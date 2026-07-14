ભરૂચ : નેત્રંગના ઘાણીખુંટ ગામે ચાંદીપુરા વાયરસ સામે આરોગ્ય તંત્ર સજ્જ, 175 ઘરોમાં સર્વેલન્સ કરાયું
ચાંદીપુરા વાયરસ સામે છ ટીમોને તૈનાત કરીને ઘાણીખુંટ ગામમાં ઘર-ઘર તપાસ હાથ ધરવામાં આવી, સર્વેલન્સ દરમિયાન આરોગ્ય ટીમોએ લોકોના સ્વાસ્થ્યની ચકાસણી કરીને જાગૃતિ પત્રિકાઓ આપી.
Published : July 14, 2026 at 11:30 AM IST
ભરૂચ : જિલ્લાના નેત્રંગ તાલુકામાં ચાંદીપુરા વાયરસ સામે સાવચેતીના ભાગરૂપે આરોગ્ય વિભાગે સઘન સર્વેલન્સ અને જનજાગૃતિની કામગીરી હાથ ધરી છે. ઘાણીખુંટ ગામમાં પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર હેઠળની ટીમોએ ઘર-ઘર મુલાકાત લઈ લોકોના આરોગ્યની ચકાસણી કરી, સાથે જ ચાંદીપુરા વાયરસથી બચવા માટે જરૂરી સાવચેતી અંગે ગ્રામજનોને માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું.
આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા ચાંદીપુરા વાયરસ સામેની સજ્જતા વધુ મજબૂત બનાવવા પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર હેઠળની કુલ છ ટીમોને સર્વેલન્સની કામગીરીમાં જોડવામાં આવી હતી. આરોગ્ય કર્મચારીઓએ ઘાણીખુંટ ગામના દરેક વિસ્તારમાં ફરી ઘર-ઘર મુલાકાત લીધી હતી. આ દરમિયાન ચાંદીપુરા રોગના શંકાસ્પદ લક્ષણો ધરાવતા વ્યક્તિઓ અંગે તપાસ અને ચકાસણી કરવામાં આવી હતી.
આ સઘન સર્વેલન્સ અભિયાન દરમિયાન આરોગ્ય વિભાગની ટીમોએ કુલ 175 ઘરો અને 736 જેટલી વસ્તીને આવરી લીધી હતી. આરોગ્ય કર્મચારીઓ દ્વારા ગ્રામજનોને ચાંદીપુરા વાયરસ અંગે સાવચેતી રાખવા માટેની માહિતી આપતી પત્રિકાઓનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. સાથે જ રોગના લક્ષણો અને બચાવના ઉપાયો અંગે પ્રચાર-પ્રસાર કરી લોકોમાં જાગૃતિ ફેલાવવામાં આવી હતી.
પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રના મેડિકલ ઓફિસર ડૉ. જ્યોતિકા વલવી દ્વારા ગામની સ્કૂલમાં બાળકોને ચાંદીપુરા રોગ અંગે માહિતી આપવામાં આવી હતી. બાળકોને રોગના સંભવિત લક્ષણો, સેન્ડ ફ્લાયથી બચવાના ઉપાયો અને વ્યક્તિગત સ્વચ્છતા અંગે સમજ આપવામાં આવી હતી. આરોગ્ય કર્મચારીઓ દ્વારા ખાસ કરીને કાચા માટીના મકાનોમાં મેલેથોન પાવડરનો છંટકાવ પણ કરવામાં આવ્યો હતો.
તાલુકા હેલ્થ ઓફિસર ડૉ. એ. એન. સિંગ દ્વારા ઘાણીખુંટ ગામની મુલાકાત લઈ આરોગ્ય ટીમોની કામગીરીની સમીક્ષા કરવામાં આવી હતી. જ્યારે તાલુકા સુપરવાઇઝર ગણેશ વસાવા દ્વારા ટીમોને જરૂરી માર્ગદર્શન અને સપોર્ટ સુપરવિઝન પૂરું પાડવામાં આવ્યું હતું.
આરોગ્ય વિભાગે લોકોને ઘરની આસપાસ સ્વચ્છતા જાળવવા, મકાનોની તિરાડો પૂરવા તેમજ બાળકોને પૂરું શરીર ઢંકાય તેવા કપડાં પહેરાવવા અપીલ કરી છે. સેન્ડ ફ્લાયના કરડવાથી બચવા ખાસ તકેદારી રાખવા અને ચાંદીપુરા વાયરસના કોઈપણ શંકાસ્પદ લક્ષણો જણાય તો વિલંબ કર્યા વગર તાત્કાલિક નજીકના પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રનો સંપર્ક કરવા આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા અપીલ કરવામાં આવી છે.
આ પણ વાંચો...