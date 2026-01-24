દાંતની કાળજી નહીં રાખો તો કેન્સર પણ થઈ શકે, જાણો કેવી રીતે રાખવી દાંતોની દરકાર
દાંતના રોગો અને દાંતની કાળજી વિશે સંપૂર્ણ વિગતો જાણીએ ભાવનગર શહેરની સર ટી હોસ્પિટલના દાંત વિભાગના હેડ ડૉ. જિજ્ઞા શાહ પાસેથી.
Published : January 24, 2026 at 2:36 PM IST
ભાવનગર: વ્યક્તિના સ્મિતને જો સુંદર કોઈ સુંદર બનાવતા હોય તો તેના દાંત છે. બાળપણથી લઈને મોટા થઈએ ત્યાં સુધી દાંતની કાળજી લેવી જરૂરી માનવામાં આવે છે. જો કે દાંતમાં અનેક પ્રકારના રોગ થવાના પણ બનાવો બનતા હોય છે, તો બીજી તરફ અકસ્માતમાં અન્ય કારણસર દાંત તૂટવાના પણ કિસ્સાઓ બનતા હોય છે. વૃદ્ધાવસ્થામાં દાંતના ચોકઠા પણ મહત્વના માનવામાં આવે છે, ચાલો ત્યારે દાંત વિશે સંપૂર્ણ વિગતો જાણીએ ભાવનગર શહેરની સર ટી હોસ્પિટલના દાંત વિભાગના હેડ ડૉ.જિજ્ઞા શાહ પાસેથી.
દાંતમાં કેવા પ્રકારના થાય છે રોગ
ભાવનગર શહેરની સર ટી હોસ્પિટલના દાંત વિભાગના હેડ ડૉક્ટર જીજ્ઞાબેન શાહે જણાવ્યું હતું કે, દાંતના કોમન રોગ તરીકે બાળકથી લઈને મોટા સુધી દાંતમાં સડો જોવા મળતો હોય છે, જ્યારે બીજા નંબરમાં પાયોરીયા કે જે પેઢાના રોગ છે, મોઢામાં ખંજવાળ આવે, લોહી નીકળે, મોઢામાંથી વાસ આવે છે આ પાયોરીયા છે. આ સાથે ઓરલ કેન્સર પણ જોવા મળે છે. વ્યસનના પગલે ઓરલ કેન્સર ખાસ કરીને યંગસ્ટરોમાં ખૂબ થતા હોય છે.
એક દાંત કે વધુ તૂટે તો ફિટ થાય
ઘણા લોકોને અકસ્માતે અથવા તો વાગવાથી, પડવાથી એક દાંત કે વધુ દાંત તૂટવાના કિસ્સાઓ બનતા હોય છે, તેને લઈને ડૉક્ટર જીજ્ઞાબેન શાહે જણાવ્યું હતું કે, દાંત તૂટી જાય એક કે એકથી વધારે તો તેની સારવાર થાય છે. જો અડધો દાંત તૂટ્યો હોય તો તેને જોડી શકાય છે, અને મૂળમાંથી નીકળી ગયો હોય તો મૂળ કાઢી નાખવા પડે અને આખો દાંત ફિટ કરી શકાય છે, અને જો દાંત સંપૂર્ણ નીકળી ગયો હોય તો તેને બેસાડી પણ શકાય છે, તેમજ એક દાંત હોય તો બ્રિજથી તેનું ચોકઠું બની શકે . બે દાંત વચ્ચે એક બ્રિજ બને જે સીરામીકનો હોય છે. ત્રીજી મેથડ સ્ક્રૂ નાખીને થાય છે અને ફીટ કરી શકાય છે જે શ્રેષ્ઠ છે.
દાંત અને ચોગઠાનો ખર્ચ શું થાય
ડૉક્ટર જીજ્ઞાબેન શાહ વધુમાં જણાવે છે કે,રીમુવેબલ હોય છે જે કાઢી શકાય છે અને નાખી શકાય છે જે ગવર્મેન્ટ હોસ્પિટલમાં 50 થી 100 રૂપિયા થઈ જાય છે. જો દર્દી પ્રાઈવેટમાં જાય તો ત્યાં તેને 5000 થી 15000 જેવો મૂળ ખર્ચ થતો હોય છે. ફિક્સ દાંત સીરામીક, મેટલ સીરામીક અને સરકોનિયાના બને છે. મશીન અને પ્રિન્ટિંગના સથવારે નવી ટેકનોલોજીની સાથે એ 20 થી 25000 જેવા ખર્ચમાં પણ થાય છે, અને ઇમ્પ્લીમેન્ટ છે એ 35 થી 40,000 માં થતું હોય છે. હાલ સર ટી હોસ્પિટલમાં મહિનાની ઓપીડી 2500, દાંતની સારવાર સંભાળની 2000 અને પાયોરીયાની 1400 ઓપીડી આવે છે.
