફ વાહનોના ધુમાડા, બાંધકામની ધૂળ તથા વધતું વાયુ પ્રદૂષણ. આ બધાની અસર હવે માત્ર વાતાવરણ સુધી મર્યાદિત નથી રહી, પરંતુ લોકોના સ્વાસ્થ્ય પર પણ દેખાવા લાગી છે. એક તરફ અસ્થમા, બ્રોન્કાઇટિસ અને COPDના દર્દીઓ માટે શ્વાસ લેવો મુશ્કેલ બની રહ્યો છે, તો બીજી તરફ શિયાળામાં હૃદય સંબંધિત તકલીફો અને હાર્ટ એટેકનું જોખમ પણ વધી શકે છે. આ સ્થિતિની ગંભીરતા 108 ઇમરજન્સી સેવાના આંકડામાં પણ જોવા મળે છે. નવેમ્બરથી ફેબ્રુઆરી દરમિયાન શ્વાસની તકલીફના ઇમરજન્સી કોલમાં સામાન્ય દિવસોની સરખામણીએ 30થી 35 ટકા સુધીનો વધારો નોંધાય છે. એટલે કે, ઠંડીની સિઝન શરૂ થતાં જ શરીરના બે મહત્ત્વના અંગો ફેફસાં અને હૃદય પર વધારાનું દબાણ ઊભું થાય છે.
ચાર વર્ષમાં શ્વાસની તકલીફના 1.35 લાખ કેસ, શિયાળામાં રોજના 130 સુધી કોલ
108ના COO જશવંત પ્રજાપતિ (ગુજરાત)ના જણાવ્યા મુજબ, વર્ષ 2022થી ઓક્ટોબર 2026 સુધી અમદાવાદ જિલ્લામાં શ્વાસની તકલીફને લગતા 1.35 લાખ કેસ નોંધાયા છે. સામાન્ય દિવસોમાં રોજના સરેરાશ 76થી 77 ઇમરજન્સી કોલ નોંધાય છે, જ્યારે નવેમ્બરથી ફેબ્રુઆરી દરમિયાન આ સંખ્યા વધીને 110થી 130 સુધી પહોંચી જાય છે. એટલે કે, શિયાળાની સિઝનમાં શ્વાસની તકલીફના ઇમરજન્સી કોલમાં 30થી 35 ટકા સુધીનો વધારો જોવા મળે છે. આ ઉપરાંત, ઓક્ટોબર 2026 સુધીમાં અસ્થમા, બ્રોન્કાઇટિસ અને COPD જેવી શ્વસન સંબંધિત તકલીફોના 26,092 કેસ નોંધાયા હોવાનું આપવામાં આવેલા આંકડામાં જણાવાયું છે. આ આંકડા દર્શાવે છે કે શિયાળામાં શ્વાસની તકલીફ ધરાવતા દર્દીઓની મુશ્કેલી વધી શકે છે અને ઇમરજન્સી સારવારની જરૂરિયાત પણ વધે છે.
દિવાળીનો ધુમાડો, ઠંડી હવા અને ધૂળ: ફેફસાં પર એકસાથે અસર
દિવાળી પછી હવામાં ફટાકડાના ધુમાડા અને સૂક્ષ્મ પ્રદૂષક કણોનું પ્રમાણ વધી શકે છે. બીજી તરફ, શિયાળાની શરૂઆત સાથે હવા ઠંડી અને સૂકી બનતી જાય છે. મેટ્રો, બુલેટ ટ્રેન, રોડ અને અન્ય બાંધકામની ધૂળ ઉપરાંત વાહનોમાંથી નીકળતો ધુમાડો પણ હવાની ગુણવત્તાને અસર કરે છે. પવનની ગતિ ઓછી હોય ત્યારે પ્રદૂષણના કણો જમીનની નજીક રહી શકે છે. આવી સ્થિતિમાં પહેલેથી જ શ્વાસની બીમારી ધરાવતા લોકોની તકલીફ વધી શકે છે.
