ચેકપોસ્ટ કથિત લાંચકાંડમાં સંબંધિત હેડ કોન્સ્ટેબલ સસ્પેન્ડ, 3 GRD ડિસમિસ
વાવ થરાદની ખોડા ચેકપોસ્ટથી સામે આવેલા કથિત લાંચકાંડ વાયરલ વિડીયો મામલે થરાદ એસપીએ મોટી કાર્યવાહી કરી છે
Published : October 25, 2026 at 11:17 AM IST
વાવ-થરાદ: જિલ્લામાં તાજેતરમાં થરાદની ખોડા ચેકપોસ્ટ પરથી ટ્રક ડ્રાઈવર પાસેથી કથિત લાંચ માંગવાનો વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો હતો જેમાં જિલ્લા પોલીસવડાએ મોટી કાર્યવાહી કરી છે. ચેકપોસ્ટ પર હાજર જીઆરડી જવાન દ્વારા ‘ચા-પાણી’ના નામે ટ્રકચાલક પાસેથી લાંચ માંગવામાં આવી હતી જેનો વીડિયો બનાવીને ટ્રક ડ્રાઈવરે વાયરલ કરતા વાવ થરાદ એસપીએ સમગ્ર મામલાની તપાસ DySPને સોંપી હતી. જે બાદ સમગ્ર લાંચકાંડમા 24 કલાકમાં જ એક હેડ કોન્સ્ટેબલ અજયસીભાઈ રૂપાભાઈને સસ્પેન્ડ જ્યારે ત્રણ GRD જવાનોને નોકરી પરથી બરતરફ કરવામાં આવ્યા છે.
પ્રાપ્ત થતી વિગતો મુજબ, થરાદની ખોડા ચેકપોસ્ટ પર રાત્રિ દરમિયાન ફરજ બજાવતા પોલીસ કર્મચારી અને GRD જવાનોએ ટ્રકચાલક પાસે કથિત રીતે લાંચની માગણી કરી હોવાનું સામે આવ્યું હતું. ટ્રકચાલક બિકાનેરથી માલ ભરીને મોરબી તરફ જઈ રહ્યો હતો. આ દરમિયાન ચેકપોસ્ટ ખાતે તેની પાસેથી ‘ચા-પાણી’ના નામે નાણાં માગવામાં આવ્યા હતા. ત્યારે તેણે સમગ્ર ઘટનાનો વીડિયો બનાવ્યો હતો જે બાદમાં વાયરલ કર્યો હતો. જોકે આ આ વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થતાં જ પોલીસ વિભાગ તરત જ હરકતમાં આવ્યું હતું અને મામલાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને થરાદ SP દ્વારા તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.
લાંચકાંડમાં 24 કલાકમાં જ કાર્યવાહી બાદ વિડીયો બનાવનાર રાજસ્થાની ટ્રક ચાલકે પોલીસનો આભાર માન્યો છે અને કહ્યું કે, હું બીકાનેરથી મોરબી જઈ રહ્યો હતો ત્યારે મારી પાસે ચા પાણીના નામે લાંચ માંગવામાં આવી હતી. ટ્રક ડ્રાઈવર શ્યામલાલે ગુજરાતના DGP, થરાદ SP, DySP સહિતના પોલીસ અધિકારીઓ દ્વારા કરવામાં આવેલી કાર્યવાહીથી સંતોષ માની તેમનો આભાર વ્યક્ત કર્યો છે. બીજી તરફ લાંચ કાર્ડમાં જિલ્લા પોલીસ વડા દ્વારા કાર્ય કરવામાં આવતા પોલીસ બેડામાં પણ ખળભળાટ મચી ગયો છે.