અમદાવાદમાં ATM કાર્ડ બદલી લાખોની ઠગાઈ કરતી હરિયાણાની ગેંગ ઝડપાઈ, 10 ગુનાનો ભેદ ઉકેલાયો

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 28, 2026 at 5:28 PM IST

અમદાવાદ: અમદાવાદ શહેરમાં ATM પર રૂપિયા ઉપાડવા આવતા નિર્દોષ નાગરિકોને વાતોમાં ફસાવી, નજર ચૂકવીને તેમનું ATM કાર્ડ બદલી નાખતી હરિયાણાની એક શાતિર ગેંગનો પર્દાફાશ થયો છે. પોલીસે બે ગુનેગારોની ધરપકડ કરી અમદાવાદના અલગ અલગ વિસ્તારમાં 10 ગુનાઓનો ભેદ ઉકેલી નાખ્યો છે.

અમદાવાદમાં ઇસનપુર પોલીસે શહેરના વિવિધ વિસ્તારમાં ATM સેન્ટરો પર પાછળ ઊભા રહી PIN નંબર જોઇ લીધા બાદ કાર્ડ બદલીને લાખો રૂપિયા ઉપાડી લેતી આંતરરાજ્ય ગેંગના બે સાગરીતોને અમદાવાદની ઇસનપુર પોલીસે CCTV અને ટેકનિકલ સર્વેલન્સના આધારે રંગેહાથ ઝડપી લીધા છે. પકડાયેલા આરોપીઓ હરિયાણાના રહેવાસી છે અને તેમની પૂછપરછમાં ઇસનપુર, વેજલપુર, સરખેજ અને આંદનગર પોલીસ મથકના 10 ગુનાઓનો ભેદ ઉકેલી નાખ્યો છે.

બનાવની વિગત જોઇએ તો 21 માર્ચ 2026ના રોજ ગોવિંદવાડી વિસ્તારમાં પંજાબ નેશનલ બેંકના ATM પર ફરિયાદી રૂપિયા ઉપાડવા ગયા હતા. આ દરમિયાન બે અજાણ્યા શખ્સોએ તેમની પાછળ ઉભા રહી ATMનો PIN નંબર જોઇ લીધો હતો. બાદમાં વાતચીતમાં વ્યસ્ત રાખી ફરિયાદીનું ATM કાર્ડ બદલી નાંખ્યુ હતું અને તે કાર્ડનો ઉપયોગ કરી સોનાની ખરીદી તેમજ ATMમાંથી રોકડ ઉપાડી 1.80 લાખની છેતરપિંડી આચરી હતી. ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખી ઇસનપુર પોલીસ સ્ટેશનના PI બી.એસ. જાડેજાના માર્ગદર્શન હેઠળ PSI સી.એલ.રબારી અને સર્વેલન્સ સ્ટાફે CCTV ફૂટેજ, ટેકનિકલ એનાલિસિસ અને મોબાઇલ CDRના આધારે તપાસ શરૂ કરી હતી. તપાસ દરમિયાન આરોપીઓ હરિયાણાના હોવાનું સામે આવ્યું હતું. પોલીસે ATM પર વોચ ગોઠવી બંને આરોપીઓને રંગેહાથ ઝડપી લીધા હતા.

DCP ઝોન 6 ભગીરથ ગઢવીએ જણાવ્યું હતું કે, પકડાયેલા આરોપીઓની ઓળખ રવિ હોંશિયારસિંહ કુમાર અને સંજય પ્રેમસિંહ સૈની તરીકે થઈ છે. બંને હરિયાણા રાજ્યના રહેવાસી છે અને વિવિધ રાજ્યોમાં ATM કાર્ડ બદલવાની મોડસ ઓપરેન્ડીથી લોકો સાથે છેતરપિંડી કરતા હોવાનું તપાસમાં બહાર આવ્યું છે. પોલીસે આરોપીઓ પાસેથી રૂ. 34 હજાર રોકડા, વિવિધ બેંકોના 28 ડેબિટ કાર્ડ, ગુનામાં વપરાયેલી હીરો સ્પ્લેન્ડર મોટરસાઇકલ અને બે એપલ આઈફોન મળી કુલ રૂ. 1.14 લાખનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો છે.

તપાસ દરમિયાન આરોપીઓની સંડોવણી અમદાવાદના ઇસનપુર, વેજલપુર, સરખેજ અને આનંદનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલા કુલ 10 છેતરપિંડીના ગુનાઓમાં હોવાનું સામે આવ્યું છે. ઉપરાંત આરોપી સંજય સૈની સામે ગોવાના વિવિધ પોલીસ સ્ટેશનોમાં પણ સમાન પ્રકારના ગુનાઓ નોંધાયેલા હોવાની વિગતો સામે આવી રહી છે. ઇસનપુર પોલીસની સતર્કતા અને ટેક્નિકલ તપાસના આધારે આ ગેંગનો પર્દાફાશ થતાં અનેક ATM કાર્ડધારકો સાથે થયેલી છેતરપિંડીના ગુનાઓનો ભેદ ઉકેલવામાં સફળતા મળી છે.

