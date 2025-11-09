હિમવર્ષાનો કહેર: નેપાળના ટ્રેકિંગમાં બારડોલીના કડોદ ગામના પિતા-પુત્રી ગુમ
31 ઓક્ટોબરે તેમનો સંપર્ક તૂટી ગયો હતો, અને હજુ સુધી તેમની કોઈ ભાળ મળી નથી.
Published : November 9, 2025 at 4:07 PM IST
સુરત : જિલ્લાના બારડોલી તાલુકાનું કડોદ ગામ હાલ ચિંતામાં ગરકાવ થઈ ગયું છે. કડોદ ગામના જીગ્નેશભાઈ લલ્લુભાઈ ભંડારી અને તેમની પુત્રી પ્રિયાંશી નેપાળમાં આવેલા દુર્ગમ પહાડી વિસ્તાર અન્નપૂર્ણા ત્રણ તરફ ટ્રેકિંગ કરવા દરમિયાન ભારે હિમવર્ષાને કારણે ગુમ થયા છે. 31 ઓક્ટોબરે તેમનો સંપર્ક તૂટી ગયો હતો, અને હજુ સુધી તેમની કોઈ ભાળ મળી નથી.
ટ્રેકિંગનો શોખ બન્યો ચિંતાનું કારણ
જીગ્નેશભાઈ ભંડારીની પુત્રી પ્રિયાંશી વનિતા વિશ્રામ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ સ્કૂલમાં ધોરણ 11 સાયન્સમાં અભ્યાસ કરતી હતી. પ્રિયાંશીને બાળપણથી જ દુર્ગમ પહાડી વિસ્તારોમાં ટ્રેકિંગ કરવાનો અદમ્ય શોખ હતો, અને તેના આ સ્વપ્નને સાકાર કરવા માટે પિતા-પુત્રી નેપાળના ખતરનાક ગણાતા અન્નપૂર્ણા ત્રણ વિસ્તાર તરફ ગયા હતા.
તેઓ ગત 14 ઓક્ટોબરના રોજ કડોદથી સુરત થઈ ટ્રેન મારફતે નેપાળ જવા રવાના થયા હતા અને તેમનો પરત ફરવાનો નિર્ધારિત સમય 31 ઓક્ટોબર નક્કી કરાયો હતો. જોકે, આ વિસ્તારમાં ભારે હિમવર્ષા થતાં પિતા-પુત્રીનો સંપર્ક તૂટી ગયો હતો અને તેઓ ગુમ થઈ ગયા હતા.
પત્ની સાથે છેલ્લી વાતચીત હિમવર્ષા અંગે થઈ હતી
પિતા-પુત્રી સમયસર પરત ન ફરતા કડોદમાં રહેતા પરિવારના અન્ય સભ્યો ઊંડી ચિંતામાં મૂકાયા છે. જીગ્નેશભાઈની પત્ની જાગૃતિબહેને 31 ઓક્ટોબરે ફોન પર છેલ્લીવાર વાત કરી હતી.
જાગૃતિબહેન સાથેની વાતચીતમાં જીગ્નેશભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, "અહીં ભારે હિમવર્ષા થઈ રહી છે, જેના કારણે અન્નપૂર્ણા ત્રણ તરફ જવાના રસ્તાઓ બંધ થઈ ગયા છે." આ વાતચીત બાદ તેમનો સંપર્ક કાયમ માટે કપાઈ ગયો હતો.
ભારતીય દૂતાવાસ અને પોલીસ સુધી મામલો
પિતા-પુત્રી ગુમ થયા બાદ પરિવાર દ્વારા સ્થાનિક નેતાગીરીનો સંપર્ક કરવામાં આવ્યો હતો, જેમણે તાત્કાલિક ભારતીય દૂતાવાસનો સંપર્ક કરીને તેમને શોધવાના પ્રયાસો હાથ ધર્યા છે.
વ્યથિત બનેલા જાગૃતિબહેને પતિ અને પુત્રી ગુમ થવા અંગે કડોદ આઉટપોસ્ટ પોલીસમાં પણ ફરિયાદ નોંધાવી છે. પોલીસ તરફથી જણાવાયું છે કે, નેપાળના તંત્ર દ્વારા પણ બંનેને શોધવાની કામગીરી પૂરજોશમાં ચાલી રહી છે અને ગુમ થયેલા પિતા-પુત્રીના ફોટા ભારત સરકારને પણ મોકલવામાં આવ્યા છે.
સમગ્ર કડોદ ગામ અને ભંડારી પરિવાર હાલ જીગ્નેશભાઈ અને પ્રિયાંશી સહી-સલામત પરત ફરે તેની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યું છે.
