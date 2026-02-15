ઉપલેટામાં નાયબ મામલતદારે 'કાયદાનો દુરુપયોગ'થી નોંધાવેલી FIR રદ કરવા HCનો આદેશ, DSPને સોંપાઈ તપાસ
ઉપલેટાના મામલતદાર અને તેમની ટીમ દ્વારા ટ્રાન્સપોર્ટર રબારી નગાભાઈ અને તેમના ડ્રાઈવરો સામે નોંધાવેલી પોલીસ ફરિયાદને હાઈકોર્ટે "કાયદાકીય પ્રક્રિયાના દુરુપયોગ" સમાન ગણીને રદ કરી દીધી.
રાજકોટ: ઉપલેટા પંથકમાં ખળભળાટ મચાવનાર રેતી પરિવહન અને સરકારી અધિકારીઓની દાદાગીરીના પ્રકરણમાં ગુજરાત હાઈકોર્ટે ઐતિહાસિક ચુકાદો આપ્યો છે. ઉપલેટાના મામલતદાર અને તેમની ટીમ દ્વારા સત્તાના જોરે ટ્રાન્સપોર્ટર રબારી નગાભાઈ જેતાભાઈ વાંદા અને તેમના ડ્રાઈવરો સામે નોંધાવેલી પોલીસ ફરિયાદને હાઈકોર્ટે "કાયદાકીય પ્રક્રિયાના દુરુપયોગ" સમાન ગણીને રદ કરી દીધી છે. આ હુકમ સાથે જ રબારી નગાભાઈ જેતાભાઈ વાંદાએ હવે પોતાની સામે ખોટો કેસ કરનાર અને સાચી ફરિયાદ ન નોંધનાર તમામ જવાબદાર અધિકારીઓ સામે વળતો કાયદાકીય પ્રહાર શરૂ કરતા સમગ્ર જિલ્લાના વહીવટી અને પોલીસ બેડામાં ભારે ચકચાર મચી જવા પામી છે.
શું હતો સમગ્ર વિવાદ?
આ વિવાદની શરૂઆત 14 જુલાઈ 2025ના રોજ થઈ હતી. ફરિયાદી રબારી નગાભાઈ જેતાભાઈ વાંદા અને ડ્રાઈવર દિવ્યેશ વંશની રજૂઆત મુજબ, ઉપલેટા-પોરબંદર હાઈવે પર યાદવ હોટેલ પાસે તેમની ટ્રકો કાયદેસરની રોયલ્ટી સાથે ઉભી હતી. તે સમયે મામલતદાર નિખિલ મહેતાના આદેશથી તેમની ટીમે આવીને ટ્રકો રોકી હતી અને કાયદાકીય કાર્યવાહીને બદલે સીધી ₹25000ના "હપ્તા" (લાંચ)ની માંગણી કરી હતી તેવો આક્ષેપ કર્યો છે. જ્યારે રબારી નગાભાઈ જેતાભાઈ વાંદાએ રોયલ્ટી પાસ બતાવી પૈસા આપવાનો ઇનકાર કર્યો, ત્યારે મામલતદાર નિખિલ મહેતાએ ફોન પર રબારી સમાજ વિશે અત્યંત હલકી કક્ષાના જાતિવિષયક અપમાનજનક શબ્દો કહ્યા હતા.
ડ્રાઈવરનું અપહરણ કરીને થર્ડ ડિગ્રી ટોર્ચરનો આરોપ
મામલતદાર કચેરીમાં 'બ્લેકઆઉટ' અને થર્ડ ડિગ્રી ટોર્ચર આક્ષેપ એટલો ગંભીર છે કે હપ્તો ન મળતા અધિકારીઓએ ડ્રાઈવરોનું અપહરણ કરી તેમને ઉપલેટા મામલતદાર કચેરીએ ગોંધી રાખ્યા હતા. ત્યાં રાત્રે મામલતદાર નિખિલ મહેતાએ કચેરી અને બાજુની હોસ્ટેલની લાઈટો જાણીજોઈને બંધ કરાવી દીધી હતી, જેથી કોઈ સાક્ષી ન રહે. અંધારામાં મામલતદાર અને તેમના સાગરીતોએ ડ્રાઈવરોને પ્લાસ્ટિકની પાઈપ અને લાકડીઓ વડે ઢોર માર માર્યો હતો. આ ઘટના બાદ, પોતાની કરતૂતો છુપાવવા માટે નાયબ મામલતદાર મહેશભાઈ કરંગીયાએ ઉલટાનું રબારી નગાભાઈ જેતાભાઈ વાંદા અને ડ્રાઈવરો સામે જ ફરજમાં રૂકાવટનો ખોટો ગુનો નોંધાવ્યો હતો.
હાઈકોર્ટે ચુકાદામાં શું કહ્યું?
