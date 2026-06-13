રાજકોટમાં હર્ષ સંઘવીએ નરેશ પટેલ સાથે કરી મુલાકાત, બંને નેતાઓ વચ્ચે શું ચર્ચા થઈ?
નરેશ પટેલ દ્વારા વર્ષ 2027 માં રાજકીય સક્રિયતા અને સામાજિક જવાબદારીઓમાંથી 'આરામ' લેવાના નિવેદન બાદ આ પ્રથમ મુલાકાત હોવાથી રાજકીય ગલિયારાઓમાં અનેક તર્ક-વિતર્ક સર્જાયા છે.
Published : June 13, 2026 at 9:25 PM IST
રાજકોટ: રાજકોટમાં રોજ એક લાખ વાહન ચાલકોને ટ્રાફિકના ત્રાસમાંથી મુક્તિ અપાવે એવા જામનગર રોડના સાંઢીયા પુલની જગ્યાએ પોણો અબજના ખર્ચે નવા બનેલા ફોરલેન રેલવે ફલાયઓવર બ્રીજનું આજે રાજ્યના નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષભાઇ સંઘવીના હસ્તે સાદગીથી લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું. આ બાદ હર્ષ સંઘવીએ ખોડલધામના નરેશ પટેલની મુલાકાત લેતા અનેક તર્કવિતર્કો સર્જાયા હતા.
આજે સવારે રીબીન કાપ્યા બાદ નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી, મેયર ડો. નેહલ શુકલ, સાંસદો, ધારાસભ્યો ખુલ્લી જીપમાં બ્રીજ પરથી પસાર થયા હતા અને પાછળ પાછળ વાહન ચાલકો નીકળવા લાગતા બ્રીજ ધમધમતો થઇ ગયો હતો. રોજ હજારો વાહન ચાલકોને હવે શહેરની મધ્યમાં 150 ફુટ રોડ, કાલાવડ રોડ, રૈયા રોડ સહિતના રસ્તાઓ પર એસ.ટી. બસ, ભારે વાહનો સહિતનો બહારગામ અને શહેરીજનોનો ટ્રાફિક હવે જામનગર અને મોરબી રોડથી સાંઢીયા પુલ મારફત બાયપાસ નીકળી જશે.
શહેરના સુવ્યવસ્થિત અને આધુનિક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર વિકાસના વધુ એક મહત્વપૂર્ણ સોપાનરૂપે મહાનગરપાલિકા દ્વારા જામનગર રોડ પર રૂ.74.32 કરોડના ખર્ચે નવનિર્મિત ફોર લેન રેલવે ફલાયઓવર બ્રિજ (સાંઢિયા પુલ)નું લોકાર્પણ આજે સવારે ના.મુખ્યમંત્રી હર્ષભાઈ સંઘવીના હસ્તે કરવામાં આવ્યું હતું. સાંઢીયા પુલના લોકાર્પણ બાદ ડેપ્યુટી સીએમ હર્ષ સંઘવી નરેશ પટેલના નિવાસસ્થાને મુલાકાત લેવા પહોંચ્યા હતા. નરેશ પટેલ દ્વારા વર્ષ 2027 માં રાજકીય સક્રિયતા અને સામાજિક જવાબદારીઓમાંથી 'આરામ' લેવાના નિવેદન બાદ આ પ્રથમ મુલાકાત હોવાથી રાજકીય ગલિયારાઓમાં અનેક તર્ક-વિતર્ક સર્જાયા છે.
નરેશ પટેલે મીડિયા સાથેની વાતચીતમાં આ મુલાકાત વિશે ખુલીને જણાવ્યું કે, નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી આજે શુભેચ્છા મુલાકાતે મારા ઘરે આવ્યા હતા. બિલકુલ સામાજિક ચર્ચાઓ થઈ. ચા-પાણી પીને છૂટા પડ્યા છીએ, આનાથી વિશેષ કોઈ વાત નથી.
નોંધનીય છે કે, તાજેતરમાં નરેશ પટેલે સ્પષ્ટ સંકેત આપ્યા હતા કે, તેઓ વર્ષ 2027 થી નિવૃત્તિ લેવાનું વિચારી રહ્યા છે. તેમણે કહ્યું હતું કે, "હું ઘણા વર્ષોથી આરામ લેવાનું વિચારી રહ્યો છું, પરંતુ જવાબદારીઓને કારણે તે શક્ય બન્યું નથી. હવે મારી ટીમ સક્ષમ છે અને સંસ્થાનું સંચાલન કરી શકે તેમ છે, તેથી હું આરામ લઈ શકું છું." જોકે, તેમણે સાથે જ એ સ્પષ્ટતા પણ કરી હતી કે તેમનો પરિવાર ખોડલધામમાં ક્યારેય તેમની જગ્યા નહીં લે.
નોંધનીય છે કે, ખોડલધામ સંસ્થાને જાન્યુઆરી 2027માં 10 વર્ષ પૂર્ણ થઈ રહ્યા છે, જેના ઉપલક્ષમાં જાન્યુઆરીમાં ભવ્ય 'દશાબ્દી મહોત્સવ'નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ મહોત્સવને લઈને આજે રથનું પણ પ્રસ્થાન કરાવવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યક્રમ દરમિયાન નરેશ પટેલે સ્પષ્ટ સંકેત આપ્યા હતા કે તેઓ વર્ષ 2027થી નિવૃત્તિ લેવાનું વિચારી રહ્યા છે. જે પછી નરેશભાઈ પટેલ શું કરશે કોઈ રાજકીટ પાર્ટીમાં જોડાશે? તેવી અનેક અટકળો શરુ થઈ હતી.
આ અટકળો વચ્ચે નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષભાઈ સંઘવીની મુલાકાતથી અનેક ચર્ચાઓ શરુ થઈ છે. રાજકીય દ્રષ્ટિએ આ મુલાકાતને ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહી છે, ખાસ કરીને જ્યારે નરેશ પટેલના રાજકીય પ્રવેશ અંગે સતત અટકળો સેવાઈ રહી છે.
આ પણ વાંચો: