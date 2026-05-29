ઇબોલા વાયરસને પગલે હાઈ એલર્ટ, ભાવનગરમાં આરોગ્ય વિભાગ સજ્જ, જાણો શું કહે છે અધિકારીઓ
આવતીકાલે તમામ સ્ટાફની બેઠક યોજાશે, ઇબોલા વાયરસ અંગે જાગૃતિ અને તાલીમ આપવામાં આવશે.
Published : May 29, 2026 at 4:44 PM IST
ભાવનગર : ઇબોલા વાયરસને પગલે સમગ્ર દેશમાં હાઈ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. ગુજરાતમાં આવેલા શંકાસ્પદ કેસ બાદ ગુજરાત આરોગ્ય વિભાગ સતર્ક છે. ભાવનગરમાં પણ આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારની ગાઈડલાઈન મુજબ તૈયારીઓ કરવામાં આવી છે. આરોગ્ય વિભાગે કહ્યું છે કે શંકાસ્પદ કેસ મળ્યા બાદ તંત્ર સજ્જ છે અને જરૂરી પગલાં લઈ લેવામાં આવ્યા છે.
આરોગ્ય વિભાગે કહ્યું: એમ તો રાહત
દેશમાં ઇબોલા વાયરસને પગલે રાજ્ય સરકાર અને કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા જાહેર કરાયેલી ગાઈડલાઈન મુજબ આરોગ્ય વિભાગ તૈયાર થયું છે. ગુજરાતમાં શંકાસ્પદ આશરે 20 જેટલા કેસ સામે આવ્યા હતા, જેને પગલે તંત્ર સજ્જ છે.
"ઇબોલાના કેસ મળી રહ્યા છે ત્યારે રાજ્ય સરકાર અને કેન્દ્ર સરકારની ગાઈડલાઈન મુજબ કામ કરી રહ્યા છીએ. અમે હાઈ એલર્ટ પર છીએ. જે લોકો સંપર્કમાં આવ્યા હતા તેમને ક્વોરન્ટાઇલ કરવામાં આવ્યા હતા. અમારા માટે સારી બાબત એ છે કે આવેલા તમામ લોકોના રિપોર્ટ નેગેટિવ (પોઝિટિવ નહીં) આવ્યા છે." - ડૉ. આર.કે. સિંહા, આરોગ્ય વિભાગના અધિકારી, ભાવનગર મનપા
કોરોના બાદ ફરી વાયરસને પગલે તંત્ર સજ્જ
ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના શહેરમાં આરોગ્ય કેન્દ્ર અને સીએચસી (સામુદાયિક આરોગ્ય કેન્દ્ર) મળીને આશરે ૧૪ જેટલા કેન્દ્રો આવેલા છે. આ સાથે ભાવનગરની સર ટી. હોસ્પિટલ સૌથી મોટી સિવિલ હોસ્પિટલ છે. મહાનગરપાલિકાના આરોગ્ય અધિકારીએ મૌખિક રીતે જણાવ્યું હતું કે, "અમારા તમામ સ્ટાફને લઈને અમે એક સેમિનાર અથવા બેઠક ગોઠવવા જઈ રહ્યા છીએ. આવતીકાલે તમામ સ્ટાફને બોલાવીને ઇબોલા વાયરસ વિશે જાણકારી અને માહિતી આપવામાં આવશે. હાલમાં અમે પ્રાથમિક સૂચનાઓ આપી દીધી છે."
ઇબોલા વાયરસ ખતરનાક પરંતુ નિયંત્રણ શક્ય
અધિકારીએ ઔપચારિક વાતચીત દરમિયાન જણાવ્યું હતું કે, "આમ જોઈએ તો ઇબોલા વાયરસ ખતરનાક છે. ઇબોલા વાયરસ થયા બાદ ૫૦ ટકા લોકો બચવાની શક્યતા રહે છે. જોકે, તેને લઈને પ્રથમ ક્વોરન્ટાઇલ કરવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ આરોગ્ય ક્ષેત્રે ગાઈડલાઈન મુજબ તેનો ઉપચાર કરવામાં આવે છે. હાલમાં ગુજરાતમાં કોઈ કેસ પોઝિટિવ સામે આવ્યો નથી. આથી આરોગ્ય વિભાગ માટે આ રાહતની બાબત છે."
શું છે ઇબોલા વાયરસ?
ઇબોલા વાયરસ એક ગંભીર અને ઘણીવાર જીવલેણ રોગ છે. તે ઇબોલા વાયરસના કારણે થાય છે. આ વાયરસ સંપર્ક દ્વારા ફેલાય છે અને તેમાં તાવ, થાક, સ્નાયુઓમાં દુખાવો, માથાનો દુખાવો, ગળામાં દુખાવો, ઉલ્ટી, ઝાડા, ફોલ્લીઓ અને આંતરિક રક્તસ્રાવ જેવા લક્ષણો જોવા મળે છે. સમયસર સારવાર અને ક્વોરન્ટાઇનથી આ વાયરસને ફેલાતો અટકાવી શકાય છે.
જનતાને અપીલ
આરોગ્ય વિભાગે નાગરિકોને અપીલ કરી છે કે તેઓ ગભરાય નહીં. જો કોઈને ઇબોલા વાયરસના લક્ષણો દેખાય તો તાત્કાલિક નજીકની આરોગ્ય કેન્દ્ર અથવા હોસ્પિટલનો સંપર્ક કરવો. સરકારી ગાઈડલાઈનનું પાલન કરવું અને અફવાઓથી દૂર રહેવું.