પોલીસ ફરિયાદ રદ કરવાનું કારણ જસ્ટિસ વિમલ કે. વ્યાસે 13 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ આપેલા ચુકાદામાં નોંધ્યું હતું કે, ઉપલેટા પોલીસે મામલતદારના કહેવાથી જે FIR નોંધી હતી તે કાયદાકીય રીતે ટકી શકે તેમ નથી. ભારતીય નાગરિક સુરક્ષા સંહિતાની કલમ 215 મુજબ, જાહેર સેવકની ફરજમાં રૂકાવટના ગુના માટે સંબંધિત અધિકારીએ મેજિસ્ટ્રેટ સમક્ષ લેખિત ફરિયાદ કરવી પડે, પોલીસ સીધી FIR નોંધી શકે નહીં. કોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું કે પોલીસ અને અધિકારીઓએ કાયદાની પ્રક્રિયાનું ઉલ્લંઘન કર્યું છે, તેથી રબારી નગાભાઈ જેતાભાઈ વાંદા સામેનો ગુનો રદ કરવામાં આવે છે.
હવે અધિકારી સામે ફરિયાદી કાયદાકીય કાર્યવાહી કરશે
પોતાની સામેનો ખોટો કેસ રદ થયા બાદ રબારી નગાભાઈ જેતાભાઈ વાંદાએ હવે ન્યાય માટે આક્રમક રણનીતિ અપનાવી છે. જસ્ટિસ એમ. આર. મેંગદેના 22 જાન્યુઆરી 2026ના અન્ય એક આદેશ મુજબ, હવે પોલીસ સુપ્રિટેન્ડેન્ટ રાજકોટે રબારી નગાભાઈ જેતાભાઈ વાંદાની મામલતદાર વિરુદ્ધની ફરિયાદની તપાસ કરવી પડશે. તેમણે ચીમકી આપી છે કે જે અધિકારીઓએ ખોટા પુરાવા ઉભા કર્યા, ખોટી પોલીસ ફરિયાદ નોંધી અને સાચી ફરિયાદ દબાવી દીધી, તે તમામ સામે તેઓ કાયદાકીય રાહે આગળ વધશે.
અરજદારની રજૂઆત અને હાઈકોર્ટના દસ્તાવેજો મુજબ, આ કથિત ષડયંત્રમાં મુખ્ય સૂત્રધાર તરીકે ઉપલેટાના મામલતદાર અને એક્ઝિક્યુટિવ મેજિસ્ટ્રેટ નિખિલ મહેતાનું નામ સામે આવ્યું છે, જેમણે ખંડણીની માંગણી, જાતિવિષયક અપમાન અને કચેરીમાં લાઈટો બંધ કરાવી પ્લાસ્ટિકની પાઈપથી માર મારવાનો ગંભીર આક્ષેપ છે. આ ઉપરાંત, નાયબ મામલતદાર મહેશભાઈ વિરમભાઈ કરંગીયા પર સ્થળ પર જઈને ઉઘરાણી કરવાનો, જાતિવિષયક અપમાન માટે સ્પીકરફોન ચાલુ કરવાનો અને ખોટી પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવવાનો આક્ષેપ છે.
મામલતદાર કચેરી સ્ટાફના નાયબ મામલતદાર જીતુભાઈ એન. કરંગીયા પણ ડ્રાઈવરોને પકડી રાખવામાં મદદગાર હોવાનું જણાવાયું છે જ્યારે સરકારી વાહનના ડ્રાઈવર તરીકે ફરજ બજાવતા ખાનગી વ્યક્તિ ભગીરથસિંહ વાળા પર લાકડી વડે ડ્રાઈવર પ્રકાશભાઈને માર મારવાનો અને ધાકધમકી આપવાનો આરોપ છે. આ તમામ ઉપરાંત, ઉપલેટા પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર સામે પણ પીડિતોની મેડિકલ તપાસ અને ગંભીર ફરિયાદ હોવા છતાં પોલીસ ફરિયાદ ન નોંધી ફરજમાં બેદરકારી દાખવવાનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે.
પોલીસે આ મામલે શું કહ્યું?
22 જાન્યુઆરી 2026ના આદેશ મુજબની બાબતને લઈને રાજકોટ ગ્રામ્ય જીલ્લા પોલીસ વિભાગના પોલીસ અધિક્ષક વિજયસીંહ ગુર્જરનો ટેલિફોન સંપર્ક કર્યો હતો. ત્યારે તેમને આ મામલે ટેલિફોનક જણાવ્યું હતું કે, "હાલમાં હું કોઈ કામ અર્થે બહાર છું. આથી ઉપલેટાના મામલતદાર વિરુદ્ધની હાઇકોર્ટની અરજી અને તે અંગે સોંપવામાં આવેલી તપાસના સ્ટેટસ વિશે અત્યારે ચોક્કસ વિગતો ઉપલબ્ધ નથી. હું પરત આવ્યા બાદ આ સમગ્ર મામલાની વિગતો અને રેકોર્ડ્સ ચકાસીને જ તમને આ અંગે કોઈ સત્તાવાર માહિતી કે અપડેટ આપી શકીશ."
