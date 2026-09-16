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ડ્રેગન ફ્રૂટના સેવનથી શરીરને થતા અદભુત ફાયદા, આ મોટી સમસ્યામાંથી પણ અપાવે છે રાહત

ડ્રેગન ફ્રુટ શરીર માટે અનુકૂળ છે કે કેમ ? તેના સેવન શું ફાયદાઓ થાય છે ?, જણાવે છે ભાવનગર આયુર્વેદ કોલેજના દ્રવ્ય ગુણના પ્રોફેસર.

ડ્રેગન ફ્રૂટના સેવનથી શરીરને થતા અદભુત ફાયદા
ડ્રેગન ફ્રૂટના સેવનથી શરીરને થતા અદભુત ફાયદા (Etv Bharat Gujarat/ Pexels)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 16, 2026 at 10:11 AM IST

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ભાવનગર: ભારતીય ખાનપાન શૈલીમાં ફળાહારને અગ્રતા આપવામાં આવી છે, ઋતુગત ફળોનું સેવન વર્ષોથી આપણી દૈનિક જીવનશૈલીનો ભાગ બની ગયું છે. હવે તો કોઈપણ નાના શહેરની માર્કેટમાં દેશી ફળોની સાથે વિદેશી ફળો સરળતાથી મળતા થયા છે. તેમાંથી જ એક છે ડ્રેગન ફ્રૂટ.

વિદેશી ફળોની ડ્રેગન ફ્રુટની ખુબ બોલબાલા વધતી જાય છે. તેના ફાયદા વિશે આપણે ઓછું જાણતા હોઈએ છીએ. ચાઈનીઝ નામ આવતા આપણે તેને ખાવાથી અચકાઈએ છીએ પરંતુ ડ્રેગન ફ્રૂટ આરોગ્ય માટે કેટલું કારગર છે, તે જાણ્યા બાદ તમારા વિચાર બદલાઈ શકે છે. ત્યારે ડ્રેગન ફ્રૂટ આરોગ્ય માટે કેટલું ફાયદાકારક છે ? તેના વિશે વિસ્તૃત માહિતી આપી છે ભાવનગર આયુર્વેદ કોલેજના દ્રવ્યગુણ વિભાગના વડાએ.

ડ્રેગન ફ્રૂટના સેવનથી શરીરને થતા અદભુત ફાયદા (Etv Bharat Gujarat)

આયુર્વેદ કોલેજના દ્રવ્ય ગુણના પ્રોફેસરનો મત

છેલ્લા ઘણા સમયથી વિદેશી ફળોનું આગમન ભારતમાં થાય છે અને લોકો હોંશેહોંશે તેનું સેવન પણ કરે છે. ભાવનગર જિલ્લામાં ડ્રેગન ફ્રુટની ખેતી પણ થાય છે, અને તેનું સેવન કરનારાઓની સંખ્યા પણ ઘણી છે. ડ્રેગન ફ્રુટમાં કેવા પ્રકારના તત્વો આવે છે અને શરીર માટે તે અનુકૂળ છે કે કેમ ? આ સાથે તેના કેવા ફાયદાઓ છે. આ જાણવા માટે આયુર્વેદ કોલેજના દ્રવ્ય ગુણના પ્રોફેસર સાથે ઈટીવી ભારતની ટીમે ખાસ વાતચીત કરી હતી.

નિષ્ણાંતોના મતે ગુણોનો ભંડાર છે ડ્રેગન ફ્રુટ
નિષ્ણાંતોના મતે ગુણોનો ભંડાર છે ડ્રેગન ફ્રુટ (Pexels)

ગુણોનો ભંડાર છે ડ્રેગન ફ્રૂટ

ભાવનગર શહેરની તાપીબાઈ આયુર્વેદ કોલેજના દ્રવ્ય ગુણ વિભાગના વડા રમેશચંદ્ર પાંડેએ જણાવ્યું હતું કે, ડ્રેગન ફ્રૂટ આપણું ફળ નથી પણ ચાઈનીઝ ફ્રુટ છે. આપણે અહીંયા થોરના નામે ગુજરાતમાં ઓળખાય છે, તે પ્રજાતિનું આ ડ્રેગન ફ્રુટ ચાઇનાનું છે, તેના ફાયદા જોઈએ તો વિટામિન Cથી ભરપૂર છે. પાચન પ્રક્રિયાનું કામ કરે છે, તેમાં એન્ટિઓક્સિડન્ટ વધુ છે. આયુર્વેદમાં જે થોર છે બ્રેચન ઔષધીમાં આવેલા છે પરગેસનમાં ફ્રુટ છે. તેમાં વધુ માત્રામાં ફાઇબર હોય છે નેચરલ પ્રી બાયોટિક હોય છે.

