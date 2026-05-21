ડિગ્રી વગર ધમધમતા ક્લિનિક અને હોસ્પિટલ પર દરોડા, ઓલપાડના અટોદરામાં આરોગ્ય વિભાગની કાર્યવાહી
કાયદા મુજબ કોઈપણ હોસ્પિટલ કે ક્લિનિકનું રજીસ્ટ્રેશન કરાવવું અને 'ધી ગુજરાત મેડિકલ પ્રેક્ટિશનર્સ એક્ટ 1963' મુજબ ક્વોલિફાઇડ સ્ટાફ રાખવો ફરજિયાત છે..
Published : May 21, 2026 at 9:23 PM IST
સુરત: રાજ્યના આરોગ્ય મંત્રી પ્રફુલ પાનશેરિયાના માર્ગદર્શન હેઠળ ધ ક્લિનિકલ એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ એક્ટ અન્વયે જિલ્લા અને તાલુકા આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા હોસ્પિટલો અને ક્લિનિકોના નિયમિત ઇન્સ્પેક્શનની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. કાયદા મુજબ કોઈપણ હોસ્પિટલ કે ક્લિનિકનું રજીસ્ટ્રેશન કરાવવું અને 'ધી ગુજરાત મેડિકલ પ્રેક્ટિશનર્સ એક્ટ 1963' મુજબ ક્વોલિફાઇડ સ્ટાફ રાખવો ફરજિયાત છે.
અટોદરામાં ક્લિનિક-હોસ્પિટલ પર આરોગ્ય વિભાગના દરોડા
જે અંતર્ગત ઓલપાડ તાલુકા આરોગ્ય અધિકારી ડો. ચિરાગ કે. પટેલ તથા પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રના મેડિકલ ઓફિસર ડો. રાજેશ કે. ગુર્જરની ટીમ દ્વારા ઓલપાડ તાલુકાના અટોદરા ગામ અને સાયણ-ઓલપાડ રોડ પર આવેલ અટોદરા ચોકડી પાસે તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી.
આરોગ્ય વિભાગની ટીમે 'ધી ગુજરાત મેડિકલ પ્રેક્ટિશનર્સ એક્ટ 1963'ની કલમ 30-35 હેઠળ અટોદરા ચોકડી પાસે આવેલ 'શ્રી હેલ્થ કેર ક્લિનિક' તેમજ 'વંશ હોસ્પિટલ'ની આકસ્મિક મુલાકાત લીધી હતી. તપાસ દરમિયાન ત્યાં હાજર સ્ટાફ અને સંચાલકો પાસે મેડિકલ ડિગ્રીના સર્ટિફિકેટ માંગવામાં આવતા, તેઓ કોઈ પણ માન્ય દસ્તાવેજ કે ડિગ્રી સર્ટિફિકેટ રજૂ કરી શક્યા ન હતા.
ડિગ્રી વગર જ તબીબી પ્રેક્ટિસ ચાલતી હોવાનું જણાતા ડો. ચિરાગ પટેલ અને ડો. રાજેશ ગુર્જરે તાત્કાલિક સ્થાનિક પોલીસની મદદ માંગી હતી. ઓલપાડ પોલીસ સ્ટેશનના પી.એસ.આઈ. ડી.બી. દેસાઈ અને તેમની ટીમ તાબડતોબ ઘટનાસ્થળે દોડી આવી હતી. પોલીસ અને આરોગ્ય વિભાગની સંયુક્ત પૂછપરછમાં સામે આવ્યું હતું કે, 'શ્રી હેલ્થ કેર ક્લિનિક'ના માલિક ચાંદની ગુપ્તા તેમજ 'વંશ હોસ્પિટલ'ના માલિક આર. એસ. વાજા યોગ્ય લાયકાત (ડિગ્રી) ધરાવતા ન હોવા છતાં ગેરકાયદેસર રીતે તબીબી સંસ્થા ચલાવી રહ્યા હતા.
લોકોના સ્વાસ્થ્ય સાથે ચેડાં કરતા આ બંને સંચાલકો સામે આરોગ્ય વિભાગ અને પોલીસ તંત્ર દ્વારા સંયુક્ત રીતે કાયદેસરની એફ.આઈ.આર. (FIR) નોંધવાની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. આરોગ્ય વિભાગની આ કડક કાર્યવાહીથી પંથકના બોગસ તબીબોમાં ફફડાટ વ્યાપી ગયો છે.
આ પણ વાંચો: