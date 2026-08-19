સરકાર સાથે ઠગાઈ, પાલીતાણા સરકારી હોસ્પિટલની ટાંકી બનાવી નહીં અને બિલ મોકલ્યું 50.43 લાખનું
ઇન્ચાર્જ કાર્યપાલક ઇજનેર અને નાયબ ઇજનેર સામે પોલીસ ફરિયાદ દાખલ કરવા અને સસ્પેન્ડ કરવા સૂચના આપી છે.
Published : August 19, 2026 at 11:40 AM IST
ગાંધીનગર: પાલીતાણા હોસ્પિટલમાં 2.55 લાખ લીટર ક્ષમતાની ભૂગર્ભ પાણીની ટાંકીના કામમાં ગેરરીતિનો મામલો સામે આવ્યો છે. સ્થળ પર ટાંકીનું કામ થયું ન હોવા છતાં રૂ.50.43 લાખનું બિલ મંજૂરી માટે રજૂ કરવામાં આવતા આરોગ્ય મંત્રી પ્રફુલ પાનશેરીયાએ કડક કાર્યવાહીના આદેશ આપ્યા છે.
પાલીતાણા હોસ્પિટલની મુલાકાત દરમિયાન આરોગ્ય મંત્રીને પાણીની ટાંકીનું કામ સ્થળ પર થયેલું ન હોવાનું ધ્યાને આવ્યું હતું. સમગ્ર મામલાની ગંભીર નોંધ લઈ વીડિયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી હોસ્પિટલ તથા પ્રોજેક્ટ ઈમ્પ્લિમેન્ટેશન યુનિટના અધિકારીઓ સાથે બેઠક યોજી તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી.
બિલ રજૂ કરવાની પ્રક્રિયામાં જવાબદારી નિભાવનાર ઇન્ચાર્જ કાર્યપાલક ઇજનેર મેહુલ દવે અને નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેર એન.વી. કાલીયા સામે પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવવા સૂચના આપવામાં આવી છે. ઉપરાંત સંબંધિત બંને ઇજનેરો સામે ફરજમુક્તિની કાર્યવાહી કરવા પણ આદેશ અપાયો છે.
આ કામ સાથે સંકળાયેલી ધર્મનંદન કન્સ્ટ્રકશન, સુરતને બ્લેકલિસ્ટ કરવાની કાર્યવાહી કરવા પણ સૂચના આપવામાં આવી છે. આરોગ્ય મંત્રીએ સ્પષ્ટ કર્યું કે સરકારી આરોગ્ય સેવાઓ માટે ફાળવાયેલા જાહેર નાણાંના ઉપયોગમાં બેદરકારી, ગેરરીતિ કે અનિયમિતતા કોઈપણ સંજોગોમાં ચલાવી લેવામાં આવશે નહીં.
સરકારી વિકાસકાર્યોમાં ગુણવત્તા અને પારદર્શિતા જળવાય તથા જનતાના નાણાંનો બિનજવાબદારીપૂર્વક ઉપયોગ ન થાય તે માટે જવાબદારો સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
આ પણ વાંચો