હરણી બોટ દુર્ઘટના: વળતર ચૂકવણી કાનૂની ગૂંચવણમાં ફસાઈ, કોણ જવાબદાર? કોર્ટમાં દલીલોનો દોર
હરણી તળાવ બોટ દુર્ઘટનામાં પીડિતોને વળતર આપવાની જવાબદારી કોની? ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં કોટિયા પ્રોજેક્ટ, વીમા કંપની અને ટ્રાઇસ્ટાર-ડોલ્ફિન વચ્ચે દલીલોનો દોર શરું થયો છે.
Published : March 13, 2026 at 8:29 PM IST
અમદાવાદ: વડોદરાના હરણી તળાવ ખાતે વર્ષ 2024માં થયેલી હૃદયદ્રાવક બોટ દુર્ઘટના મામલે પીડિતોને મળનાર વળતર હવે કાનૂની ગૂંચવણોમાં ફસાઈ ગયું છે. આ દુર્ઘટનામાં જીવ ગુમાવનારા બાર બાળકો અને શિક્ષકોના પરિવારજનોને વળતર ચૂકવવા માટે કોણ જવાબદાર છે, તે મુદ્દે ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં સુનાવણી ચાલી રહી છે.
આ મામલે મુખ્ય કોન્ટ્રાક્ટર કંપની કોટિયા પ્રોજેક્ટે સ્પષ્ટપણે કહ્યું છે કે, વળતર ચૂકવવા માટે તે એકમાત્ર જવાબદાર નથી. કંપનીએ હાઈકોર્ટમાં દલીલ કરતા જણાવ્યું કે, વીમા કંપની તેમજ સબ-કોન્ટ્રાક્ટર તરીકે કામ કરનારી ટ્રાઇસ્ટાર અને ડોલ્ફિન કંપનીઓ પણ આ મામલે સમાનરૂપે જવાબદાર છે. કોટિયા પ્રોજેક્ટે આ કંપનીઓને બોટિંગ પ્રવૃત્તિ માટે સબ-કોન્ટ્રાક્ટ આપ્યો હતો, જેથી તેમની જવાબદારી પણ બનતી હોવાની દલીલ કરવામાં આવી છે.
બીજી તરફ વીમા કંપનીએ આરોપ લગાવ્યો છે કે, કોટિયા પ્રોજેક્ટ દ્વારા વીમા ક્લેમ કરવામાં અયોગ્ય વિલંબ કરવામાં આવ્યો હતો. જેથી આ મામલે વીમા કંપનીની જવાબદારી નક્કી કરવી મુશ્કેલ બને છે. વીમા કંપનીએ દલીલ કરી કે સમયસર ક્લેમ ન કરવામાં આવતા, કાનૂની રીતે વળતર ચૂકવવાની જવાબદારી મુશ્કેલ બને છે.
આ મામલે વડોદરા મહાનગર પાલિકાએ પોતાનો પક્ષ રજૂ કરતા કહ્યું કે, તેણે માત્ર કોટિયા પ્રોજેક્ટને જ કોન્ટ્રાક્ટ આપ્યો હતો. પરંતુ કોટિયા પ્રોજેક્ટે મહાનગર પાલિકાની પરવાનગી વિના ડોલ્ફિન અને ટ્રાઇસ્ટાર કંપનીને સબ-કોન્ટ્રાક્ટ આપીને કરારની શરતોનો ભંગ કર્યો છે. આવી સ્થિતિમાં પાલિકાએ પોતાની જવાબદારીનો ઇનકાર કર્યો છે.
"હાલમાં વળતર ચૂકવણી માટે જવાબદારી નક્કી કરવાની કાનૂની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે. ટ્રાઇસ્ટાર અને ડોલ્ફિન કંપનીઓને પણ જવાબદાર ગણવા જોઈએ કે કેમ તે અંગે દલીલો થઈ રહી છે." - ઉત્કર્ષ દવે, પીડિતોના વકીલ
ગુજરાત હાઈકોર્ટે અગાઉ મોટર વાહન અકસ્માત વળતર સંબંધિત જોગવાઈઓ અનુસાર વળતરની રકમ નક્કી કરવા વડોદરા જિલ્લા કલેક્ટરને આદેશ આપ્યો હતો. કલેક્ટર દ્વારા નક્કી કરાયેલા વળતર મુજબ, મૃતક બાળક દીઠ આશરે 31.75 લાખ રૂપિયા, એક શિક્ષકના પરિવારને 11.22 લાખ, બીજા શિક્ષકના પરિવારને 16.68 લાખ અને ઘાયલ થયેલા દરેક વ્યક્તિને 50 હજાર રૂપિયા વળતર તરીકે ચૂકવવાના છે. આ રકમ ઉપરાંત અરજી થઈ ત્યારથી ચુકવણી સુધીના 9 ટકા વ્યાજ પણ ઉમેરવામાં આવશે.
આ મામલો હવે સુપ્રીમ કોર્ટ અને ગુજરાત હાઈકોર્ટ વચ્ચે ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે. હવે આગામી સુનાવણી દરમિયાન વળતર માટે અંતિમ જવાબદાર કોણ હશે તે અંગે સ્પષ્ટતા થવાની શક્યતા છે.
