હર્ષ પંડ્યા આપઘાત કેસ: પરિવાર એન્ટી-રેગિંગ કમિટીની તપાસથી અસંતુષ્ટ, ભાઈની રાખડી હાથમાં લઈને બહેન ધ્રુસકે-ધ્રુસકે રડી
પરિવારજનોના જણાવ્યા મુજબ, હર્ષ ઓવર રેગિંગનો ભોગ બન્યો હતો. હર્ષના સાથી વિદ્યાર્થીઓએ પણ રેગિંગ અંગે નિવેદનો આપ્યા હતા.
Published : August 14, 2026 at 7:14 PM IST
અરવલ્લી: મોડાસાના રહેવાસી અને સુરત સરકારી મેડિકલ કોલેજમાં અભ્યાસ કરતા હર્ષ પંડ્યાએ પી.જી હોસ્ટેલમાં આત્મહત્યા કરી લેવાના મામલે પરિવારજનો દ્વારા રેગિંગને લઈને ગંભીર આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા છે. આ મામલે ચાર સિનિયર તબીબોને છ મહિના માટે સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે. જોકે, હર્ષના પરિવારજનોનું કહેવું છે કે, એન્ટી-રેગિંગ કમિટીની તપાસ અને કોલેજ મેનેજમેન્ટની કામગીરીથી તેઓ સંતુષ્ટ નથી. પરિવારજનો સાથે સમગ્ર મામલે વાતચીત કરી હતી.
સુરત સરકારી મેડિકલ કોલેજની પીજી હોસ્ટેલમાં અભ્યાસ કરતા હર્ષ પંડ્યાએ આત્મહત્યા કરી હતી. પરિવારજનોના જણાવ્યા મુજબ, હર્ષ ઓવર રેગિંગનો ભોગ બન્યો હતો. હર્ષના સાથી વિદ્યાર્થીઓએ પણ રેગિંગ અંગે નિવેદનો આપ્યા હતા. આ મામલે ચાર સિનિયર તબીબોને છ મહિના માટે સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે. જોકે, હર્ષના પિતા અને તેની એકની એક બહેન સાથે વાતચીત કરતા તેમણે આક્ષેપ કર્યો હતો કે એન્ટી રેગિંગ કમિટી દ્વારા જરૂરી કલમનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો નથી અને તપાસમાં જે તારણ આપવામાં આવ્યું છે તે યોગ્ય નથી.
પરિવારજનોનો વધુમાં આક્ષેપ છે કે, કોલેજના ડીન અને HOD દ્વારા પણ યોગ્ય કાર્યવાહી કરવામાં આવી નથી. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં રેગિંગના કારણે અનેક વિદ્યાર્થીઓએ જીવન ટૂંકાવ્યું હોવા છતાં એન્ટી રેગિંગ કમિટી સક્રિય રીતે કામગીરી કરતી નથી, જેના કારણે રેગિંગ જેવી ગંભીર સમસ્યા યથાવત રહે છે.
મૃતક હર્ષ પંડ્યાની બહેન ભૂમિકાએ ભાવુક બનીને જણાવ્યું હતું કે, હર્ષ સાથે આવું કૃત્ય કરનારા ચારેય આરોપીઓની ડિગ્રી રદ થવી જોઈએ અને લાલ લીટી વાગવી જોઈએ અને તેઓ ભવિષ્યમાં ક્યાંય ક્લિનિક ન કરી શકે તેવી કડક કાર્યવાહી થવી જોઈએ. જવાબદાર વિદ્યાર્થીઓને માત્ર 6 મહિનાનું સસ્પેન્શન આપવાની કાર્યવાહીથી પરિવાર સંતુષ્ટ નથી. તેમણે જવાબદાર વિદ્યાર્થીઓ સામે કલમ 108 હેઠળ કડક કાર્યવાહી તેમજ મેડિકલ ક્ષેત્રમાંથી કાયમી બહિષ્કારની માંગ કરી છે. સાથે જ એન્ટી-રેગિંગ કમિટી અને HODની કામગીરી અંગે પણ ભૂમિબેન પંડ્યાએ સવાલો ઉઠાવી ન્યાયની માંગ કરી છે.
ભૂમિકાએ જણાવ્યું કે, “મારો ભાઈ તો ગયો, પરંતુ અન્ય કોઈ વિદ્યાર્થી આવા ઓવર રેગિંગનો ભોગ ન બને.”
રક્ષાબંધનના તહેવારને યાદ કરી હર્ષની બહેન ધ્રુસકે ધ્રુસકે રડવા લાગી
રક્ષાબંધનના પર્વને હવે ગણતરીના દિવસો બાકી છે. ત્યારે હર્ષની બહેન હાથમાં રાખડી લઈને પોતાના ભાઈને યાદ કરી ધ્રુસકે ધ્રુસકે રડી પડી હતી. હર્ષને ગુમાવ્યા બાદ પણ પરિવારજનોના મનમાં તંત્ર અને કોલેજ મેનેજમેન્ટની કામગીરીને લઈને અનેક સવાલો છે. હાલ પરિવારને એ પણ ડર છે કે અમને ન્યાય મળશે કે નહીં?
પરિવારજનોની માંગ છે કે, રેગિંગ સામે કડક અને અસરકારક કાર્યવાહી કરવામાં આવે, જેથી ભવિષ્યમાં કોઈ અન્ય વિદ્યાર્થીને આવી પરિસ્થિતિનો સામનો ન કરવો પડે. સાથે 108 કલમને ઉમેરવામાં આવે અને બિન જામીન પાત્ર સજા મળવી જોઈએ જેથી કરી ફરીથી કોઈ ડોકટરો આવું કૃત્ય ન કરે.
હર્ષ પંડ્યા શંકાસ્પદ મોત કેસમાં એન્ટી-રેગિંગ કમિટીના રિપોર્ટ સામે મૃતકના પિતા ર્ડો.સુભાષભાઈ પંડ્યાએ ભારે અસંતોષ વ્યક્ત કર્યો છે. પિતાએ આક્ષેપ કર્યો છે કે, રિપોર્ટ આરોપીઓને બચાવવા માટે તૈયાર કરવામાં આવ્યો હોય તેવું જણાય છે. તેમણે રેગિંગના નિયમો મુજબ જવાબદાર વિદ્યાર્થીઓ સામે કડક કાર્યવાહી કરી કાયમી ધોરણે ટર્મિનેટ કરવાની માંગ કરી છે. સાથે જ હોસ્પિટલ અને કોલેજના જવાબદાર સત્તાધીશો સામે પણ શિક્ષાત્મક પગલાં લેવાય અને ભવિષ્યમાં અન્ય કોઈ વિદ્યાર્થી રેગિંગનો ભોગ ન બને તેવી દાખલારૂપ કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી છે.
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