અમદાવાદ: હઝરત શાહેઆલમ સરકારના 567માં ઉર્સની ઉજવણી, મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ ઉમટ્યા
અમદાવાદના શાહેઆલમ દરગાહ પર દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ સુફી સંત હઝરત શાહેઆલમ સરકારના 567માં ઉર્સની ઉજવણી કરવામાં આવી છે.
Published : November 23, 2025 at 1:29 PM IST
અમદાવાદ: શહેનશાહે ગુજરાત અને જાણીતા સુફી સંત હઝરત શાહેઆલમ સરકારના 567માં ઉર્સની અમદાવાદમાં શાનદાર ઉજવણી કરવામાં આવી. ઉર્સનો ચાંદ દેખાતા ચાંદ રાત મનાવવામાં આવી હતી. અમદાવાદના શાહેઆલમ દરગાહ પર લાખો શ્રદ્ધાળુ ઉમટી પડ્યા હતા.
દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ અમદાવાદના શાહેઆલમ દરગાહમાં મન્નતના લાડુ બનાવવામાં આવ્યા હતાં. આ પરંપરાને હઝરત શાહે આલમ દરગાહના ખાદીમ સુબા મિયા ચિસ્તીએ જીવંત રાખી છે, અને દોઢ ટન જેટલા બુંદીના લાડું બનાવવામાં આવ્યા. આ લાડુ માટે શાહેઆલમ દરગાહમાં શ્રદ્ધાળુઓની કતાર લાગી હતી, અને મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ ઉમટી પડ્યાં હતા અને દુઆઓ કરી હતી.
આ અંગે શાહેઆલમ દરગાહના ખાદીમ સૂબા મીયા ચિશ્તીએ જણાવ્યું હતું કે, માહે જમાદિલ આખિરનો ચાંદ દેખાયા પછી હઝરત શાહેઆલમ સરકારના ઉર્સની શરૂઆત થઈ છે, અને જમા દિલ આખીરના 15માં ચાંદી 23માં ચાંદ સુધી ઉર્સ મનાવવામાં આવશે. આ માટે તમામ પ્રકારની તૈયારીઓ કરવામાં આવી રહી છે અને તેના માટે મન્નતના લાડુ પણ બનાવવામાં આવ્યા છે.
તેમણે વધુ જણાવ્યું હતું કે, હઝરત શાહેઆલમ સરકારનો જન્મ 17 ઝિલકદ 817 હીજરીના રોજ અબ્દુલ્લાહ બુરહાનુદીન કુતુબના ઘરે ગુજરાતના પાટણ શહેરમાં થયો હતો, તેમણે અમદાવાદ શહેરના શાહેઆલમ વિસ્તારને પોતાની કર્મભૂમિ બનાવી હતી. જેના કારણે તેમને શાહેઆલમ સરકાર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, અને હઝરત શાહેઆલમ સરકાર બીજ જમાદિલ આખિર 880 હિજરીના રોજ આ દુનિયામાંથી પડદો કરી લીધો હતો.
શાહેઆલમ સરકારે કોમી આસ્થાનું એક પ્રતીક છે, અહીંયા બધા સમુદાયના લોકો આવતા હોય છે, અને પોતાની બાધા રાખતા હોય છે, ત્યારે એમને મોઢું મીઠું કરાવવા માટે આ લાડુ બનાવવામાં આવે છે. અમારા તરફથી દોઢ ટન લાડું બનાવવામાં આવ્યા છે અને વર્ષોથી આ પરંપરા ચાલી રહી છે, અને જે કોઈ શ્રદ્ધાળુ અહીંયા આવે છે તેને ચાંદ રાતના દિવસે એટલે આ લાડુ વહેંચવામાં આવે છે. આ લાડુ સાથે ઘણા લોકોની આસ્થા જોડાયેલી છે. છેલ્લા 24 વર્ષથી હું લોકોને લાડું આપું છું.
લાડું બનાવનાર રશીદભાઈ શેખે જણાવ્યું હતું કે, છેલ્લા 100 વર્ષથી અમારી દુકાનમાં શાહે આલમ દરગાહમાં વેચવામાં આવતા મન્નતના લાડુ બનાવવામાં આવે છે, બધા જ લોકો અમને જ લાડુ બનાવવા માટે ઓર્ડર આપે છે. 13,000 કિલો જેટલા લાડુ બનાવવામાં આવ્યા છે. લોકો આ લાડુંથી મન્નત રાખે છે અને આ લાડું ઘરે રાખવાથી લોકોને ઘણો ફાયદો થાય છે.
આ દરગાહમાં આવેલા હિના ખાન નામના શ્રદ્ધાળુએ જણાવ્યું હતું કે, હઝરત શાહેઆલમના ઉર્સની તૈયારીઓ ચાલી રહી છે અને આ ઉર્સ ખૂબ જ ધૂમધામથી મનાવવામાં આવે છે. અહીંયા આવીને અમને બહુ જ સારું લાગે છે. આ દ્રશ્ય જોઈને એક અદભુત ફીલિંગ થાય છે, કોઈ પણ સારા પ્રસંગે મોઢું મીઠું કરાવવામાં આવે છે, ત્યારે શાહેઆલમ સરકારના નિમિત્તે આ લાડું બનાવવામાં આવે છે અને લોકોને વહેંચવામાં આવે છે. મે પણ અહીંયાથી લાડુ લેવા માટે લાંબી કતારમાં ઉભીને લાડું લીધા છે.
અન્ય એક શ્રદ્ધાળુએ જણાવ્યું હતું કે, અમે દર વર્ષે શાહેઆલમ સરકારના દરબારમાં આવીએ છીએ અને ઘણા રાજ્યોથી અહીંયા શ્રદ્ધાળુ આવે છે. અહીંયા પગ મુકવાની પણ જગ્યા હોતી નથી એટલી ભીડ હોય છે, અને લાડું લેવા માટે પણ પડાપડી થાય છે. બહુ મોટી લાઈન લાગે છે અને બધાને લાડુ આપવામાં આવે છે. અમે આ લાડુ લઈને પોતાના ઘરમાં રાખીએ છીએ અને અમારી મનોકામના પૂરી થાય છે તેની સાથે અમે શાહેઆલમ દરગાહમાં આવીને પ્રાર્થના કરીએ છીએ અને દેશ અને દુનિયા માટે દુવાઓ કરીએ છીએ.