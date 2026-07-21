હર્ષ સંઘવીની વડોદરાવાસીઓને અપીલ; ભવ્ય ગણપતિ આગમન રેલી કાઢો, પરંતુ ટ્રાફિક નિયમોનું પાલન કરો
ગૃહ રાજ્યમંત્રીએ લોકોને ભવ્ય ગણપતિ આગમન રેલી યોજવાની સાથે ટ્રાફિક નિયમો પાળવા, તેમજ પ્લાસ્ટિક મુક્ત અને પર્યાવરણમૈત્રી ગણેશોત્સવ ઉજવવા અનુરોધ કર્યો
Published : July 21, 2026 at 10:30 AM IST
વડોદરા: ગણેશોત્સવની તૈયારીઓ વચ્ચે ગુજરાતના ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ તમામ ગણેશ મંડળો અને નાગરિકોને મહત્વપૂર્ણ અપીલ કરી છે. તેમણે ભવ્ય ગણપતિ આગમન રેલી યોજવાની સાથે ટ્રાફિક નિયમોનું પાલન કરવા, એમ્બ્યુલન્સને તાત્કાલિક રસ્તો આપવા તેમજ પ્લાસ્ટિક મુક્ત અને પર્યાવરણમૈત્રી ગણેશોત્સવ ઉજવવા અનુરોધ કર્યો હતો.
વડોદરા શહેરમાં ગણેશોત્સવને લઈને વિવિધ ગણેશ મંડળો દ્વારા આગમન રેલી અને ધાર્મિક કાર્યક્રમોની તૈયારીઓ શરૂ થઈ ગઈ છે. આ દરમિયાન ગુજરાતના ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ ગણેશોત્સવને ભવ્યતા સાથે ઉજવવાની સાથે સામાજિક જવાબદારી નિભાવવાનો સંદેશ આપ્યો હતો. વડોદરામાં યોજાયેલા એક કાર્યક્રમ દરમિયાન તેમણે ગણેશ મંડળોના પ્રતિનિધિઓ અને ઉપસ્થિત નાગરિકોને સંબોધતા જણાવ્યું હતું કે, ગણપતિ આગમન રેલી ભવ્ય અને આકર્ષક હોવી જોઈએ, પરંતુ તેના કારણે સામાન્ય નાગરિકોને કોઈ મુશ્કેલી ન પડે તેની જવાબદારી પણ દરેક ગણેશ મંડળે લેવી જરૂરી છે.
હર્ષ સંઘવીએ ખાસ કરીને ટ્રાફિક નિયમોના પાલન પર ભાર મૂક્યો હતો. તેમણે જણાવ્યું હતું કે ગણેશોત્સવ દરમિયાન મોટી સંખ્યામાં લોકો રસ્તાઓ પર ઉમટતા હોય છે, ત્યારે ટ્રાફિક વ્યવસ્થાને જાળવવી અત્યંત જરૂરી બને છે. જો કોઈ પણ સમયે એમ્બ્યુલન્સનો સાઇરન સંભળાય તો રેલીમાં જોડાયેલા તમામ લોકોએ તાત્કાલિક રસ્તો ખાલી કરી દર્દીને સમયસર સારવાર મળી રહે તે માટે માનવતાનું ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડવું જોઈએ. તેમણે જણાવ્યું હતું કે આ માત્ર નિયમનું પાલન નહીં પરંતુ સમાજ પ્રત્યેની જવાબદારી પણ છે.
ગૃહ રાજ્યમંત્રીએ પોતાના સંબોધનમાં લોકમાન્ય બાલ ગંગાધર તિલકનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો હતો. તેમણે જણાવ્યું હતું કે લોકમાન્ય તિલકને વડોદરા પર વિશ્વાસ હતો અને હવે આ વિશ્વાસને વધુ મજબૂત બનાવવાનો સમય આવી ગયો છે. વડોદરાનો ગણેશોત્સવ દેશ-વિદેશમાં આગવી ઓળખ ઉભી કરે તે માટે રાજ્ય સરકાર તરફથી જરૂરી સહયોગ અને બજેટ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે તેવી પણ તેમણે ખાતરી વ્યક્ત કરી હતી.
તેમણે ગણેશોત્સવ દરમિયાન માત્ર ધાર્મિક ગીતો વગાડવાની અપીલ કરી હતી. સાથે જ સિંગલ યુઝ પ્લાસ્ટિકનો ઉપયોગ ટાળવા, શહેરને સ્વચ્છ રાખવા અને પર્યાવરણને અનુકૂળ ગણેશોત્સવ ઉજવવાનો સંદેશ આપ્યો હતો. તેમણે ગણેશ મંડળોને ભક્તિની સાથે સ્વચ્છતા, શિસ્ત અને સામાજિક જાગૃતિનો સંદેશ આપતા કાર્યક્રમો યોજવા પણ અનુરોધ કર્યો હતો. તેમના જણાવ્યા મુજબ ગણેશોત્સવ માત્ર ધાર્મિક ઉત્સવ નહીં પરંતુ સામાજિક એકતા, સેવા અને જવાબદારીનો પણ ઉત્સવ છે.
આ ઉપરાંત ગૃહ રાજ્યમંત્રીએ માંજલપુર પેટાચૂંટણી સંદર્ભે ભાજપના ઉમેદવાર સતીશ પટેલ અંગે વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો હતો. તેમણે જણાવ્યું હતું કે સતીશ પટેલને લોકોનો સારો પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે. સાથે જ તેમણે પૂર્વ ધારાસભ્ય યોગેશ પટેલને યાદ કરતાં ભાવુક શબ્દોમાં જણાવ્યું હતું કે, "યોગેશ પટેલની કમી કોઈ પૂરી કરી શકે નહીં." કાર્યક્રમના અંતે તેમણે તમામ નાગરિકોને ભક્તિની સાથે સ્વચ્છતા, પર્યાવરણ સંરક્ષણ અને ટ્રાફિક શિસ્ત જાળવી આદર્શ ગણેશોત્સવ ઉજવવા અપીલ કરી હતી.
ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ ગણેશોત્સવને ભવ્યતા, ભક્તિ અને સામાજિક જવાબદારી સાથે ઉજવવા અનુરોધ કર્યો છે. ટ્રાફિક નિયમોનું પાલન, એમ્બ્યુલન્સને તાત્કાલિક રસ્તો આપવો, પ્લાસ્ટિકનો ઉપયોગ ટાળવો અને પર્યાવરણમૈત્રી ગણેશોત્સવ ઉજવવા અંગેનો તેમનો સંદેશ તમામ ગણેશ મંડળો અને નાગરિકો માટે માર્ગદર્શક બની રહ્યો છે.
આ પણ વાંચો: