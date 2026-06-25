હરેન પંડ્યા હત્યા કેસ: દોષિત અસગર અલીની સજા માફીની અરજી પર 6 મહિનામાં નિર્ણય લેવા હાઈકોર્ટનો સરકારને આદેશ
કોર્ટે રાજ્ય સરકારને આ અરજી પર કાયદા મુજબ વિચારણા કરીને છ મહિનાની અંદર યોગ્ય નિર્ણય લેવા આદેશ કર્યો છે.
Published : June 25, 2026 at 1:23 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાત હાઈકોર્ટે રાજ્યના પૂર્વ ગૃહમંત્રી હરેન પંડ્યા હત્યા કેસમાં આજીવન કેદની સજા ભોગવી રહેલા દોષિત અને શાર્પ શૂટર મોહમ્મદ અસગર અલીની સજા માફીની અરજી અંગે રાજ્ય સરકારને મહત્વપૂર્ણ નિર્દેશ આપ્યો છે. કોર્ટે રાજ્ય સરકારને આ અરજી પર કાયદા મુજબ વિચારણા કરીને છ મહિનાની અંદર યોગ્ય નિર્ણય લેવા આદેશ કર્યો છે.
અરજદાર અસગર અલી તરફથી રજૂઆત કરતા વકીલ હેમંત રાવલે દલીલ કરી હતી કે તેમના અસીલે જેલમાં 14 વર્ષથી વધુ સમય પસાર કર્યો છે અને જેલમાં તેનું વર્તન પણ સંતોષકારક રહ્યું છે. સજા માફી અને વહેલી મુક્તિ માટે વર્ષ 2025માં રાજ્ય સરકાર સમક્ષ અરજી કરવામાં આવી હતી, પરંતુ લાંબા સમયથી તેના પર કોઈ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો નથી. જેના કારણે હાઈકોર્ટમાં અરજી કરવાની ફરજ પડી હતી.
સરકાર તરફથી કોર્ટને જણાવાયું હતું કે અરજી હાલ વિચારણા હેઠળ છે અને એડવાઇઝરી કમિટીનો અભિપ્રાય પણ પ્રાપ્ત થઈ ગયો છે. ટૂંક સમયમાં સંબંધિત સત્તાધિકારી સમક્ષ આ મામલો રજૂ કરવામાં આવશે.
ગુજરાતના પૂર્વ ગૃહમંત્રી હરેન પંડ્યાની 26 માર્ચ 2003ના રોજ અમદાવાદમાં ગોળી મારી હત્યા કરવામાં આવી હતી. તપાસ દરમિયાન CBIએ દાવો કર્યો હતો કે વર્ષ 2002ના ગોધરા કાંડ બાદ થયેલા કોમી રમખાણોના બદલાની ભાવનાથી આ હત્યા કરવામાં આવી હતી. કેસમાં મોહમ્મદ અસગર અલી સહિત 18 આરોપીઓ સામે IPC અને POTA હેઠળ ગુનાઓ નોંધાયા હતા.
વર્ષ 2007માં CBI કોર્ટે 12 આરોપીઓને દોષિત ઠેરવી સજા ફટકારી હતી. ત્યારબાદ 2011માં ગુજરાત હાઈકોર્ટે હત્યા કેસમાં તમામ આરોપીઓને નિર્દોષ જાહેર કર્યા હતા. જોકે, વર્ષ 2019માં સુપ્રીમ કોર્ટે હાઈકોર્ટનો ચુકાદો રદ કરીને ફરીથી તમામ 12 આરોપીઓને દોષિત ઠેરવ્યા હતા અને આજીવન કેદની સજા ભોગવવા આત્મસમર્પણ કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો.
હાઈકોર્ટે પ્રસ્તુત કેસમાં રાજ્ય સરકારને સ્પષ્ટ શબ્દોમાં જણાવ્યું છે કે સજા માફી સંબંધિત અરજી અનિશ્ચિત સમય સુધી પેન્ડિંગ રાખી શકાય નહીં અને કાયદા મુજબ છ મહિનાની અંદર નિર્ણય લેવો જરૂરી છે.
વકીલ હેમંત રાવલે જણાવ્યું હતું કે અરજદારે કાયદા મુજબ સજા માફી માટે અરજી કરી હતી, પરંતુ લાંબા સમયથી કોઈ નિર્ણય ન લેવાતા હાઈકોર્ટનો સંપર્ક કરવામાં આવ્યો હતો. હાઈકોર્ટે અરજદારના કાયદાકીય હકોને ધ્યાનમાં રાખી સરકારને નિશ્ચિત સમયમર્યાદામાં નિર્ણય લેવા નિર્દેશ આપ્યો છે.
આ પણ વાંચો: