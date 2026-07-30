'ચાંદીપુરાની કોઈ દવા જ નથી', ભાવનગર જિલ્લામાં 2 બાળકોના મોત બાદ લોકોએ થવું પડશે સાવચેત. જાણો કેવી રીતે ?
ભાવનગર જિલ્લામાં ચાંદીપુરાથી 2 બાળકોના મોત થયા બાદ જિલ્લાનો આરોગ્ય વિભાગ દોડતો થયો છે. અને ગ્રામ્યકક્ષાએ દવા છટકાવની કામગીરી કરી રહ્યું છે.
Published : July 30, 2026 at 7:39 PM IST
ભાવનગર: ભાવનગર જિલ્લામાં ચાંદીપુરાથી 2 બાળકોના મોત થયા છે. ત્યારે ગ્રામ્ય કક્ષાએ હવે માતાપિતાઓએ સાવચેત બનવું પડશે. ચાંદીપુરા થયા બાદ સારવાર આપતું આરોગ્ય વિભાગ ભાવનગરમાં સંપૂર્ણ સફળ થયું નથી અને બાળકોના જીવ ગયા છે. આ સ્થિતિમાં ચાંદીપુરામાં આરોગ્ય વિભાગ દવા છટકાવની કામગીરી કરી રહ્યું છે.
કોરોના કાળ જોયા બાદ ગુજરાતમાં હવે ચાંદીપુરા વાયરસના લઈને બાળકો ઉપર ખતરો વધી ગયો છે. ભાવનગર જિલ્લામાંથી પણ બે બાળકોના ચાંદીપુરામાં મૃત્યુ થયા બાદ બાળકોને બચાવી કેમ નથી શકાતા તેને લઈને સર ટી હોસ્પિટલના અને આરોગ્ય અધિકારી સાથે ઈટીવી ભારત દ્વારા વાતચીત કરવામાં આવી હતી, તેમના દ્વારા કેટલાંક કારણો અને સૂચનો પણ રજૂ કરવામાં આવ્યા છે.
જિલ્લામાં આવેલા કેસો અને શંકાસ્પદ કેસ
ભાવનગર જિલ્લામાં ચાંદીપુરાના આવેલા કેસોને લઈને સર ટી હોસ્પિટલના સુપ્રિન્ટેન્ડેન્ટ ડૉ.અશોક વાળાએ ઈટીવી ભારત સાથે વાત કરતા જણાવ્યું હતું કે, આપણે કુલ આઠ દર્દી આવેલા છે. શરૂઆતમાં બે દર્દી હતા તેમાંથી એક પોઝિટિવ આવેલો છે. બાકી અત્યારે એક નવ માસનો દર્દી દાખલ છે, તેનો રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવેલો છે. બાકી છ હતા તેના રિપોર્ટ નેગેટીવ આવેલા છે. હાલમાં આ બાળ દર્દીને સારવાર આપવામાં આવી રહી છે આશા છે કે સાત દિવસ વીતી ગયા બાદ તેને બચાવી શકાશે.
ચાંદીપુરા વાયરસની કોઈ દવા છે ખરી
સરટી હોસ્પિટલના સુપ્રિન્ટેન્ડેન્ટ ડોક્ટર અશોક વાળાએ જણાવ્યું હતું કે, ચાંદીપુરા એક વાયરસથી થતો રોગ છે, એક માખી સેન્ડ ફલાય જે રેતીમાં થતી માખીના કરડવાથી થતો હોય છે. ખાસ બાળકો વધારે પડતા બહાર રહેતા હોવાને કારણે તેને વધુ થાય છે, તેવી કોઈ દવા હજુ સુધી બની નથી કે સીધા વાયરસને કાઢી કે મારી શકાય. દર્દીને જે તકલીફ થતી હોય તેની દવા આપવામાં આવે છે.
ડૉક્ટર અશોક વાળાએ જણાવ્યું હતું કે, ચાંદીપુરા છે એ રેબડો ફેમિલીનો વાયરસ છે. આ વાયરસની કોઈ સીધી દવા નથી હોતી. જેમ કે કોરોનાની કોઈ દવા સીધી નહોતી એટલે જેને પણ રોગ થયો હોય તેને અટકાવવા માટે દર્દીને જે તકલીફ હોય તેની દવા આપવામાં આવે છે. જોકે સેન્ટ ફલાયની ઉત્પત્તિ અટકાવી એ જ એકમાત્ર સુરક્ષિત છે.
ચાંદીપુરાના લક્ષણોમાં ખૂબ તાવ આવે છે મગજમાં અસર થાય છે. આંચકી આવે છે ઘણી વખત બેભાન પણ થઈ જાય છે અને ઝાડા ઉલટી પણ થતા હોય છે. ભાવનગરના બે કેસમાં પણ અતિ તાવ આવ્યો હતો અને આચકી આવવાના લક્ષણો સામે આવ્યા હતા.
આરોગ્ય વિભાગ માત્ર દવા છાટી જાણે
સેન્ટ ફલાયની ઉત્પતિ રેતીમાંથી થાય છે, ત્યારે તેને અટકાવવા માટે જિલ્લા પંચાયતનો આરોગ્ય વિભાગ ગ્રામ્ય કક્ષાએ કામગીરી કરે છે. આ સ્થિતિમાં આરોગ્ય અધિકારી ડોક્ટર કોકીલાબેન સોલંકીએ જણાવ્યું હતું કે, સેન્ટ ફલાય એટલે રેતીની માખી કહેવાય છે. તિરાડમાં અંધારામાં ભરાઈ રહે છે.
14 વર્ષના બાળકો બહાર વધુ રમતા હોવાથી તેને સીધી અસર કરે છે. આપણે બે કેસ આવેલા છે. અમે પહેલાં કેસથી જનજાગૃતિ માટે પ્રયાસો હાથ ધરી દીધા હતા અને ગ્રામ્ય કક્ષાએ એવા કેસો આવે એટલે સીધા સર ટી હોસ્પિટલમાં મોકલવાના સૂચનો આપેલા છે. હવે આખા જિલ્લામાં હાલ દવા છટકાવ કરી ચૂક્યા છીએ.