કોઠિયા હોસ્પિટલના પલ્મોનોલોજિસ્ટ અને એલર્જી સ્પેશિયાલિસ્ટ ડૉ. ધવલ દરજી જણાવે છે કે દિવાળી પછી અને શિયાળાની શરૂઆતમાં શ્વાસની તકલીફ વધવા પાછળ એક કરતાં વધુ કારણો જવાબદાર હોય છે. તેમના જણાવ્યા મુજબ, દિવાળીના ફટાકડા અને અન્ય પ્રદૂષણના કારણે હવામાં સૂક્ષ્મ કણોની સંખ્યા વધી જાય છે. આ કણો શ્વાસનળીમાં સોજો લાવી શકે છે, જેના કારણે પહેલેથી શ્વાસની તકલીફ ધરાવતા દર્દીઓની સમસ્યા વધી શકે છે.
ડૉ. દરજીના જણાવ્યા મુજબ, શિયાળામાં હવા ઠંડી અને સૂકી બની જાય છે. આવી હવા શ્વાસનળી પર અસર કરીને સોજો અને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ વધારી શકે છે. આ ઉપરાંત, ઋતુમાં થતા ફેરફારને કારણે એલર્જી ધરાવતા દર્દીઓમાં પણ સમસ્યા વધી શકે છે. અસ્થમા, COPD અને ફેફસાંના ફાઇબ્રોસિસ જેવા રોગોથી પીડાતા દર્દીઓએ આ સમયગાળામાં ખાસ કાળજી રાખવી જરૂરી છે.
દિવાળી પછી પલ્મોનોલોજિસ્ટની OPDમાં 20થી 25% વધારો
108ના આંકડાની સાથે હોસ્પિટલમાં આવતા દર્દીઓની સંખ્યા પણ શિયાળામાં વધતી હોવાનું ડૉ. ધવલ દરજી જણાવે છે. તેમના જણાવ્યા મુજબ, દિવાળી પછી OPD શરૂ થતાં શ્વાસ સંબંધિત તકલીફો લઈને આવતા દર્દીઓની સંખ્યામાં સામાન્ય સમયગાળાની સરખામણીએ આશરે 20થી 25 ટકાનો વધારો જોવા મળે છે.
તેઓ કહે છે કે અસ્થમા, COPD કે ફેફસાંની અન્ય બીમારી ધરાવતા દર્દીઓએ ડૉક્ટરે સૂચવેલી દવાઓ અને ઇન્હેલર નિયમિત લેવા જોઈએ. જો શ્વાસ વધારે ચડે તો ડૉક્ટરે ઇમરજન્સી માટે આપેલું ઇન્હેલર પોતાની સાથે રાખવું અને તેમની સૂચના પ્રમાણે તેનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. બહાર નીકળતી વખતે માસ્ક પહેરવું, પ્રદૂષણવાળી અને ભીડભાડવાળી જગ્યાઓથી શક્ય હોય ત્યાં સુધી દૂર રહેવું તથા દવા બંધ ન કરવી, આ બાબતો ખાસ મહત્ત્વની છે.
સવારે 5થી 9 અને રાત્રે 9થી 1નો સમય વધુ સંવેદનશીલ
શિયાળામાં વહેલી સવારે અને મોડી રાત્રે તાપમાન ઓછું રહે છે. આ સમયગાળામાં શ્વાસની તકલીફ ધરાવતા લોકોની સમસ્યા વધી શકે છે. આપેલા 108ના આંકડા મુજબ, સવારે 5થી 9 અને રાત્રે 9થી 1 વાગ્યા દરમિયાન શ્વાસની તકલીફના ઇમરજન્સી કોલમાં વધારો જોવા મળે છે. ખાસ કરીને 60 વર્ષથી વધુ ઉંમરના વૃદ્ધો અને 10 વર્ષથી નાનાં બાળકો માટે આ સમયગાળામાં વધારાની કાળજી રાખવી જરૂરી છે. નરોડા, ઓઢવ, વટવા, નારોલ અને બાપુનગર જેવા વિસ્તારોમાં ધૂળ અને પ્રદૂષણની અસરને ધ્યાનમાં રાખીને શ્વસનતંત્રની તકલીફ ધરાવતા લોકોએ સાવચેતી રાખવી જોઈએ.