દાંતની કેવી રીતે રાખવી દરકાર ?
ડૉક્ટર જીજ્ઞાબેન શાહે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, બાળક જન્મે ત્યારથી તેની સાચવણી રાખવાની હોય છે, તેના માટે ફિંગર બ્રશ હોય છે, તે આંગળીમાં પહેરીને પણ કરી શકાય છે, તેમજ કૂકરમાં ગરમ પાણીમાં કાપડ રાખીને તેના બાદમાં સુકવી બાળકના દાંત સાફ કરી શકાય છે. બાળકો ખાધા પછી તરત તેને બ્રશ કરાવવું જોઈએ. દૂધિયા દાંતમાં સડો તરત લાગે છે. જ્યારે મોટા લોકોને રોજ દિવસમાં ત્રણ વખત ત્રણ મિનિટ સુધી બ્રશ કરવું જોઈએ. બે દાંતની વચ્ચે સફાઈ થાય તેવું મશીન પણ આવે છે, તે પણ વાપરવું જોઈએ અને દર છ મહિને દાંતનું ચેકઅપ કરાવવું જોઈએ.
ઓરલ હેલ્થ અંગે WHOનો ડેટા
2026ની શરૂઆત સુધી ઉપલબ્ધ નવીનતમ માહિતી, જેમાં 2025માં પ્રકાશિત થયેલા અભ્યાસો અને અહેવાલોનો સમાવેશ થાય છે, તેના આધારે, વિશ્વ આરોગ્ય સંસ્થા (WHO)ના આંકડા અનુસાર, ગુજરાત સંબંધિત ઓરલ હેલ્થ ડેટાનો જોઈએ
ગુજરાતમાં ઓરલ હેલ્થની સ્થિતિ
તંદુરસ્ત ઓરલ સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત જીવનની ગુણવત્તા: પ્રાદેશિક ઓરલ સ્વાસ્થ્યની તુલના કરતા સંશોધન દર્શાવે છે કે ગુજરાતમાં પાડોશી રાજ્યો કરતા ઓછા ઓરલ સ્વાસ્થ્ય અસર પ્રોફાઇલ (OHIP) સ્કોર છે, જે સામાન્ય રીતે મૌખિક સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત જીવનની ગુણવત્તાને દર્શાવે છે.
દાંતના સડોનો વ્યાપ (બાળકો):
ગુજરાતમાં (જેમ કે વડોદરા) અભ્યાસોએ અગાઉ દર્શાવ્યું છે કે 12 વર્ષની વયના આશરે 47.8 ટકા બાળકો દાંતના સડોથી અસરગ્રસ્ત છે. તાજેતરના, ગુજરાતમાં વધુ સ્થાનિક અભ્યાસો (2025) બાળકો (11-14 વર્ષ) માં વધતી ઉંમર સાથે દાંતના સડોના વ્યાપ વધ્યો હોવાનું દર્શાવે છે.
ઓરલ સ્વાસ્થ્યની આદતો:
- ગુજરાતમાં 2025ના સર્વેક્ષણમાં જાણવા મળ્યું છે કે, જ્યારે શાળાએ જતા 70% બાળકો દિવસમાં એક વાર દાંત સાફ કરતા હતા, ત્યારે માત્ર 30% દિવસમાં બે વાર બ્રશ કરતા હતા.
- મોંઢાના કેન્સરનું જોખમ: 2025ના તાજેતરના વિશ્લેષણ મુજબ ભારતમાં તમાકુ અને દારૂના વધુ સેવનને કારણે થતા મોઢાના કેન્સર એક મુખ્ય આરોગ્ય ચિંતાનો વિષય છે.
- સારવારની જરૂરિયાતો: ભારતમાં ગ્રામીણ બાળકોના 2025ના મૂલ્યાંકન, જેમાં પ્રાદેશિક ડેટાનો સમાવેશ થાય છે, દર્શાવે છે કે આશરે 79% બાળકોને તાત્કાલિક, ઈમરજન્સી વગર સારવારની જરૂર છે, જ્યારે 19% બાળકોને તાત્કાલિક સારવારની જરૂર છે.
