રાજ્યમાં 'હર ઘર તિરંગા' અભિયાનનો ગાંધીનગરથી પ્રારંભ, મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થી-પોલીસ જવાનો જોડાયા
મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને ભાજપ પ્રદેશ અધ્યક્ષની ઉપસ્થિતિમાં યોજાયેલી આ યાત્રામાં વિદ્યાર્થીઓ, પોલીસ જવાનો અને મોટી સંખ્યામાં નાગરિકો ઉત્સાહભેર જોડાયા હતા
Published : August 10, 2026 at 2:06 PM IST
ગાંધીનગર: રાજ્યમાં 'હર ઘર તિરંગા' અભિયાનનો ગાંધીનગરથી પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને ભાજપ પ્રદેશ અધ્યક્ષની ઉપસ્થિતિમાં યોજાયેલી આ યાત્રામાં વિદ્યાર્થીઓ, પોલીસ જવાનો અને મોટી સંખ્યામાં નાગરિકો ઉત્સાહભેર જોડાયા હતા. દેશભક્તિના માહોલ વચ્ચે ગાંધીનગરના માર્ગો રાષ્ટ્રમય બન્યા હતા.
ગાંધીનગરથી તિરંગા યાત્રાનો પ્રારંભ
રાજ્યમાં હર ઘર તિરંગા સૂત્રને સાર્થક કરવા માટે આજથી રાજ્યમાં તિરંગા યાત્રાનો આરંભ કરવામાં આવ્યો છે. ગાંધીનગર શહેરના ગ-6 સર્કલ ખાતેથી મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલની હાજરીમાં યાત્રાનો આરંભ કરવામાં આવ્યો હતો. આ યાત્રાનું અક્ષરધામમાં સમાપન કરવામાં આવ્યું હતું. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે જણાવ્યું હતું કે, તિરંગા યાત્રા ભારતની એકતા અને અખંડિતતાની યાત્રા છે.
રાજ્યમાં 10 ઓગસ્ટથી તિરંગા યાત્રાનો આરંભ થયો છે. રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે યાત્રાને પ્રસ્થાન કરાવી હતી. CM ભૂપેન્દ્ર પટેલે જણાવ્યું હતું કે, PM મોદીએ દેશને મળેલી આઝાદીનું ગૌરવગાન કરવા માટે હર ઘર અભિયાનની પ્રેરણા આપી છે. ભારતની એકતા અને અખંડિતતાની યાત્રા છે. તિરંગો હાથમાં લઈને આપણે જોડાયા છીએ. અશોક ચક્ર આપણને વિકાસની ગતી માટે પ્રેરણા આપે છે.
તિરંગા યાત્રામાં વિદ્યાર્થીઓ, નાગરિકો અને પોલીસ કર્મી જોડાયા
આ યાત્રા શહેરના ગ-6 સર્કલથી પ્રસ્થાન કરી, ઘ-6 સર્કલ અને ચ-6 સર્કલ થઈને નમસ્તે સર્કલ ખાતે પહોંચી હતી. રાષ્ટ્રપ્રેમ અને એકતાની ભાવનાને વધુ સુદઢ કરવાના હેતુથી આયોજિત આ યાત્રા સમગ્ર રાજ્ય માટે એક વિશેષ ક્ષણ બની રહેશે. તિરંગા યાત્રામાં શાળાના વિદ્યાર્થીઓ, પોલીસ કર્મચારીઓ, હોમગાર્ડ જવાનો, વિવિધ સામાજિક સંસ્થાઓના પ્રતિનિધિઓ અને મોટી સંખ્યામાં નગરજનો જોડાયા હતા.
યાત્રામાં સહભાગી થનાર તમામ લોકો પોતાના હાથમાં રાષ્ટ્રધ્વજ તેમજ દેશના સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીઓના આકર્ષક કટઆઉટ્સ લઈને ચાલતા જોવા મળ્યા હતા, જે આ યાત્રાને એક અદભુત દેશભક્તિનો રંગ પૂરો પાડ્યો હતો. યાત્રાના સમગ્ર રૂટ પર તિરંગા તેમજ દેશભક્તિની થીમ આધારિત વિશેષ બ્રાન્ડિંગ કરવામાં આવ્યું હતું, જેથી સમગ્ર માર્ગ રાષ્ટ્રમય બની રહ્યો હતો.
આ ઉપરાંત, યાત્રાના ઉત્સાહમાં વધારો કરવા માટે ડીજે અને નાસિક ઢોલની ટીમો પણ જોડાઇ હતી. દેશભક્તિના ગીતો સાથે સમગ્ર યાત્રાનો રૂટ રંગીન બની ગયો હતો. યાત્રામાં રાજ્યના મુખ્યમંત્રી, ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્મા, ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાના મેયર, ધારાસભ્ય કોર્પોરેટરો અને નાગરિકો જોડાયા હતા.
જ્યારે આ યાત્રામાં પોલીસ જવાનોએ ખાસ કરીને મહિલા કર્મચારીઓએ બાઈક ઉપર અવનવા કરતબ કરીને હાજર સૌ કોઈને દંગ કરી દીધા હતા. દેશભક્તિના ગીતો સાથે યાત્રા રૂટ ઉપર આગળ ચાલી હતી. યાત્રામાં જોડાનાર તમામ લોકોના હાથમાં તિરંગો જોવા મળ્યો હતો અને દેશની શાન સાથે તિરંગાને લહેરાવતા દેશભક્તિના નારા પણ લગાવતા જોવા મળ્યા હતા.
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