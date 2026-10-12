અમદાવાદમાં પહેલા નોરતે જ ગરબા સ્થળોએ ત્રાટક્યું ફૂટ વિભાગ, 148 ફૂડ સ્ટોલની તપાસ
અમદાવાદમાં 15 જેટલા ગરબા સ્થળો પર તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી. 41 જેટલા નમૂના લેવામાં આવ્યા હતા.
Published : October 12, 2026 at 5:06 PM IST
અમદાવાદઃ નવરાત્રી મહોત્સવના પ્રથમ નોરતે ગરબા રમવા આવતા નાગરિકોને સુરક્ષિત અને ગુણવત્તાયુક્ત ખોરાક મળી રહે તે માટે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના હેલ્થ ફૂડ વિભાગ દ્વારા સઘન ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. અમદાવાદ શહેરના 15 ગરબા સ્થળોએ કુલ 148 ફૂડ સ્ટોલની તપાસ કરવામાં આવી હતી. ફૂડ સેફ્ટીના નિયમોનું પાલન થાય છે કે નહીં, તેની ખાતરી કરવા વિભાગની વિશેષ ટીમોએ રાત્રિ દરમિયાન ચેકિંગ કર્યું હતું.
નવરાત્રી દરમિયાન ગરબા સ્થળોએ ખાણીપીણીના સ્ટોલ પર મોટી સંખ્યામાં લોકો નાસ્તો અને અન્ય ખાદ્ય પદાર્થોનો ઉપયોગ કરતા હોય છે. આવા સમયે ખાદ્ય પદાર્થોની ગુણવત્તા, સ્વચ્છતા અને ખાદ્ય સુરક્ષાના નિયમોનું પાલન થાય તે જરૂરી છે. આ બાબતોને ધ્યાનમાં રાખીને AMCના હેલ્થ ફૂડ વિભાગ દ્વારા વિવિધ ગરબા સ્થળોએ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી.
41 ફૂડ સ્ટોલનું સ્થળ પર જ રજિસ્ટ્રેશન
AMCના હેલ્થ ફૂડ વિભાગની તપાસ દરમિયાન 41 ફૂડ સ્ટોલનું સ્થળ પર જ રજિસ્ટ્રેશન કરવામાં આવ્યું હતું. ફૂડ સ્ટોલ સંચાલકો જરૂરી રજિસ્ટ્રેશન સાથે ખાદ્ય પદાર્થોનું વેચાણ કરે અને ખાદ્ય સુરક્ષાના નિયમોનું પાલન કરે તે માટે વિભાગ દ્વારા કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી.
આ ઉપરાંત ફૂડ સ્ટોલ પરથી ખાદ્ય પદાર્થોના કુલ 41 નમૂના લેવામાં આવ્યા હતા. ખાદ્ય પદાર્થોની ગુણવત્તા અને સુરક્ષાની ચકાસણી કરવાના હેતુથી આ નમૂનાઓ લેવામાં આવ્યા હતા. સ્થળ પર જ 35 ખાદ્ય પદાર્થોના પ્રાથમિક ટેસ્ટ પણ કરવામાં આવ્યા હતા.
35 ખાદ્ય પદાર્થોના નમૂના તપાસમાં પાસ
AMC દ્વારા કરવામાં આવેલા પ્રાથમિક ટેસ્ટમાં તપાસવામાં આવેલા તમામ 35 ખાદ્ય પદાર્થો નિર્ધારિત માપદંડ મુજબના જણાયા હતા. પ્રાથમિક તપાસ દરમિયાન ચકાસવામાં આવેલા ખાદ્ય પદાર્થોમાં કોઈ ખામી સામે આવી નહોતી. જોકે, ખાદ્ય સુરક્ષાના નિયમોનું સતત પાલન થાય તે માટે વિભાગ દ્વારા તપાસ ચાલુ રાખવામાં આવશે.
ગરબા આયોજકો અને સ્ટોલ ધારકોને અપીલ
AMCના હેલ્થ ફૂડ વિભાગ દ્વારા ગરબા આયોજકો અને ફૂડ સ્ટોલ ધારકોને ખાદ્ય સુરક્ષાના નિયમોનું પાલન કરવા અપીલ કરવામાં આવી છે. સ્ટોલ પર સ્વચ્છતા જાળવવા, ગુણવત્તાયુક્ત ખાદ્ય પદાર્થોનું વેચાણ કરવા અને જરૂરી રજિસ્ટ્રેશન કરાવવા પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે.
નવરાત્રી મહોત્સવ દરમિયાન નાગરિકોના આરોગ્ય સાથે કોઈ બાંધછોડ ન થાય તે માટે AMC દ્વારા ફૂડ સ્ટોલનું ચેકિંગ સતત ચાલુ રાખવામાં આવશે. તપાસ દરમિયાન ખાદ્ય સુરક્ષાના નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરનાર સ્ટોલ ધારકો સામે લાગુ કાયદા અને નિયમો મુજબ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. નવરાત્રી દરમિયાન ગરબા રમવા આવતા નાગરિકોને સુરક્ષિત અને ગુણવત્તાયુક્ત ખોરાક મળી રહે તે માટે AMCનો હેલ્થ ફૂડ વિભાગ સતર્ક બન્યો છે.
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