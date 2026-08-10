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રાજુલા અને ભુજમાં રાષ્ટ્રીય પર્વ પૂર્વે તિરંગા વિતરણ તથા વાયુસેના બેન્ડના કાર્યક્રમથી દેશપ્રેમની ભાવના મજબૂત બની

ભુજમાં ભારતીય વાયુસેના બેન્ડની ભવ્ય સંગીત રજૂઆતથી દેશભક્તિ અને રાષ્ટ્રગૌરવનો માહોલ સર્જાયો, રાજુલામાં ‘હર ઘર તિરંગા–હર ઘર ગૌરવ’ અભિયાન અંતર્ગત વ્યાપક તિરંગા વિતરણ કાર્યક્રમ યોજાયો.

રાજુલા અને ભુજમાં રાષ્ટ્રીય પર્વ પૂર્વે તિરંગા વિતરણ તથા વાયુસેના બેન્ડના કાર્યક્રમ
રાજુલા અને ભુજમાં રાષ્ટ્રીય પર્વ પૂર્વે તિરંગા વિતરણ તથા વાયુસેના બેન્ડના કાર્યક્રમ (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 10, 2026 at 7:03 PM IST

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અમદાવાદ: રાજુલા શહેરમાં ‘હર ઘર તિરંગા–હર ઘર ગૌરવ’ અભિયાન અંતર્ગત તિરંગા વિતરણ કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. આ કાર્યક્રમનું આયોજન પૂર્વ ધારાસભ્ય અંબરીશ ડેર અને તેમની ટીમ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું.

કાર્યક્રમમાં મોટી સંખ્યામાં સ્થાનિક લોકો, આગેવાનો અને કાર્યકરો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. રાજુલા શહેર તથા આસપાસના વિસ્તારોમાં રાષ્ટ્રધ્વજનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. આગામી રાષ્ટ્રીય પર્વને ધ્યાનમાં રાખીને દરેક ઘર, દુકાન અને સંસ્થાઓ પર તિરંગો લહેરાવવાની અપીલ કરવામાં આવી હતી.

અંબરીશ ડેર કાર્યક્રમમાં હાજર (Etv Bharat Gujarat)

અંબરીશ ડેરે કાર્યક્રમમાં જણાવ્યું હતું કે તિરંગો આપણું ગૌરવ, એકતા અને રાષ્ટ્રપ્રેમની ઓળખ છે. તેમણે લોકોને રાષ્ટ્રધ્વજ પ્રત્યે સન્માન જાળવવા અને અભિયાનમાં જોડાવા અપીલ કરી હતી. કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત આગેવાનોએ પણ તિરંગાના મહત્વ અંગે માહિતી આપી હતી. આ પ્રયાસને સ્થાનિક લોકોએ આવકાર્યો હતો.

રાજુલામાં ‘હર ઘર તિરંગા–હર ઘર ગૌરવ’ અભિયાન અંતર્ગત વ્યાપક તિરંગા વિતરણ કાર્યક્રમ યોજાયો (Etv Bharat Gujarat)

ભુજ ટાઉનહોલમાં ગુંજી દેશભક્તિની ધૂન, વાયુસેના બેન્ડની શાનદાર રજૂઆતે મોહી લીધા દર્શકો

બીજી તરફ, ભુજના ટાઉનહોલ ખાતે રવિવારની સાંજે ભારતીય વાયુસેનાના બેન્ડ દ્વારા સંગીતમય રજૂઆત યોજાઈ હતી. વાયુસેનાના જવાનોએ સૈન્ય સંગીત, લોકપ્રિય ધૂનો અને દેશભક્તિના ગીતોની રજૂઆત કરી હતી. તાલબદ્ધ વાદ્ય સંગીત અને શિસ્તબદ્ધ પ્રદર્શનથી ઉપસ્થિત દર્શકોમાં ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો.

વાયુસેના બેન્ડની શાનદાર રજૂઆતે મોહી લીધા દર્શકો (Etv Bharat Gujarat)

કાર્યક્રમમાં ભુજના ધારાસભ્ય કેશુભાઈ પટેલ મુખ્ય અતિથિ તરીકે હાજર રહ્યા હતા. એર વાઈસ માર્શલ જી.એસ. ભુલર, એર કોમોડોર કે.પી.એસ. ધામ, કચ્છ કલેક્ટર અનિલ રાણાવસિયા, પોલીસ અધિક્ષક વિકાસ સુંડા, બીએસએફના ડીઆઈજી યોગેન્દ્રસિંહ રાઠોડ અને કચ્છ યુનિવર્સિટીના વાઈસ ચાન્સેલર ડૉ. મોહન પટેલ સહિતના અધિકારીઓ અને મહેમાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

ભુજ ટાઉનહોલમાં ગુંજી દેશભક્તિની ધૂન (Etv Bharat Gujarat)

ધારાસભ્ય કેશુભાઈ પટેલે વાયુસેના બેન્ડની રજૂઆતની પ્રશંસા કરી હતી. આ કાર્યક્રમથી સુરક્ષા દળો અને નાગરિકો વચ્ચેના સંબંધોને મજબૂતી મળી હતી. બંને કાર્યક્રમો રાષ્ટ્રીય એકતા અને દેશભક્તિની ભાવનાને પ્રોત્સાહન આપનારા રહ્યા હતા.

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