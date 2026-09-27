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નવસારીમાં ગણેશ વિસર્જન બાદ ગુલાલનો કહેર, પાવડા વડે સાફ કરવા પડ્યા

11 હજાર કિલો ગુલાલથી રોડ પર જામી જાડા થર

11 હજાર કિલો ગુલાલથી રોડ પર જામી જાડા થર
11 હજાર કિલો ગુલાલથી રોડ પર જામી જાડા થર (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 27, 2026 at 3:23 PM IST

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નવસારી: નવસારીના વિજલપોરના અંબાજી નગરમાં ગણેશ વિસર્જન દરમિયાન ઉજવણીના ઉત્સાહમાં અતિશયતા જોવા મળી હતી. શિવરાણા ક્ષત્રિય ગ્રુપ દ્વારા ગણેશ વિસર્જન દરમિયાન મુખ્ય રોડ પર જેસીબીની મદદથી અંદાજે 11 હજાર કિલો ગુલાલ ઉડાવવામાં આવ્યો હતો. ભારે માત્રામાં ગુલાલ ઉડાડવામાં આવતા સમગ્ર વિસ્તારમાં રંગનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો.

ઉજવણી પૂર્ણ થયા બાદ આ જ ગુલાલ સ્થાનિકો અને વાહનચાલકો માટે મુશ્કેલીનું કારણ બન્યો હતો. મુખ્ય રોડ પર ગુલાલના જાડા થર જામી જતા રસ્તો લપસણો બની ગયો હતો. જેના કારણે વાહનચાલકોને વાહન ચલાવવામાં મુશ્કેલી પડી હતી, જ્યારે રાહદારીઓ માટે પણ રસ્તા પરથી પસાર થવું મુશ્કેલ બન્યું હતું. ગુલાલના કારણે વાહન લપસી જવાથી અકસ્માતની શક્યતા પણ ઊભી થઈ હતી.

ઉજવણીમાં ઉત્સાહ તો જોવા મળ્યો, પરંતુ ઉજવણી બાદ સફાઈની જવાબદારી કોણ નિભાવશે તે અંગે સવાલો ઊભા થયા હતા. આખરે પરિસ્થિતિ એવી બની કે નગરસેવક અને સમાજના આગેવાનોએ જાતે જ પાવડા હાથમાં લઈને રસ્તા પરથી ગુલાલ હટાવવાની કામગીરી શરૂ કરવી પડી.

11 હજાર કિલો ગુલાલથી રોડ પર જામી જાડા થર (ETV Bharat Gujarat)

આગેવાનો દ્વારા રસ્તા પર પડેલો ગુલાલ એકઠો કરી સફાઈ કરવામાં આવી હતી. સમગ્ર ઘટનાએ એક તરફ ગણેશોત્સવની ઉજવણીમાં જોવા મળતા ઉત્સાહને ઉજાગર કર્યો છે, તો બીજી તરફ જાહેર રસ્તાઓ પર ઉજવણી દરમિયાન સિવિક સેન્સ અને જવાબદારીના અભાવ સામે પણ સવાલો ઊભા કર્યા છે.

ધાર્મિક અને સામાજિક ઉજવણી સાથે જાહેર સ્થળોની સ્વચ્છતા અને અન્ય લોકોને પડતી મુશ્કેલીનું પણ ધ્યાન રાખવામાં આવે તે જરૂરી છે. વિજલપોરની આ ઘટનાએ ઉજવણી અને જવાબદારી વચ્ચે સંતુલન જાળવવાની જરૂરિયાત તરફ ફરી એકવાર ધ્યાન દોર્યું છે.

આ મામલે વોર્ડ નંબર 10 ના નગરસેવક સુનિલ પાટીલે જણાવ્યું કે, સવારે રોડ પર વિસર્જન યાત્રા દરમિયાન મોટી માત્રામાં ગુલાલનો છંટકાવ કરવામાં આવતા બીજા દિવસે સવારે ગુલાલના જાડા થર જામી ગયા હોવાથી વાહનચાલકોની સુરક્ષા માટે તેમણે ક્ષત્રિય સમાજના આગેવાનો સાથે મળીને તાત્કાલિક સાફ-સફાઈ હાથ ધરી હતી.

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TAGGED:

નવસારી ગણેશ વિસર્જન
ગુલાલથી ઢંકાયા રસ્તા
નવસારી
NAVSARI GANESH VISARJAN
NAVSARI GANESH VISARJAN

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