ઠંડીમાં માત્ર ફેફસાં નહીં, હૃદય પર પણ વધે છે દબાણ
શિયાળાની અસર માત્ર શ્વસનતંત્ર સુધી મર્યાદિત નથી. ઠંડીમાં હૃદયને લગતી સમસ્યાઓનું જોખમ પણ વધી શકે છે. કોઠિયા હોસ્પિટલ, નિકોલના ઇન્ટરવેન્શનલ કાર્ડિયોલોજિસ્ટ ડૉ. પાર્થ ઠક્કર જણાવે છે કે શિયાળામાં હૃદયના દર્દીઓની સંખ્યા અને સારવારનો વર્કલોડ સામાન્ય સિઝનની સરખામણીએ વધી જાય છે. તેમના જણાવ્યા મુજબ, શિયાળામાં હૃદય સંબંધિત દર્દીઓનો વર્કલોડ સરેરાશ દોઢ ગણો થઈ શકે છે. જો સામાન્ય મહિનામાં આશરે 100 પ્રોસીજર કરવામાં આવતી હોય તો શિયાળામાં આ સંખ્યા વધીને 140થી 150 સુધી પહોંચી શકે છે.
ડૉ. ઠક્કર સમજાવે છે કે ઠંડીના કારણે શરીરમાં સિમ્પેથેટિક એક્ટિવેશન થાય છે અને અમુક હોર્મોન્સ તથા કેમિકલ્સનું પ્રમાણ બદલાય છે. તેના કારણે હૃદયની નસો સંકોચાઈ શકે છે અને પહેલેથી બ્લોકેજ ધરાવતા લોકોમાં જોખમ વધી શકે છે. કેટલીક પરિસ્થિતિમાં નસમાં રહેલા પ્લાક ફાટી શકે છે અને લોહીના ગઠ્ઠા બનવાની પ્રક્રિયા પણ જોખમ ઊભું કરી શકે છે. તેથી હૃદયની બીમારી ધરાવતા અને હાર્ટ એટેકનું જોખમ ધરાવતા લોકોએ શિયાળામાં વધુ સાવચેતી રાખવી જોઈએ.
નાની ઉંમરે હાર્ટ એટેક પાછળ કયાં કારણો જવાબદાર?
હાર્ટ એટેક હવે માત્ર મોટી ઉંમરના લોકોની સમસ્યા રહ્યો નથી. નાની ઉંમરના લોકોમાં પણ હાર્ટ એટેકના કિસ્સા જોવા મળે છે. તેના કારણો સમજાવતાં ડૉ. પાર્થ ઠક્કર ચાર મહત્ત્વનાં જોખમી પરિબળો જણાવે છે. તેમના જણાવ્યા મુજબ, પ્રથમ કારણ કસરતનો અભાવ છે. બીજું કારણ ડાયાબિટીસ, બ્લડ પ્રેશર અને કોલેસ્ટ્રોલ જેવી સમસ્યાઓ છે. ત્રીજું કારણ તમાકુ અને અન્ય વ્યસનો છે. બીડી, સિગારેટ, મસાલા, પાન, પડીકી અને સોપારી જેવી આદતો હૃદયના જોખમમાં વધારો કરી શકે છે. ચોથું કારણ પરિવારનો ઇતિહાસ છે. માતા-પિતા, ભાઈ-બહેન અથવા નજીકના લોહીના સંબંધમાં કોઈને નાની ઉંમરે હાર્ટ એટેક આવ્યો હોય તો અન્ય સભ્યોનું જોખમ પણ વધી શકે છે.
