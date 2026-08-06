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એનાલોગ પનીર પર પ્રતિબંધ બાદ વડોદરામાં આરોગ્ય વિભાગ એક્શનમાં, શહેરભરમાં ચેકિંગ અભિયાન શરૂ

સમગ્ર શહેરને ચાર ઝોનમાં વહેંચી ચાર ટીમોની રચના કરી છે જે પોતાના વિસ્તારમાં નિયમિત ચેકિંગ કરી પ્રતિબંધિત ઉત્પાદનો અંગે માહિતી એકત્ર કરી જરૂરી કાર્યવાહી કરશે

સમગ્ર શહેરને ચાર ઝોનમાં વહેંચી ચાર ટીમોની રચના કરી છે જે પોતાના વિસ્તારમાં નિયમિત ચેકિંગ કરી પ્રતિબંધિત ઉત્પાદનો અંગે માહિતી એકત્ર કરી જરૂરી કાર્યવાહી કરશે
સમગ્ર શહેરને ચાર ઝોનમાં વહેંચી ચાર ટીમોની રચના કરી છે જે પોતાના વિસ્તારમાં નિયમિત ચેકિંગ કરી પ્રતિબંધિત ઉત્પાદનો અંગે માહિતી એકત્ર કરી જરૂરી કાર્યવાહી કરશે (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 6, 2026 at 4:48 PM IST

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વડોદરા: રાજ્ય સરકાર દ્વારા એનાલોગ પનીર, ચીઝ અને બટર પર પ્રતિબંધ જાહેર કરાયા બાદ વડોદરા મહાનગરપાલિકાનું આરોગ્ય વિભાગ સંપૂર્ણપણે એક્શન મોડમાં આવી ગયું છે. શહેરમાં પ્રતિબંધિત ઉત્પાદનોના ઉત્પાદન અને વેચાણ પર રોક લગાવવા માટે ફૂડ સેફ્ટી અધિકારીઓને ચેકિંગના આદેશ આપવામાં આવ્યા છે. શહેરના ચારેય ઝોનમાં અલગ-અલગ ટીમો બનાવી તપાસ અભિયાન શરૂ કરવામાં આવ્યું છે.

રાજ્ય સરકાર દ્વારા એનાલોગ પનીર, ચીઝ અને બટર પર પ્રતિબંધ જાહેર થયા બાદ વડોદરા મહાનગરપાલિકાના આરોગ્ય વિભાગે શહેરભરમાં વિશેષ ચેકિંગ અભિયાન શરૂ કર્યું છે. લોકોના સ્વાસ્થ્ય સાથે કોઈપણ પ્રકારની ચેડાં ન થાય અને પ્રતિબંધિત ખાદ્ય પદાર્થો બજારમાં ન પહોંચે તે હેતુથી પાલિકાના આરોગ્ય અમલદાર ડૉ. મુકેશ વૈદ્યે ફૂડ સેફ્ટી અધિકારીઓ સાથે મહત્વપૂર્ણ બેઠક યોજી હતી. બેઠકમાં શહેરના તમામ મેન્યુફેક્ચરરો, ડિસ્ટ્રીબ્યુટરો, હોલસેલ વેપારીઓ, મોલ્સ અને ડેરી પ્રોડક્ટ્સના વેચાણ કેન્દ્રો પર સઘન તપાસ હાથ ધરવાના આદેશ આપવામાં આવ્યા હતા.

