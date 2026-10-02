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ભેળસેળ માફિયાઓને આરોગ્યમંત્રીની ખુલ્લી ચેતવણી, 'લોકોના સ્વાસ્થ્ય સાથે ચેડાં કરનાર કોઈને છોડવામાં નહીં આવે'

પ્રફુલ પાનસુરીયાએ જણાવ્યું હતું કે, જે લોકો ખાદ્ય પદાર્થોમાં ભેળસેળ કરીને લોકોના આરોગ્ય સાથે ચેડાં કરે છે તે કોઈ સામાન્ય ગુનેગાર નથી, પરંતુ માફિયા છે.

ભેળસેળ માફિયાઓને આરોગ્યમંત્રીની ખુલ્લી ચેતવણી
ભેળસેળ માફિયાઓને આરોગ્યમંત્રીની ખુલ્લી ચેતવણી (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 2, 2026 at 4:53 PM IST

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રાજકોટ: તહેવારોની સીઝન નજીક આવતા જ ખાદ્ય પદાર્થોમાં ભેળસેળનું પ્રમાણ વધી જતું હોય છે. ત્યારે રાજકોટમાં આરોગ્ય મંત્રી પ્રફુલ પાનસુરીયાએ ભેળસેળ કરનારાઓ સામે આકરું નિવેદન આપ્યું છે. તેમણે ભેળસેળ કરતા લોકોને સીધા માફિયા તરીકે ગણાવ્યા છે અને તેમની સામે કડક કાર્યવાહીની ચીમકી આપી છે.

રાજકોટની મુલાકાતે આવેલા આરોગ્ય મંત્રી પ્રફુલ પાનસુરીયાએ મીડિયા સાથે વાત કરતા જણાવ્યું હતું કે, જે લોકો ખાદ્ય પદાર્થોમાં ભેળસેળ કરીને લોકોના આરોગ્ય સાથે ચેડાં કરે છે તે કોઈ સામાન્ય ગુનેગાર નથી, પરંતુ માફિયા છે. આવા માફિયાઓ વિરુદ્ધ રાજ્ય સરકાર દ્વારા અત્યંત કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે.

ભેળસેળ માફિયાઓને આરોગ્યમંત્રીની ખુલ્લી ચેતવણી (ETV Bharat Gujarat)

મંત્રીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "આજે નહીં તો કાલે, કાલે નહીં તો પરમ દિવસે, પરંતુ આ માફિયાઓને છોડવામાં આવશે નહીં." સરકારનો સ્પષ્ટ સંદેશ છે કે લોકોના સ્વાસ્થ્ય સાથે ચેડાં કરનાર કોઈપણ વ્યક્તિને બક્ષવામાં આવશે નહીં.

તેમણે ઉદાહરણ આપતા જણાવ્યું હતું કે, અગાઉ બજારમાં મોટા પ્રમાણમાં એનાલોગ પનીર વહેચાતું હતું, જે સ્વાસ્થ્ય માટે અત્યંત હાનિકારક હતું. સરકારની કડક કાર્યવાહી અને દરોડાઓના કારણે હવે એનાલોગ પનીરનું વેચાણ લગભગ બંધ થયું છે. આ જ રીતે અન્ય ભેળસેળયુક્ત ચીજવસ્તુઓ સામે પણ સતત ઝુંબેશ ચાલી રહી છે.

આરોગ્ય મંત્રીએ જણાવ્યું કે, તહેવારો દરમિયાન મીઠાઈ, દૂધ, ઘી, તેલ અને અન્ય ખાદ્ય પદાર્થોમાં ભેળસેળ રોકવા માટે ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગને સઘન ચેકિંગ કરવાના આદેશો આપવામાં આવ્યા છે. રાજ્યભરમાં અલગ-અલગ ટીમો બનાવીને સેમ્પલ લેવાની કામગીરી વધુ તેજ બનાવવામાં આવી છે.

અંતમાં તેમણે કહ્યું કે, લોકોના આરોગ્ય સાથે ચેડાં ન થાય તે માટે સરકાર ખૂબ જ ચિંતિત છે અને આ મામલે કોઈ પણ પ્રકારની બાંધછોડ કરવામાં આવશે નહીં. ભેળસેળ માફિયાઓને સરકાર કદી છોડશે નહીં અને તેમને કાયદાના સકંજામાં લાવીને કડકમાં કડક સજા અપાવવામાં આવશે.

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TAGGED:

ADULTERATION MAFIA
MINISTER PRAFUL PANSHERIYA
ભેળસેળ માફિયાઓ
આરોગ્ય મંત્રી પ્રફુલ પાનસેરિયા
RAJKOT FOOD ADULTERATION

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