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મેન્યુઅલ સ્કેવેન્જિંગ પર HCનો ફરી કડક નિર્દેશ: મેનહોલમાં ઉતરવા પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ, UN મહેતાના કોન્ટ્રાક્ટરને બ્લેકલિસ્ટ કરવા સૂચના

હાઈકોર્ટે ફરી એકવાર સ્પષ્ટ કર્યું કે, સુએઝ કે મેનહોલમાં કોઈ વ્યક્તિને ઉતારીને સફાઈ કરાવી શકાય નહીં. કાયદા મુજબ ગટર સફાઈનું કામ મશીન દ્વારા થવું જોઈએ.

ફાઈલ તસવીર
ફાઈલ તસવીર (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 21, 2026 at 4:55 PM IST

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અમદાવાદ: ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં મેન્યુઅલ સ્કેવેન્જિંગ અને ગટર સફાઈ દરમિયાન થતા સફાઈ કામદારોના મૃત્યુને લઈને મહત્વપૂર્ણ સુનાવણી હાથ ધરાઈ હતી. માનવ ગરિમા સંસ્થા દ્વારા વર્ષ 2016માં દાખલ કરવામાં આવેલી જાહેર હિતની અરજીમાં ગટર સફાઈ દરમિયાન મૃત્યુ પામતા કામદારોના પરિવારજનોને વળતર ચૂકવવા, મેન્યુઅલ સ્કેવેન્જિંગ પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધનો કડક અમલ કરવા તેમજ આવા બનાવોમાં જવાબદાર અધિકારીઓની જવાબદારી નક્કી કરવાની માંગ કરવામાં આવી હતી.

આજે થયેલી સુનાવણી દરમિયાન હાઈકોર્ટે ફરી એક વખત સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે, સુએઝ કે મેનહોલમાં કોઈ વ્યક્તિને ઉતારીને સફાઈ કરાવી શકાય નહીં. કાયદા મુજબ ગટર સફાઈનું કામ મશીન દ્વારા જ થવું જોઈએ. હાઈકોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું કે ‘મેનહોલ’ શબ્દ બ્રિટિશ સમયથી પ્રચલિત છે, પરંતુ વર્તમાન કાયદાકીય વ્યવસ્થામાં માનવીને ગટરમાં ઉતારવા પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ હોવાથી તેને ‘મશીન હોલ’ તરીકે જોવામાં આવે છે. સુનાવણી દરમિયાન રાજ્ય તરફથી એડવોકેટ જનરલે અમદાવાદની યુ.એન. મહેતા હોસ્પિટલમાં બનેલી ઘટનાની માહિતી કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરી હતી.

જણાવાયું હતું કે, સેપ્ટિક ટેન્કની સફાઈ દરમિયાન બે લોકોના મૃત્યુ બાદ સંબંધિત કોન્ટ્રાક્ટરની અંદાજે 83 લાખ રૂપિયાની બેંક ગેરંટી જપ્ત કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત હાઈકોર્ટે સંબંધિત કોન્ટ્રાક્ટરને બ્લેકલિસ્ટ કરવાની કાર્યવાહી કરવા પણ સૂચના આપી છે. હાઈકોર્ટે માત્ર કોન્ટ્રાક્ટ રદ કરવાથી સમસ્યાનો ઉકેલ નહીં આવે તેવો અભિગમ વ્યક્ત કરતાં સેનિટાઈઝેશન અને ગટર સફાઈના કામ સાથે સંકળાયેલા કોન્ટ્રાક્ટરો માટે સુરક્ષા સંબંધિત ફરજિયાત શરતો કોન્ટ્રાક્ટમાં સામેલ કરવાની સૂચના આપી છે.