કોરોના વેક્સિનથી હાર્ટ એટેક આવે છે? ડૉક્ટરે શું કહ્યું?
હાર્ટ એટેકની ચર્ચા થાય ત્યારે કોરોના વેક્સિન અંગે પણ લોકોમાં સવાલો ઊભા થાય છે. આ અંગે ડૉ. પાર્થ ઠક્કર જણાવે છે કે અત્યાર સુધી ઉપલબ્ધ મોટા સંશોધનોમાં કોરોના વેક્સિનના કારણે સીધું લોહી જાડું થવું અથવા નાની ઉંમરે હાર્ટ એટેક આવવાનું જોખમ નોંધપાત્ર રીતે વધે છે એવું પુરવાર થયું નથી. તેમના જણાવ્યા મુજબ, વેક્સિનની આડઅસર અંગે અભ્યાસ થયા છે, પરંતુ કોરોના વેક્સિનને સીધા હાર્ટ એટેકનું કારણ ગણાવતો પુરાવો મોટા અભ્યાસોમાંથી સામે આવ્યો નથી.
હાર્ટ એટેક અને કાર્ડિયાક અરેસ્ટ એક જ નથી
ઘણીવાર હાર્ટ એટેક અને કાર્ડિયાક અરેસ્ટને એક જ સમસ્યા માનવામાં આવે છે, પરંતુ બંને અલગ પરિસ્થિતિઓ છે. ડૉ. ઠક્કરના જણાવ્યા મુજબ, હાર્ટ એટેક ત્યારે આવે છે જ્યારે હૃદયને લોહી પહોંચાડતી નસમાં બ્લોકેજ થાય અને હૃદયના કોઈ ભાગને પૂરતું લોહી ન મળે. તેના કારણે છાતીમાં દુખાવો, પરસેવો અને ગભરામણ જેવા લક્ષણો જોવા મળી શકે છે. જ્યારે કાર્ડિયાક અરેસ્ટ એટલે હૃદયનું ધબકતું બંધ થઈ જવું. તેના અનેક કારણો હોઈ શકે છે. હાર્ટ એટેક પણ કાર્ડિયાક અરેસ્ટનું એક કારણ બની શકે છે, પરંતુ દરેક કાર્ડિયાક અરેસ્ટ હાર્ટ એટેકના કારણે જ થાય એવું નથી. હૃદયના ધબકારાની અનિયમિતતા, હૃદયની રચનામાં સમસ્યા અને અન્ય ગંભીર તબીબી કારણો પણ જવાબદાર હોઈ શકે છે.
CPRની તાલીમ દરેક વ્યક્તિ માટે જીવનરક્ષક બની શકે
હૃદયની કટોકટીમાં સમયસર મદદ મળવી અત્યંત મહત્ત્વપૂર્ણ છે. ડૉ. પાર્થ ઠક્કર માને છે કે દરેક વ્યક્તિને CPR એટલે કે કાર્ડિયોપલ્મોનરી રિસસિટેશનની મૂળભૂત તાલીમ આવડવી જોઈએ. તેમના જણાવ્યા મુજબ, બેઝિક લાઇફ સપોર્ટ અને CPRની તાલીમ એકથી બે કલાકમાં શીખી શકાય છે. કટોકટીના સમયે આ જ્ઞાન પરિવારના સભ્ય, મિત્ર અથવા રસ્તા પર કોઈ અજાણી વ્યક્તિને મદદરૂપ થઈ શકે છે. તેઓ ખાસ ભાર મૂકે છે કે દરેક વ્યક્તિએ CPRની બેઝિક તાલીમ લેવી જોઈએ, જેથી હૃદયની કટોકટીમાં એમ્બ્યુલન્સ કે તબીબી ટીમ પહોંચે તે પહેલાં યોગ્ય રીતે મદદ શરૂ કરી શકાય.
શિયાળામાં સ્વાસ્થ્ય જાળવવા ડૉક્ટરોની સલાહ