- 2025ની શરૂઆતમાં તાજેતરના અહેવાલો અને અભ્યાસોના આધારે, ગુજરાતમાં ઓર સ્વાસ્થ્યની સ્થિતિ બિન-ચેપી રોગો (NCDs), ખાસ કરીને મૌખિક કેન્સર, તેમજ નિવારક સંભાળમાં પડકારો અને ચોક્કસ સંવેદનશીલ સમુદાયોમાં દાંતની સમસ્યાઓનો ઉચ્ચ વ્યાપ દર્શાવે છે.
ગુજરાતમાં મૌખિક સ્વાસ્થ્ય પરના મુખ્ય તારણો (2025 સંદર્ભ)
મૌખિક કેન્સર અને NCD ભારણ: ગુજરાતમાં NCD ભારણનો નોંધપાત્ર હિસ્સો ઓરલ કેન્સરનો છે. 30 જાન્યુઆરી, 2025 સુધીમાં, રાજ્યએ NCD પોર્ટલ પર 30.5 મિલિયનથી વધુ લોકોની NCD માટે તપાસ કરી છે, જેમાં મૌખિક કેન્સરનો પણ સમાવેશ થાય છે.
ભારે જોખમ ધરાવતી વસ્તી પરના તારણો બહાર પાડ્યા હતાં.
અગરિયા (નાનું રણ, કચ્છ): 2025ના એક અભ્યાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે, અભ્યાસ કરાયેલ વસ્તીના 72.3% લોકો કૂટેવ ધરાવતા હતા, જેમાં પિરિઓડોન્ટલ રોગ (75.1%) અને દાંતના પોલાણ (88%)ની ઊંચી ઘટનાઓ હતી.
માછીમારો (કચ્છ): એક તુલનાત્મક અભ્યાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે માછીમારોમાં બિન-માછીમારોની તુલનામાં પિરિઓડોન્ટલ પોકેટિંગ (4–5 mm: 26.5%, >6 mm: 20.6%) વધુ હતું.
દાંતના પોલાણ અને ફ્લોરોસિસ: અભ્યાસો દર્શાવે છે કે ઉચ્ચ-ફ્લોરાઇડ (39.53%) અને સામાન્ય-ફ્લોરાઇડ (48.21%) બંને વિસ્તારોમાં દાંતના પોલાણ વધુ છે, ઉચ્ચ-ફ્લોરાઇડ વિસ્તારોમાં ડેન્ટલ ફ્લોરોસિસ 59.31% સુધી પહોંચે છે.
કિશોર ઓરલ સ્વાસ્થ્ય (અમદાવાદ): અમદાવાદમાં શાળાએ જતા કિશોરોના અભ્યાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે જ્યારે 73% દિવસમાં બે વાર બ્રશ કરે છે, ત્યારે ઘણા લોકો (49.7%) ખાંડ અને તમાકુની મૌખિક સ્વાસ્થ્ય પર અસરથી અજાણ હતા.
પહેલ અને માળખાગત સુવિધાઓ
NCD સ્ક્રીનીંગ: જાહેર આરોગ્ય સંસ્થાઓમાં મૌખિક સ્વાસ્થ્ય સહિત NCD સ્ક્રીનીંગ માટે શુક્રવારનો દિવસ નિયુક્ત કરવામાં આવ્યો છે.
રાષ્ટ્રીય મૌખિક આરોગ્ય કાર્યક્રમ (NOHP): ગુજરાતમાં મૌખિક આરોગ્યને પ્રાથમિક આરોગ્ય સંભાળમાં એકીકૃત કરવા માટે NOHP અમલમાં મૂકવામાં આવી રહ્યું છે, જે જિલ્લા સ્તરે અથવા તેનાથી નીચેના સ્તરે ડેન્ટલ યુનિટ પૂરા પાડે છે.
માળખાગત સુવિધા સહાય: સરકાર આયુષ્માન આરોગ્ય મંદિર યોજના દ્વારા પ્રાથમિક સંભાળને મજબૂત બનાવી રહી છે, સુખાકારી પ્રવૃત્તિઓ અને સમુદાય-સ્તરીય જાગૃતિને પ્રોત્સાહન આપી રહી છે.
આરોગ્યસંભાળની પહોંચ: રાજ્ય ગ્રામીણ અને શહેરી ઝૂંપડપટ્ટી વિસ્તારોમાં BPL પરિવારો માટે દંત સંભાળની પહોંચ સુધારવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહ્યું છે.