આ શરતોમાં કામદારોની સુરક્ષા, જરૂરી સાધનો અને મશીનરીનો ઉપયોગ સહિતની બાબતોનો સમાવેશ થાય તે દિશામાં કોર્ટ દ્વારા ધ્યાન દોરાયું છે. આ અંગે અરજદાર તરફથી પણ સૂચનો આપવામાં આવશે. સુનાવણી દરમિયાન ડ્રેનેજ સંબંધિત ફરિયાદો માટે કાર્યરત હેલ્પલાઇન નંબર 14420 અંગે પણ કોર્ટને માહિતી આપવામાં આવી હતી.

સરકારી વકીલે જણાવ્યું હતું કે, નાગરિકો ડ્રેનેજ અને ગટર સંબંધિત સમસ્યાઓ અંગે 14420 પર ફરિયાદ નોંધાવી શકે છે અને ફરિયાદોનો શક્ય તેટલા ટૂંકા સમયમાં નિકાલ કરવામાં આવે છે. અગાઉની સુનાવણીમાં અરજદાર તરફથી કોર્ટનું ધ્યાન અમદાવાદની યુ.એન. મહેતા હોસ્પિટલમાં 6 જુલાઈના રોજ બનેલી ઘટનાની તરફ દોરવામાં આવ્યું હતું. સેપ્ટિક ટેન્કની સફાઈ દરમિયાન બે લોકોના મોત થયા હતા અને આ મામલે કોન્ટ્રાક્ટર સામે પોલીસ ફરિયાદ પણ નોંધાઈ હતી. આ કેસમાં હોસ્પિટલ દ્વારા સેપ્ટિક ટેન્કની સફાઈનું કામ કોન્ટ્રાક્ટરને આપવામાં આવ્યું હોવાની વિગતો સામે આવી હતી.

હાઈકોર્ટે અગાઉ પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો હતો કે હોસ્પિટલ સીધો આવો કોન્ટ્રાક્ટ કેવી રીતે આપી શકે. એડવોકેટ જનરલે રજૂઆત કરી હતી કે, ડ્રેનેજ અને ગટર સફાઈનું કાર્ય મહાનગરપાલિકા સાથે સંકળાયેલું છે. કોર્ટે પોલીસ ફરિયાદમાં દર્શાવાયેલી વિગતોનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો હતો કે, યુ.એન. મહેતા હોસ્પિટલ દ્વારા આ કામ ‘સ્માર્ટ મેઈન્ટેનન્સ’ સંસ્થાને આપવામાં આવ્યું હતું. હાઈકોર્ટે સરકારને હોસ્પિટલોને સ્પષ્ટ સૂચના આપવા કહ્યું હતું કે આવી કામગીરી માટે સીધા કોન્ટ્રાક્ટ ન આપવામાં આવે અને યુ.એન. મહેતા હોસ્પિટલની ઘટનામાં સંબંધિત સત્તાધિકારીઓ જવાબ રજૂ કરે.

અરજદાર તરફથી એડવોકેટ સુબ્રમણ્યમ ઐયરે રજૂઆત કરતાં જણાવ્યું હતું કે, મેન્યુઅલ સ્કેવેન્જિંગ પરના કાયદાકીય પ્રતિબંધનો કડક અમલ, કામદારોની સુરક્ષા અને જવાબદાર કોન્ટ્રાક્ટરો સામે અસરકારક કાર્યવાહી કરવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો હતો. સમગ્ર મામલે હાઈકોર્ટે ફરી સ્પષ્ટ સંદેશ આપ્યો છે કે ગટર કે સેપ્ટિક ટેન્કની સફાઈ માટે માનવીના જીવને જોખમમાં મૂકીને તેને મેનહોલમાં ઉતારવાની કોઈ પણ પ્રથા સ્વીકાર્ય નથી અને કાયદાનો ભંગ થાય તો જવાબદારી નક્કી કરવાની રહેશે.

TAGGED:

GUJARAT HIGH COURT
MANUAL SCAVENGING
UN MEHTA HOSPITAL
મેન્યુઅલ સ્કેવેજિંગ
MANUAL SCAVENGING

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