ભારતીય નહીં પરંતુ ચીનનું ફળ છે ડ્રેગન ફ્રૂટ
ભારતીય નહીં પરંતુ ચીનનું ફળ છે ડ્રેગન ફ્રૂટ (Pexels)

ડ્રેગન ફ્રુટના કાળા બીજ અત્યંત ફાયદાકારક

ડ્રેગન ફ્રુટને લઈને દ્રવ્ય ગુણ વિભાગના અધ્યક્ષ રમેશચંદ્ર પાંડે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, નેચરલ પ્રી બાયોટીક એટલે જે ડ્રેગન ફ્રુટમાં કાળા દાણા હોય છે, તેમાં ખૂબ પ્રી બાયોટીક હોય છે. જેનાથી બેનિફિશિયલ બેક્ટેરિયન્સ ફૂડ બને છે, જેનાથી સવારમાં પેશાબ જવાની તકલીફ છે, તેમાં કામ આપે છે. કાળા દાણા છે તેમાં મેગા 3 અને મેગા 9 જોવા મળે છે, અને તે બેલેન્સ રાખે છે. ફાઇબર વધુ હોવાથી બ્લડ સુગરને કંટ્રોલ રાખે છે, શુગરની માત્રાને કંટ્રોલ રાખવાનું કામ પણ કરે છે. આ સાથે સ્કીનને પણ તંદુરસ્ત બનાવે છે.

ડ્રેગન ફ્રૂટ
ડ્રેગન ફ્રૂટ (Pexels)

મેગ્નેશિયમ આયર્ન સહિતના તત્વોથી ભરપૂર

દ્રવ્ય ગુણ વિભાગના વડા રમેશચંદ્ર પાંડે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે આપણા શરીરને હાઈડ્રેડ કરે છે. સ્કીનને હાઇડ્રેડ કરે છે તેમાં વોટર કન્ટેન્ટ વધુ હોવાથી સ્કીન માટે ખૂબ ફાયદાકારક છે, તેમાં મિનરલ્સ વધુ હોય છે. મેગ્નેશિયમ અને આયર્ન હોય છે. મેગ્નેશિયમ બોર્ન માટે અને આયર્ન ઓક્સિજન ટ્રાન્સપોર્ટેશન મેન્ટેન કરે છે. આ સિવાય કોલીફિનોલ છે અન્ય ઘણા તત્વો જોવા મળે છે. જો કે આપણી હેબિટેટનું નથી ચાઇનાનું ફળ છે પણ અહીંયા મળે છે તો ઉપયોગ કરવાથી તેનો ફાયદો થશે.

ડ્રેગન ફ્રુટના સેવનથી શરીરને અસંખ્ય લાભ થતાં હોવાનો નિષ્ણાંતોનો મત
ડ્રેગન ફ્રુટના સેવનથી શરીરને અસંખ્ય લાભ થતાં હોવાનો નિષ્ણાંતોનો મત (Etv Bharat Gujarat)

જિલ્લામાં ડ્રેગન ફ્રૂટની ખેતી કેટલી

ભાવનગર જિલ્લામાં બાગાયત ખેતીને લઈને અધિકારી એમ.બી.વાઘમશીએ ટેલીફોનિક વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, ભાવનગર જિલ્લામાં વાત કરીએ તો અલગ-અલગ તાલુકાઓમાં અંદાજે 25 થી 30 જેટલા ખેડૂતો દ્વારા ડ્રેગન ફુટની ખેતી કરવામાં આવે છે.

ડ્રેગન ફ્રૂટ
ડ્રેગન ફ્રૂટ (Etv Bharat Gujarat)

જેમાં સૌથી વધારે લાલ ડ્રેગન ફ્રુટની માંગ હોવાથી તેની વધારે ખેતી થાય છે. ત્યારે તળાજાના લીલીવાવ ગામે પીળા કલરના ડ્રેગન ફુટની પણ ખેતી કરવામાં આવે છે. આમ જોઈએ તો જિલ્લામાં અંદાજિત 45 હેક્ટરમાં જમીનમાં ડ્રેગન ફુટની ખેતી થાય છે.

( ડિસ્કલેમર: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી અને સલાહ લેખકની પોતાની વ્યક્તિગત હોય શકે, ઈટીવી ભારત તેમના દાવા કે માહિતીને સમર્થન આપતું નથી)

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