સમગ્ર શહેરને ચાર ઝોનમાં વહેંચી ચાર ટીમોની રચના કરી છે જે પોતાના વિસ્તારમાં નિયમિત ચેકિંગ કરી પ્રતિબંધિત ઉત્પાદનો અંગે માહિતી એકત્ર કરી જરૂરી કાર્યવાહી કરશે (ETV Bharat Gujarat)

આરોગ્ય વિભાગે સમગ્ર શહેરને ચાર ઝોનમાં વહેંચીને ચાર અલગ-અલગ ટીમોની રચના કરી છે. દરેક ટીમને પોતાના વિસ્તારમાં નિયમિત ચેકિંગ કરી પ્રતિબંધિત ઉત્પાદનો અંગે માહિતી એકત્ર કરવા તેમજ જરૂરી કાર્યવાહી કરવાની જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. ચેકિંગ દરમિયાન જ્યાં પણ એનાલોગ પનીર, ચીઝ અથવા બટરનું ઉત્પાદન કે વેચાણ જોવા મળશે ત્યાં ફૂડ સેફ્ટી એન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ્સના નિયમો મુજબ કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

આ અભિયાનના ભાગરૂપે આરોગ્ય વિભાગની ટીમે આજવા રોડ સ્થિત સરદાર એસ્ટેટ વિસ્તારમાં આવેલી ગાયત્રી ફૂડ્સની પણ તપાસ કરી હતી. તપાસ દરમિયાન ફેક્ટરીમાં દૂધમાંથી બનતું પનીર અથવા પ્રતિબંધિત એનાલોગ પનીર મળ્યું નહોતું. જોકે, ત્યાં સોયાબીનના દૂધમાંથી બનતા તોફુ પનીર અને તોફુ દહીંનું ઉત્પાદન થતું હોવાનું સામે આવ્યું હતું. ટીમે ઉત્પાદન પ્રક્રિયા, કાચા માલ, લાયસન્સ અને ગુણવત્તાના ધોરણોની પણ ચકાસણી કરી હતી.

આરોગ્ય વિભાગે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે તોફુ અને એનાલોગ પનીર બંને અલગ પ્રકારના ઉત્પાદનો છે. તોફુ સોયાબીનના દૂધમાંથી બનતું પ્લાન્ટ આધારિત ઉત્પાદન છે અને વેગન જીવનશૈલી અપનાવનાર તેમજ લેક્ટોઝ અસહિષ્ણુતા ધરાવતા લોકો માટે યોગ્ય વિકલ્પ માનવામાં આવે છે. તેથી તોફુના ઉત્પાદકોને ગેરસમજ ન થાય તે માટે પણ અધિકારીઓ દ્વારા તકેદારી રાખવામાં આવી રહી છે.

બીજી તરફ પનીર ઉત્પાદકોએ રાજ્ય સરકારના નિર્ણયને આવકાર્યો છે. તેમના જણાવ્યા મુજબ એનાલોગ પનીર પર પ્રતિબંધથી અસલી અને ગુણવત્તાયુક્ત દૂધજન્ય ઉત્પાદનો બનાવતા ઉત્પાદકોને પ્રોત્સાહન મળશે અને ગ્રાહકોના સ્વાસ્થ્યનું વધુ સારી રીતે રક્ષણ થઈ શકશે. પાલિકાએ પણ આગામી દિવસોમાં શહેરભરમાં વધુ સઘન ચેકિંગ અભિયાન ચલાવવાની અને નિયમોનો ભંગ કરનાર સામે કડક કાર્યવાહી કરવાની સ્પષ્ટતા કરી છે.

એનાલોગ પનીર, ચીઝ અને બટર પર રાજ્ય સરકારના પ્રતિબંધ બાદ વડોદરા મહાનગરપાલિકાનું આરોગ્ય વિભાગ સંપૂર્ણપણે એક્શન મોડમાં આવી ગયું છે. શહેરના ચારેય ઝોનમાં ફૂડ સેફ્ટી ટીમો દ્વારા ચેકિંગ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. આરોગ્ય વિભાગે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે પ્રતિબંધિત ઉત્પાદનો સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે, જ્યારે તોફુ જેવા કાયદેસર પ્લાન્ટ આધારિત ઉત્પાદનો અંગે પણ યોગ્ય ચકાસણી કરવામાં આવી રહી છે.

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