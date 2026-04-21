ETV Bharat / state

'100-100 રૂપિયાના પ્રલોભનોમાં ના આવતા', ડેડીયાપાડામાં હર્ષ સંઘવીએ આદિવાસી મતદારોને ચેતવ્યા; કોંગ્રેસ-AAP પર કર્યા પ્રહાર

હર્ષ સંઘવીએ નર્મદાના ડેડીયાપાડામાં જનસભાને સંબોધી હતી (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 21, 2026 at 1:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

નર્મદા: સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીને લઇને રાજકીય પક્ષો દ્વારા મતદારોને લોભાવવાના પ્રયાસ ચાલી રહ્યા છે. ગુજરાતના નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ નર્મદા જિલ્લાના ડેડીયાપાડામાં જનસભા સંબોધી હતી. આ દરમિયાન નાયબ મુખ્યમંત્રીએ કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટી પર પ્રહાર કર્યા હતા. હર્ષ સંઘવીએ કહ્યું કે, ભાજપ વિકાસની રાજનીતિ કરે છે જ્યારે અન્ય પક્ષો ખોટા વાયદા અને ગેરમાર્ગે દોરવાની રાજનીતિ કરે છે.

ડેડીયાપાડા-સાગબારા-ચીકદા જિલ્લા પંચાયત તથા તાલુકા પંચાયત ઉમેદવારોના સમર્થનમાં નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી ડેડીયાપાડાની મુલાકાતે આવ્યા હતા. ડેડીયાપાડા વિધાનસભા વિસ્તારના પીઠા ગ્રાઉન્ડ ખાતે આયોજિત વિશાળ જનસભામાં તેમણે જનમેદનીને સંબોધી હતી અને ભાજપના ઉમેદવારોને પ્રચંડ સમર્થન આપવા આહ્વાન કર્યું હતું. આ સભામાં નર્મદા લોકસભાના સાંસદ મનસુખ વસાવા તેમજ જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ નીલ રાવ અને ગણપત વસાવાની વિશેષ ઉપસ્થિતિ રહી હતી.આ જનસભામાં ડેડીયાપાડા વિધાનસભા વિસ્તારની કુલ 21 જિલ્લા પંચાયત તથા 49 તાલુકા પંચાયત બેઠકોના ભાજપ ઉમેદવારોના સમર્થનમાં પ્રચાર કરવામાં આવ્યો હતો.

નાયબ મુખ્યમંત્રીના AAP પર પ્રહાર

નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ આમ આદમી પર પ્રહાર કરતા જણાવ્યું હતું કે, "ઝાડુવાળા દિલ્હીથી કરોડો રૂપિયા લાવીને નર્મદા જિલ્લામાં મત ખરીદવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. એક મતના 100-100 રૂપિયા આપવાના પ્રલોભનો આપવામાં આવી રહ્યા છે. સુરત કૌભાંડ ગામડામાં અશાંતિ ફેલાવવા માટે કરોડો રૂપિયા હવાલા પડાયા હોવાનો ઘટસ્ફોટ થયો છે. નર્મદા જિલ્લામાં પણ AAP વાળા કરોડો રૂપિયા લઇને આવ્યા છે."

વધુમાં હર્ષ સંઘવીએ કહ્યું કે, "ભાજપ વિકાસની રાજનીતિ કરે છે જ્યારે અન્ય પક્ષો માત્ર ખોટા વાયદા અને ગેરમાર્ગે દોરવાની રાજનીતિ કરે છે.

AAPમાંથી અનેક આગેવાન ભાજપમાં જોડાયા

આ જનસભા દરમિયાન આમ આદમી પાર્ટીમાંથી રાજીનામું આપનાર અનેક આગેવાનો ભાજપમાં જોડાયા હતા. ડેડીયાપાડા તાલુકાના AAPના અધ્યક્ષ રાજેન્દ્ર વસાવા, ચૈતર વસાવાના નજીકના ગણાતા જગદીશ વસાવા સહિત કૂલ 15 નેતાઓ હર્ષ સંઘવીના હસ્તે ભાજપમાં જોડાયા હતા.

આ પ્રસંગે નાયબ મુખ્યમંત્રીએ તમામ આગેવાનોનું ભાજપમાં સ્વાગત કરતા જણાવ્યું હતું કે, "ભાજપએ વિશ્વાસ, વિકાસ અને સંગઠનની પાર્ટી છે. લોકો હવે આમ આદમી પાર્ટી અને કોંગ્રેસની ભ્રમજાળમાંથી બહાર આવી રહ્યા છે."

'ભાજપે મને ઘણુ આપ્યું, હું નારાજ નથી'- મનસુખ વસાવા

દીકરીને ટિકિટ ના મળી એટલે મનસુખ વસાવા નારાજ છે, પાર્ટીના પ્રચારમાં દેખાતા નથી તેવી વાતો વચ્ચે ભરૂચના સાંસદે ખુલાસો કરતા જણાવ્યું કે, "મનસુખભાઇ ભાજપની સાથે જ છે, 1982થી ભાજપની સાથે છે. સરકારે મને ઘણું આપ્યું છે. 1995માં રાજપીપળા વિધાનસભા બેઠક ભાજપને જીતાડી કેશુભાઇની સરકારમાં મંત્રી બનાવ્યો હતો. 1998થી ભરૂચ સામાન્ય સીટ છતા ભાજપ મને આદિવાસી નેતા તરીકે પ્રોજેક્ટ કરે છે. સતત સાત ટર્મથી હું આ બેઠક પરથી સાંસદ છું. કોઇ નારાજગી નથી. સંસદ સત્ર ચાલતું હતું એટલે પાંચ દિવસ દિલ્હીમાં રોકાયો હતો. કોંગ્રેસ અને AAP પાસે બીજા કોઇ મુદ્દા ના હોવાથી ખોટી રીતે અપપ્રચાર કરે છે." મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે મનસુખ વસાવાની દીકરી પ્રીતિ વસાવાએ વડીયા તાલુકા પંચાયત બેઠક પરથી ટિકિટની માંગણી કરી હતી. જોકે, હોદ્દેદારોના પરિવારજનોને ટિકિટ ના આપવાની પોલિસીને કારણે ભાજપે ટિકિટ ફાળવી નહતી.

ભાજપના નેતા ગણપત વસાવાએ જણાવ્યું કે, "ચૂંટણીના પરિણામ પહેલા જ ભાજપની બિનહરીફ જીત બતાવે છે. 700થી વધુ બેઠક બિનહરીફ થઇ છે. સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં ઉંમરગામથી અંબાજી સુધી ભાજપનો ભગવો લહેરાવાનો છે."

TAGGED:

HARSH SANGHAVI
BJP RALLY DEDIAPADA
CONGRESS AND AAP
GUJARAT LOCAL BODY ELECTION
HARSH SANGHVI BJP RALLY DEDIAPADA

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.