'અમદાવાદ કે અમેરિકા રહો પણ..' હાર્દિક પટેલે ગામડાઓમાં પાટીદારોની ઘટતી સંખ્યા મુદ્દે વ્યક્ત કરી ચિંતા

કડીમાં યોજાયેલા 72 ચુંવાળ કડવા પાટીદાર સમાજના સ્નેહમિલનમાં ધારાસભ્ય હાર્દિક પટેલે દીકરીઓની સુરક્ષા અને ગામડાનું મહત્વ સમજાવતા લાલબત્તી ધરી

ગામડાઓમાં પાટીદારોની ઘટતી વસ્તી અંગે હાર્દિક પટેલ ચિંતિંત
ગામડાઓમાં પાટીદારોની ઘટતી વસ્તી અંગે હાર્દિક પટેલ ચિંતિંત (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 13, 2026 at 8:36 AM IST

2 Min Read
કડી: તાજેતરમાં કડી ખાતે યોજાયેલા શ્રી 72 ચુંવાળ કડવા પાટીદાર પ્રગતિ મંડળના સ્નેહમિલન સમારોહમાં ધારાસભ્ય હાર્દિક પટેલે સમાજને એક નવી દિશા ચીંધતું અને આત્મચિંતન કરતું સંબોધન કર્યું હતું. તેમણે માત્ર સામાજિક એકતા જ નહીં, પરંતુ રાજકીય અસ્તિત્વ ટકાવી રાખવા માટે ગામડાનું મહત્વ સમજાવ્યું હતું. આ દરમિયાન હાર્દિક પટેલે ગામડાઓમાં પાટીદારોની ઘટતી સંખ્યા વિશે પણ ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી.

હાર્દિક પટેલે સમાજના લોકોને ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, ભલે તમે કડી, અમદાવાદ કે અમેરિકા જઇને વસો અને સુખી થાઓ, પરંતુ તમારો 'મત' (વોટિંગ કાર્ડ) તમારા વતનના ગામમાં જ રાખજો. હાર્દિક પટેલે દેત્રોજનું ઉદાહરણ આપતા સમજાવ્યું કે, "એક સમયે દેત્રોજમાં આપણા સમાજના 8-9 સરપંચો હતા, જે આજે ઘટીને માત્ર 1 રહી ગયા છે. ગામડામાંથી આપણી સંખ્યા ઓછી થવાને કારણે આપણું રાજકીય પીઠબળ નબળું પડી રહ્યું છે. જો રાજકીય રીતે મજબૂત રહેવું હોય તો ગામડાની મતદાર યાદીમાં નામ હોવું અનિવાર્ય છે."

હાર્દિક પટેલે ગામડાઓમાં પાટીદારોની ઘટતી સંખ્યા મુદ્દે વ્યક્ત કરી ચિંતા (ETV Bharat Gujarat)

વધુમાં હાર્દિક પટેલે ગામડાની જમીન અને મકાન વેચવાની ભૂલ ન કરવા સમજાવતા સુરતનો એક કિસ્સો ટાંક્યો હતો. હાર્દિક પટેલે કહ્યું કે, કોરોના સમયે જ્યારે શહેરોમાં મુશ્કેલી પડી ત્યારે જે લોકોએ ગામડાના મકાન વેચી દીધા હતા તેમને પસ્તાવો થયો હતો. "ગામ એ જ સાચો આશરો છે," તેમ કહી તેમણે બાપ-દાદાની જમીન અને ઓળખ સાચવી રાખવા અપીલ કરી હતી.

તિજોરીની જેમ દીકરીઓને પણ સાચવજો

સમાજમાં બનતી પ્રેમલગ્ન અને છેતરપિંડીની ઘટનાઓ પર ચિંતા વ્યક્ત કરતા હાર્દિક પટેલે વાલીઓને ટકોર કરી હતી. હાર્દિક પટેલે કહ્યું કે, "આપણે ઘરમાં 2 લાખ રૂપિયા પડ્યા હોય તો દિવસમાં 10 વાર તિજોરી ચેક કરીએ છીએ, તો પછી 18-20 વર્ષની આપણી લક્ષ્મી સમાન દીકરીઓની ચિંતા કેમ નથી કરતા?" તેમણે સમાજના આગેવાનો અને મહિલાઓને આ બાબતે ગંભીર ચિંતન કરવા અનુરોધ કર્યો હતો કે કેવી રીતે દીકરીઓને ખોટા માર્ગે જતી અટકાવી શકાય.

સમાજના યુવાનોને સરકારી નોકરી માટે પ્રોત્સાહિત કર્યા

સરકારી નોકરી અને સમાજ સેવા યુવાનોને પ્રોત્સાહિત કરતા હાર્દિક પટેલે કહ્યું હતું કે રાજકીય મદદ 5-15 વર્ષ કામ આવી શકે, પરંતુ જો સમાજનો યુવાન સરકારી નોકરીમાં લાગશે તો તે 58 વર્ષ સુધી નિવૃત્તિ સુધી સમાજની સેવા કરી શકશે. તેમણે ઈચ્છા વ્યક્ત કરી કે આવનારા 5-10 વર્ષમાં મંચ પર સમાજના 10-15 ક્લાસ-વન ઓફિસરો બેઠા હોવા જોઈએ.

આ સમ્મેલનમાં હાર્દિક પટેલે સમૂહ લગ્ન શહેરોને બદલે ગામડાઓમાં કરવા અપીલ કરી હતી. આ સંમેલનમાં હાર્દિક પટેલે સમાજને માત્ર વાર્ષિક મેળાાવડા પૂરતું સીમિત ન રહેતા, આવનારા 10 વર્ષના ભવિષ્યનું ચિંતન કરવા અને ગામડામાં પોતાની રાજકીય અને સામાજિક પકડ મજબૂત રાખવા માટે હાકલ કરી હતી.

